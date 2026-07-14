/सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाला विरोध करणाऱ्या नोटीशीमागचा खरा चेहरा वेगळाच? पटेल-तटकरे विरुद्ध पवार वादाचा दुसरा अंक?

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अपघाती निधनापासून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात सुरु असलेली खदखद पुन्हा एकदा समोर आली आहे. आता पक्षाचे माजी राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांनी राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीवर आक्षेप घेतला आहे. अजित पवारांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आलेल्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या कथित निवडणुकीवर गंभीर आक्षेप घेत सच्चिदानंद सिंह यांनी सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बृजमोहन श्रीवास्तव यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमुळे राष्ट्रवादीमध्ये एकच खळबळ उडालेली असतानाच या नोटीशी मागे सच्चिदानंद सिंह यांच्याऐवजी दुसरं कोणी आहे का? अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरु असतानाच पक्षही याच शक्यतेमधून चाचपणी करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल आणि बृजमोहन श्रीवास्तव यांना 9 जुलै 2026 रोजी दिल्लीतील 'एआरएस असोसिएट्स' या विधी संस्थेमार्फत पाठविण्यात आलेल्या सात पानांच्या नोटिशीत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पक्षाच्या संविधानाच्या विरोधात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या नोटीशीमुळे पक्षात सुरू असलेला अंतर्गत कलह पुन्हा समोर आल्याची चर्चा आहे. अचानक सच्चिदानंद सिंह यांनी ही नोटीस का पाठवली? सच्चिदानंद सिंह यांनी स्वतःहून नोटीस पाठवली की यामागे दुसरं कोणी आहे? याचा देखील शोध घेतला जाईल असं पक्षाच्या नेत्यांकडून सांगण्यात येत असल्याचं वृत्त आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांना पक्षातील एका पदाधिकाऱ्याने नोटीस पाठवत त्यांची अध्यक्षपदी झालेली निवड घटनेला धरून नसल्याचं म्हटल्याने पक्ष कार्यकर्त्यांमध्येही संभ्रमाचं वातावरण आहे.
सध्या या प्रकरणी पक्षाच्या शिस्तपालन समितीचे अध्यक्ष जय पवार काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागलं आहे. यापूर्वी प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे विरुद्ध सुनेत्रा पवार पार्थ पवार असा अंतर्गत कलह पाहिला मिळाला होतं. याच कलहाची पुढची आवृत्ती तर ही नाही ना? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. मात्र एकीकडे ही चर्चा असतानाच अचानक सच्चिदानंद कोण आहेत असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. सच्चिदानंद सिंह यांनी आपण कोअर वर्किंग कमिटीचे सदस्य आहेत. तसेच राष्ट्रीय सचिव असून झारखंडमध्येही पक्षाचे महत्त्वाचे नेते असल्याचं म्हटलं आहे.