/वाहतूक कोंडी, कोलमडलेली रेल्वे; मुंबई- उपनगरांसोबतच पुण्यात कोसळधार, 3 तास दक्षतेचे!

मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये सुरू असणाऱ्या मुसळधारस पावसानं सामान्यांच्या जीवनावर परिणाम केला आहे. अनेक रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाल्यामुळं वाहनांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत. तर, रेल्वे वाहतूकसुद्धा कोलमडल्यानं फलाटांवरस अनेक प्रवासी ताटकळल्याचं पाहायला मिळत आहे. इतकंच नव्हे, तर शहराच्या अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचलं. पुण्यातील काही तालुकेसुद्धा यास अपवाद ठरले नाहीत.
पहिल्याच पावसात मुंबईच्या घाटकोपर एलबीएस रोडवर रस्त्याला तळ्याचे स्वरुप प्राप्त झाल्याचं पाहायला मिळालं. ज्यमुळं विक्रोळी ते घाटकोपरच्या दिशेनं वाहतूक विस्कळीत झाली. तिथं सततच्या पडत असणाऱ्या मुसळधार पावसाने मुंब्रातील सर्वच रस्ते जलमय झाले. रस्त्यावर पाणी साचल्याने इथं गेल्या अनेक तासांपासून रस्त्यावरच एका जागेवर वाहनं अडकून पडली आहेत.
पुढील तीन तास अति मुसळधार पाऊस पडणार असल्याचा इशारा हवामान विभागानं दिल्यामुळं मुंब्रा शहरात आणखीन पाणी साचण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. नवी मुंबईलाही बुधवारी पावसानं झोडपलंय. सकाळपासून पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे नवी मुंबईतील अनेक सखल भागात पाणी साचलं. तर, अनेक रस्ते जलमय झाले. नवी मुंबईतील वाशी इथं मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांवर पाणी साचलं. ज्यामुळं नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या नाले सफाईचा बोजवारा उडाला. दादर, माटुंगा भागसुद्धा या पाणी साचण्याच्या घटनांना अपवाद ठरले नाहीत. ज्यामुळं नागरिकांना अतिमहत्त्वाचं काम नसल्यास घराबाहेर न पडण्याचा इशारा यंत्रणांनी दिला.
वसई पूर्वेकडील राजवली वाघराळ पाडा परिसरातील गटाराच्या नाळ्यात दोन चार चाकी गाडी वाहत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. व्हॅगनार कंपनीच्या कारमध्ये एक व्यक्ती बसलेली असल्याचे दिसून आले आहे. पाण्याचा प्रवाह इतका वेगवान होता की कारला दूरपर्यंत वाहून नेले. याच दरम्यान पादचाऱ्यांसाठी बांधलेला छोटा पूलही कारच्या धडकेमुळे तुटला आहे. चालकाने वेळेत प्रसंगावधान बाळगत कार मधून उडी मारून स्वतःला वाचवले आहे त्यामुळे घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. परिसरातील नागरिकांनी सतर्कतेची भूमिका घेत त्या गाडीला काढण्यासाठी जेसीबीच्या सहाय्याने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
Thunderstorm accompanied with lightning, gusty winds 40-50 kmph, heavy rainfall very likely to occur at isolated places in the districts of Marathwada.— Regional Meteorological Center,Mumbai (@RMC_Mumbai) July 1, 2026
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हवामान विभागानं नुकत्याच वर्तवलेल्या अंदाजानुसार राज्यात पावसाचा जोर आता वाढणार असून, कोकण पट्ट्यामध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची नोंद होईल. तर, राज्यातील घाटमाथ्यावरील क्षेत्रात मेघगर्जनेसह सोसाट्याचा वारा पाऊस घेऊन येईल. यादरम्यान वाऱ्याचा वेग ताशी 40 ते 50 किमी इतका असेल.