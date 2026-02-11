English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • पुणे
  • 32 तासांच्या ट्रॅफिक जॅमनंतर प्रशासनाला जाग! Mumbai-Pune Expressway ने प्रवास करणाऱ्यांना दिलासा; फडणवीसांनी...

32 तासांच्या ट्रॅफिक जॅमनंतर प्रशासनाला जाग! Mumbai-Pune Expressway ने प्रवास करणाऱ्यांना दिलासा; फडणवीसांनी...

Big Update On Mumbai Pune Expressway Traffic: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर 3 तारखेला झालेल्या अभूतपूर्व वाहतुककोंडीमुळे 32 तास वाहनं एकाच ठिकाणी अडकून पडल्यानंतर संताप व्यक्त केला जात असतानाच एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 11, 2026, 01:13 PM IST
32 तासांच्या ट्रॅफिक जॅमनंतर प्रशासनाला जाग! Mumbai-Pune Expressway ने प्रवास करणाऱ्यांना दिलासा; फडणवीसांनी...
मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे (प्रातिनिधिक फोटो)

Big Update On Mumbai Pune Expressway Traffic: मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग मागील काही काळापासून सातत्याने चर्चेत आहे. वाहतुककोंडीमुळे या मार्गावर प्रवास करायचा म्हटलं तरी मुंबई, पुण्याच्या लोकांच्या अंगावर काटा येतो. घरुन निघाल्यावर रस्ते मार्गाने आपण नेमके किती वाजता निश्चित ठिकाणी या मार्गावरुन पोहचू हे कोणालाच सांगता येणार नाही इतकी वाईट अवस्था येथे झाल्याचं मुंबई आणि पुणेकरांचं म्हणणं आहे. सोशल मीडियावरही यासंदर्भात बरीच चर्चा दिसून येते. त्यातच आठवड्याभरापूर्वी या मार्गावर एक गॅस टँकर कोसळल्याने तब्बल 32 तास दोन्ही बाजूकडील वाहतूक बंद होती आणि त्यामुळे जवळपास 60 किलोमीटरपर्यंत लांब वाहनांच्या रांगा लागलेल्या. याच घटनेवरुन आता एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

काय निर्णय घेण्यात आला?

आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने मदत मिळण्यासाठी बोरघाटात मदत केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) आणि महामार्ग सुरक्षा पोलिसांच्या (एचएसपी) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी जागा निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

32 तास वाहतुककोंडी

या महामार्गावर 3 फेब्रुवारी रोजी टैंकर उलटून सुमारे 32 तासांपेक्षा जास्त काळासाठी महामार्ग वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला. आपत्कालीन यंत्रणेला घटनास्थळी पोहचण्यास वाहतूककोंडीमुळे विलंब लागला. प्रशासकीय व्यवस्थापनातील अभाव समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना 'एमएसआरडीसी' आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेला दिल्या. 

18 ते 20 किलोमीटर लांबीचा घाट

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सुचनेनुसार 'एमएसआरडीसी' आणि महामार्ग सुरक्षा पोलिसांच्या बैठकीत बोरघाट येथे कायमस्वरूपी मदत केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बोरघाट परिसर हा खंडाळा ते खोपोलीदरम्यान सुमारे 18 ते 20 किलोमीटर लांबीचा आहे. या मदत केंद्रात अवजड वाहने स्थलांतरित करण्यासाठी 'क्रेन', अग्निप्रतिबंधात्मक यंत्रणा, रुग्णवाहिका, गस्तीसाठी वाहने, पाण्याचा टँकर, कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. या केंद्रामुळे बोरघाटामध्ये 3 फेब्रुवारीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली तरी तातडीने त्यावर तोडगा काढता येणार आहे.

बोरघाटात वाहतुककोंडी का होते?

बोरघाटात तीव्र उतार, वळणे आणि बोगदे असल्यामुळे वाहने विशेषतः जड वाहने हळू चालतात. यामुळे एका ट्रक बंद पडला तरी वाहतूक मंदावते. लोणावळा आणि खंडाळ्यासारख्या पर्यटन स्थळांमुळे या ठिकाणी अतिरिक्त गर्दी होते.  मुंबई आणि पुणे दरम्यानचा हाच एक मुख्य मार्ग असल्याने दररोज लाखो वाहने या मार्गावरुन धावतात. विकेंड, सुट्ट्या, निवडणुका किंवा सणासुदींमध्ये या मार्गावर प्रचंड वाहतुककोंडी होते. 3 फेब्रुवारीला झाला त्याप्रमाणे एखाद्या इंधन टँकर किंवा धोकादायक रसायन वाहणाऱ्या वाहनाचा अपघात झाला तरी वाहनं अडकून पडतात. ज्यामुळे सुरक्षेसाठी रस्ता पूर्ण बंद करावा लागतो. 3 तारखेला असाच  प्रोपिलीन गॅस टँकर अपघातामुळे 32 तास वाहतूक खोळंबली होती. पर्यायी मार्ग नसल्यामुळे कोंडी झाल्यास वाहने एकाच ठिकाणी अडकतात आणि जुना हायवेही जॅम होतो. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
MumbaipuneexpresswayMumbai pune expressway trafficbig decision

इतर बातम्या

Abhishek Sharma Health Update: अभिषेक शर्मा रुग्णालयात दाखल...

स्पोर्ट्स