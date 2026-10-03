/50 किलो उंदरांचे विष अन् 15000 विषारी कॅप्सूल; सामूहिक हत्येचा भयानक कट उघडकीस!

मुंबईतील मोहरमच्या मिरवणुकीदरम्यान मोठ्या संख्येने लोकांना विष देण्याचा कथित कट उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी पुण्यातील फैयाज प्रेमजी याच्याविरोधात माझगाव न्यायालयात 700 पानी आरोपपत्र दाखल केले आहे. पोलिसांच्या आरोपपत्रानुसार, आरोपीने हजारो कॅप्सूलमध्ये कथितरित्या विषारी पदार्थ भरून त्या वेदनाशामक किंवा रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणाऱ्या गोळ्या असल्याचे सांगत वाटण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात 30 हून अधिक साक्षीदारांचे जबाब आरोपपत्रात समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
पोलिसांच्या तपासानुसार, जूनमध्ये मुंबईतील मोहरमच्या मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या सुमारे 15 हजार लोकांना विष देण्याची योजना आखल्याचा फैयाज प्रेमजीवर आरोप आहे. या प्रकरणी त्याच्यावर खुनाचा प्रयत्न करण्यासह गंभीर कलमांखाली कारवाई करण्यात आली आहे. तो सध्या आर्थर रोड कारागृहात आहे. आरोपपत्रात 30 पेक्षा अधिक साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. मात्र, आरोप अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेत असून आरोपी दोषी ठरलेला नाही.
तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने मुंबईतील डोंगरी परिसरातील एका लॉजमध्ये सुमारे दोन आठवडे मुक्काम केला होता. याच काळात त्याने 30 हजार रिकाम्या कॅप्सूल मागवल्या आणि त्यापैकी 15 हजारांहून अधिक कॅप्सूलमध्ये कथितरित्या विषारी पदार्थ भरल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. छाप्यात पोलिसांनी सुमारे 14,900 कॅप्सूल जप्त केल्या. आरोपी पुण्यात रंगनिर्मितीचा व्यवसाय करत असल्याचेही तपासात नमूद करण्यात आले आहे.
आरोपीने 50 किलोहून अधिक झिंक फॉस्फाइड खरेदी केल्याचा आरोप आहे. हा पदार्थ प्रामुख्याने उंदीर नियंत्रणासाठी वापरला जातो. जप्त करण्यात आलेल्या कॅप्सूलमध्ये झिंक फॉस्फाइड असल्याचे प्राथमिक तपासात आढळल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. मात्र, या पदार्थाची अंतिम दुजोरा देण्यासाठी नमुने न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे पाठवण्यात आले आहेत. अंतिम अहवाल आल्यानंतर पोलिसांकडून पूरक आरोपपत्र दाखल केले जाऊ शकते.
मोहरमच्या मिरवणुकीत आरोपीने या कॅप्सूल वेदनाशामक आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणाऱ्या गोळ्या असल्याचे सांगून वाटल्याचा आरोप आहे. एका मिरवणूक सहभागी व्यक्तीने अशी कॅप्सूल घेतल्यानंतर उलट्या आणि पोटात अस्वस्थता जाणवली. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, 26 जून रोजी बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांच्या लक्षात आरोपीकडून कॅप्सूल वाटल्या जात असल्याचे आले आणि त्याला पुढील कॅप्सूल वाटण्यापूर्वी ताब्यात घेण्यात आले.
पोलिसांच्या चौकशीनुसार, आरोपीचा त्याच्या समुदायातील काही व्यक्तींवर राग असल्याचे तपासात समोर आले आहे. त्यातूनच त्याने हे कृत्य केल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक दावा आहे. दरम्यान, या प्रकरणात आरोपीने एकट्याने हे सर्व केले की आणखी कोणाचा सहभाग होता, याचाही तपास करण्यात आला आहे. आरोपीचे मोबाइल रेकॉर्ड, डिजिटल माहिती आणि इतर पुरावे तपासण्यात आले आहेत. जप्त कॅप्सूलच्या अंतिम रासायनिक तपासणीचा अहवाल आल्यानंतर तपासाला आणखी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.