Missing Link : तुम्ही मुंबई - पुणे मिसिंग लिंकवरुन प्रवास करण्याचा विचार करत आहात? ही चूक पडू शकते महागात

Mumbai Pune Expressway Missing Link : महाराष्ट्र दिनानिमित्त साधून मुंबई - पुणे एक्स्प्रेस वेवर मिसिंग लिंकचं लोकार्पण करण्यात आलंय. तुम्ही पण मिसिंग लिंकवरून प्रवास करायचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: May 3, 2026, 07:49 PM IST
मुंबई - पुणे मिसिंग लिंकवरुन प्रवास

Mumbai Pune Expressway Missing Link : बहुप्रतीक्षित मुंबई - पुणे एक्स्प्रेस वेवर मिसिंग लिंक सर्वसामान्यांसाठी खुला झाला आहे. महाराष्ट्र दिनी या प्रकल्पाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमु्ख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत पार पडलं. मिसिंग लिंकमुळे पुणे - मुंबईतील प्रवास अर्धा तास कमी झाला आहे. मिसिंग लिंकमुळे वाहनाधारकांची वाहतूक कोंडीतून सुटका झाली आहे. या मिसिंग लिंकवरुन प्रवास करण्यासाठी वाहनधारक उत्सुक आहेत. शनिवार रविवारची सुट्टी आल्यामुळे असंख्य वाहन धारक मिसिंग लिंकवरुन प्रवास केला आहे. तुम्ही पण मिसिंग लिंकवरून प्रवास करण्याचा विचार करत असाल तर  बातमी तुमच्या कामाची आहे. 

ही चूक पडू शकते महागात!

शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी असल्याने मिसिंग लिंक वरून प्रवास करताना काही प्रवासी सेल्फी आणि फोटो काढण्यासाठी वाहनं थांबवत असल्याचं दिसून येत आहे. मिसिंग लिंकवर वाहनांची वेग हा 100 ते 120 किमी प्रतितास आहेत. त्यामुळे अशाप्रकारे फोटो आणि व्हिडीओ काढण्यासाठी वाहनधारक थांबत असल्याने त्यांच्यासोबत इतर वाहनधारकांच्या जीवाला धोका निर्माण होत आहे. त्यामुळे अखेर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) या मार्गावर न थांबण्याचा इशारा दिला आहे. बोगदे आणि केबल-स्टेड ब्रिज या दोन्हींना व्यापणारे एक मोठे कॅमेरा नेटवर्क बसवण्यात आलंय. यात जर फोटो किंवा सेल्फीसाठी थांबल्यास प्रवाशांना आर्थिक दंड लागू शकतो. एवढंच नाही तर तुमच्यावर गुन्हाची नोंदही दाखल होऊ शकतो. 

 

शनिवारी आणि रविवारी अशा घटनांची मोठ्या प्रमाणात नोंद झाल्यामुळे पोलिसांनी दुर्घटना टाळण्यासाठी कडक भूमिका घेतली आहे. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

