Missing Link : तुम्ही मुंबई - पुणे मिसिंग लिंकवरुन प्रवास करण्याचा विचार करत आहात? ही चूक पडू शकते महागात

Mumbai Pune Expressway Missing Link : बहुप्रतीक्षित मुंबई - पुणे एक्स्प्रेस वेवर मिसिंग लिंक सर्वसामान्यांसाठी खुला झाला आहे. महाराष्ट्र दिनी या प्रकल्पाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमु्ख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत पार पडलं. मिसिंग लिंकमुळे पुणे - मुंबईतील प्रवास अर्धा तास कमी झाला आहे. मिसिंग लिंकमुळे वाहनाधारकांची वाहतूक कोंडीतून सुटका झाली आहे. या मिसिंग लिंकवरुन प्रवास करण्यासाठी वाहनधारक उत्सुक आहेत. शनिवार रविवारची सुट्टी आल्यामुळे असंख्य वाहन धारक मिसिंग लिंकवरुन प्रवास केला आहे. तुम्ही पण मिसिंग लिंकवरून प्रवास करण्याचा विचार करत असाल तर बातमी तुमच्या कामाची आहे.
शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी असल्याने मिसिंग लिंक वरून प्रवास करताना काही प्रवासी सेल्फी आणि फोटो काढण्यासाठी वाहनं थांबवत असल्याचं दिसून येत आहे. मिसिंग लिंकवर वाहनांची वेग हा 100 ते 120 किमी प्रतितास आहेत. त्यामुळे अशाप्रकारे फोटो आणि व्हिडीओ काढण्यासाठी वाहनधारक थांबत असल्याने त्यांच्यासोबत इतर वाहनधारकांच्या जीवाला धोका निर्माण होत आहे. त्यामुळे अखेर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) या मार्गावर न थांबण्याचा इशारा दिला आहे. बोगदे आणि केबल-स्टेड ब्रिज या दोन्हींना व्यापणारे एक मोठे कॅमेरा नेटवर्क बसवण्यात आलंय. यात जर फोटो किंवा सेल्फीसाठी थांबल्यास प्रवाशांना आर्थिक दंड लागू शकतो. एवढंच नाही तर तुमच्यावर गुन्हाची नोंदही दाखल होऊ शकतो.
शनिवारी आणि रविवारी अशा घटनांची मोठ्या प्रमाणात नोंद झाल्यामुळे पोलिसांनी दुर्घटना टाळण्यासाठी कडक भूमिका घेतली आहे.