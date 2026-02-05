तब्बल 32 तासांनंतर Mumbai Pune Expressway वरील वाहतूक सुरळीत होण्यास सुरुवात; आताच्या क्षणाची काय स्थिती?

Mumbai Pune Expressway News : मागील दोन दिवसांमध्ये मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्ग अर्थात मुंबई पुणे एक्स्प्रेसवेवर बोरघाटात गॅस टँकरच्या अपघातामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली होती. जवळपास 32 तास या वाहतूक कोंडीनं अनेकांनाच बेजार केलं. ज्यानंतर अखेर येथील स्थिती पूर्ववत होण्यास सुरुवात झाली असून वाहतुकीनंही नेहमीचा वेग धारण केल्याचं दिसून येत आहे.
मुंबई-पुणे महामार्गावरील वाहतूक अखेर सुरळीत झालीये. तब्बल 32 तासांनंतर अपघातग्रस्त टँकर सुरक्षित स्थळी हटवण्यात यश आलंय. टँकर हटवल्यानंतर पुण्याकडून मुंबईकडे जाणा-या लेनवरील वाहतूक संथ गतीने सुरू आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर गॅस टँकर पलटी होऊन गळती सुरू झाली होती. त्यामुळे यामुळे मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती. आडोशी बोगदा ते उर्से टोल नाक्यापर्यंत तब्बल 50 किलोमीटर पर्यंत वाहतूक कोंडी झाली होती..या वाहतूक कोंडीत वाहन चालक आणि प्रवासी अडकून पडले होते. अखेर 32 तासांनंतर वाहनचालक आणि प्रवाशांची कोंडीतून सुटका झालीये.
अपघातग्रस्त टँकर सुरक्षित स्थळी हलविण्यात यंत्रणांना यश आलं असून रात्री दीड वाजण्याच्या सुमारात यंत्रणांच्या कामाला यश आलं आणि त्यानंळ धीम्या गतीनं ठप्प असणारी वाहचूक पूर्वपदावर येताना दिसली. पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी रात्री 12 पर्यंत खुला होणार होता. आडोशी बोगद्याजवळ उपलब्ध असलेल्या टँकरमध्ये सर्व गॅस रिफिल होण्याची क्षमता आहे. अशी माहिती महामार्ग पोलिसांनी देत त्यामुळं रात्री बारा पर्यंत मुंबईकडे जाणारा मार्ग खुला होईल, असा विश्वास महामार्ग पोलिसांनी व्यक्त केला होता. परंतु हा अपघातग्रस्त टँकर क्रेन ने उचलल्यानंतर पुन्हा यातून वायू गळती सुरू झाली. 30 तासांहून अधिक काळ हा मार्ग ठप्प असतानाच या नव्या संकटामुळं पुढचे आणखी तीन तास प्रवाशांना हा मनस्ताप सहन करावा लागल्याचं चित्र पाहायला मिळालं होतं.
मुंबई पुणे एक्स्प्रेसवेवर गॅस वाहून नेणारा टँकर पलटी झाल्यानं मोठं संकट ओढावलेलं असतानाच दुसऱ्या संकटानंही डोकं वर काढलं. ज्यामध्ये आता पुण्याकडे येणाऱ्या वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. इथं टोनी ढाबजवळील रस्त्यावर पेट्रोलच्या टँकरला कंटेनर धडकल्यानं वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले होते. खडकाळे गावाजवळ हा अपघात झाला मात्र परिस्थिती वेळेत निभावल्यानं संकट टळलं.
दरम्यान मुंबई पुणे एक्स्प्रेसवेवरील परिस्थिती आणि त्यामुळं वाहन चालकांना झालेल्या त्रासाची गंभीर दखल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीसुद्धा घेतली. पुढील काळात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही यासाठी विशेष आपत्कालीन वाहतूक आराखडा मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गासाठी तयार करण्याचे निर्देश एमएसआरडीसी आणि पोलिसांना दिले आहेत.