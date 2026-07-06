/पावसाचं रौद्र रुप! मुंबई-पुण्याचा संपर्क पूर्णपणे तुटला! रस्ते, रेल्वे सगळंच बंद

पुणे : अतिववृष्टी, सोसाट्याचा वारा आणि दरडींचा धोका पाहता प्रशासकीय यंत्रणांनी नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. त्याचदरम्यान मुंबई- पुण्यातील संपर्क तुटल्याची परिस्थिती पाहायला मिळत आहे.
सोमवारी सकाळपासूनच साधारण तीन तासांपासून लोणावळा घाटात मोठी वाहतूक कोंडी झाल्याचं पाहायला मिळालं. इथं मुसळधार पावसामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे पुण्याकडून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या नागरिकांनी शक्य असल्यास प्रवास टाळावा, असं आवाहन करण्यात यंत्रणांनी केलं. अत्यावश्यक कारणाशिवाय घाटमार्गावर जाणं टाळावं आणि सुरक्षिततेची काळजी घ्यावी असं आवाहन महामार्ग पोलिसांकडून करण्यात आलं आहे.
सतत कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे मुंबई–पुणे एक्स्प्रेस हायवेवरील फूड मॉल परिसरात रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव प्रशासनाने या ठिकाणी दोन्ही बाजूंची वाहतूक तात्पुरती बंद केली आहे. परिणामी मुंबईकडे आणि पुण्याकडे जाणाऱ्या वाहनांच्या अनेक किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या असून प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. पाणी ओसरल्यानंतर आणि रस्त्याची पाहणी पूर्ण झाल्यानंतरच वाहतूक पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. वाहनचालकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचं पालन करावं आणि पर्यायी मार्गाचा वापर करावा, असंआवाहन करण्यात आलं आहे.
लोणावळा घाटात भीषण वाहतूक कोंडी; मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांना प्रवास टाळण्याचे आवाहनhttps://t.co/7AP1NHFaqG < येथे वाचा लाइव्ह अपडेट्स... #Live #BreakingNews #LiveNews #Monsoon #Rain #RainUpdates #MumbaiRains #MumbaiRain #Pune #Maharashtra #MaharashtraNews— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) July 6, 2026
गेल्या तीन… pic.twitter.com/cKhxPFlkz5
दरड कोसळण्यासह मुसळधार पावसामुळे पुणे–मुंबई द्रुतगती मार्ग तसेच जुना मुंबई–पुणे महामार्गावरील दोन्ही दिशेची वाहतूक पुढील आदेशापर्यंत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. नागरिकांनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत पुणे–मुंबई किंवा मुंबई–पुणे प्रवास टाळावा. अत्यावश्यक प्रवास असल्यास प्रशासनाकडून जारी करण्यात येणाऱ्या अद्ययावत वाहतूक सूचनांनुसारच प्रवास करावा, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
रेल्वे ट्रकवर दरड कोसळण्याच्या घटना घडल्याने सोमवारी मुंबई पुणे, पुणे मुंबई वाहतूक बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुण्यावरून मुंबईला येणाऱ्या आणि मुंबईवरून पुण्याला जाणाऱ्या सर्व गाड्या रद्द करण्यात आल्या असून, कनेक्टिंग लिंक पूर्णपणे बंद आहे. ज्यामुळं रस्ते आणि रेल्वे मार्ग ठप्प असल्यानं मुंबई- पुण्याचा संपर्क पूर्णपणे तुटल्याचं स्पष्ट होत आहे.
मुंबईप्रमाणं पुण्यातही पावसानं जोर धरला असून घाटमाथ्यावर पावसाचं रौद्र रुप पाहायला मिळत आहे. पुणे जिल्ह्यातील भोर, राजगड आणि मुळशी तालुक्यांच्या घाटमाथ्यावर रविवारपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. वरंधा, ताम्हिणी आणि मढी घाटात अतिवृष्टी झाली असून ताम्हिणी घाटात रस्ता खचल्याने रात्रीपासून वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. वरंधा घाट किंवा ताम्हिणी घाटातून प्रवास टाळावं असं आव्हानही यंत्रणांनी केलं आहे.