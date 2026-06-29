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मरेपर्यंत फाशीच! महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात फास्ट निकाल... 1 मे ते 29 जूनदरम्यान नसरापूर प्रकरणात काय काय घडलं? संपूर्ण Timeline

पुण्यातील भोर तालुक्यामधील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षाच्या चिमुकलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणामध्ये विशेष न्यायालयाने आरोपी भीमराव कांबळेला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणात गुन्हा घडल्यापासून निकाल लागेपर्यंत काय काय घडलं जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 29, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:13 PM IST
मरेपर्यंत फाशीच! महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात फास्ट निकाल... 1 मे ते 29 जूनदरम्यान नसरापूर प्रकरणात काय काय घडलं? संपूर्ण Timeline
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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मरेपर्यंत फाशीच! महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात फास्ट निकाल... 1 मे ते 29 जूनदरम्यान नसरापूर प्रकरणात काय काय घडलं? संपूर्ण Timeline
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