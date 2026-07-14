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सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाला विरोध करणाऱ्या नोटीशीमागचा खरा चेहरा वेगळाच? पटेल-तटकरे विरुद्ध पवार वादाचा दुसरा अंक?

अजित पवारांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवारांची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड झाली असली तरी आता या निवडीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. आक्षेप कोणी घेतलाय? काय म्हटलंय? आणि यामागे इतर कोणी आहे का? याबद्दलच...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 14, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:36 AM IST
सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाला विरोध करणाऱ्या नोटीशीमागचा खरा चेहरा वेगळाच? पटेल-तटकरे विरुद्ध पवार वादाचा दुसरा अंक?
Image Credit: राष्ट्रवादीतील नाराजी पुन्हा चव्हाट्यावर (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाला विरोध करणाऱ्या नोटीशीमागचा खरा चेहरा वेगळाच? पटेल-तटकरे विरुद्ध पवार वादाचा दुसरा अंक?
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