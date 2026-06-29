/मरेपर्यंत फाशीच! महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात फास्ट निकाल... 1 मे ते 29 जूनदरम्यान नसरापूर प्रकरणात काय काय घडलं? संपूर्ण Timeline

पुण्यातील नसरापूर प्रकरणामध्ये विशेष न्यायालयाने आरोपी भीमराव कांबळेला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील हा सर्वात वेगवान खटला ठरला आहे. गुन्हा घडल्यापासून अवघ्या 52 दिवसांमध्ये या प्रकरणाचा विशेष न्यायालयात निकाल लावण्यात आला. साडेतीन वर्षाच्या चिमुकलीला तातडीने न्याय मिळवून देण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागली आणि अवघ्या 52 दिवसांमध्ये खटला चालवून निकाल लावण्यात आला. या प्रकरणामध्ये गुन्हा घडल्यापासून शिक्षा सुनवणीपर्यंत नेमकं काय काय घडलं जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...
1 मे 2026 (संध्याकाळ) - नसरापूर परिसरातून साडेतीन वर्षांची मुलगी बेपत्ता झाली. काही वेळानंतर मृतदेह आढळला. प्राथमिक तपासात तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्यानंतर हत्या झाल्याचा संशय.
२ मे 2026- पुणे ग्रामीण पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज, स्थानिक माहिती आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे संशयिताला ताब्यात घेतले. संशयित व्यक्तीची ओळख भीमराव कांबळे अशी असल्याची माहिती समोर आली. त्याच्याविरुद्ध अपहरण, लैंगिक अत्याचार आणि हत्येचे गुन्हे दाखल करण्यात आले.
मे 2026 चा पहिला आठवडा - शवविच्छेदन आणि न्यायवैद्यकीय तपासणीचे अहवाल पोलिसांना प्राप्त झाले. तपासात घटनास्थळावरील नमुने, कपडे आणि इतर भौतिक पुरावे जप्त करण्यात आले. याच काळात नसरापूर, भोर आणि परिसरात नागरिकांनी निषेध आंदोलने केली. आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली.
तपासादरम्यान पोलिसांनी आरोपीची घटनास्थळी नेऊन गुन्ह्याची पुनर्रचना केली. सीसीटीव्ही, 'डीएनए', साक्षीदारांचे जबाब आणि इतर वैज्ञानिक पुरावे गोळा करण्यात आले. हे पुरावेनंतर आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी फार महत्त्वाचे ठरले.
16 मे 2026 - अवघ्या सुमारे 15 दिवसांत तपास पूर्ण करून विशेष न्यायालयात सुमारे 1 हजार 200 पानी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
२८ मे 2026 - न्यायालयाने आरोपीविरुद्ध आरोप निश्चित केले आणि खटल्याची सुनावणी सुरू करण्यास परवानगी दिली.
जून 2026 - सरकार पक्षाने साक्षीदार आणि वैज्ञानिक पुरावे न्यायालयासमोर मांडले. अनेक साक्षीदारांची साक्ष आणि उलटतपासणी पूर्ण झाली.
20 जून 2026 च्या सुमारास - दोन्ही बाजूंचे अंतिम युक्तिवाद सुरू झाले. सरकार पक्षाने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे कठोर शिक्षेची मागणी केली.
25 जून 2026 - न्यायालयाकडून निकाल जाहीर होण्याचे नियोजन करण्यात आले. या वेळेस दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी आपला अंतिम युक्तीवाद केला.
29 जून 2026 - न्यायालयाने आरोपीला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली.