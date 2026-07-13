/BREAKING NEWS: जेजुरीजवळ वारकऱ्यांच्या गर्दीत घुसला भरधाव ट्रक; 3 वारकऱ्यांचा मृत्यू

पुरंदर तालुक्यातील जेजुरीजवळ टेम्पोच्या धडकेत तीन वारकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याची दुर्देवी घटना घडली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सकाळच्या सुमारास सहा वारकऱ्यांना धडक दिली. यापैकी तीन महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू झाला असून तीन वारकरी गंभीर जखमी झाल्याची माहिती मिळत आहे. वाटेने चालत असलेल्या वारकऱ्यांना टेम्पोने धडक दिल्याने हा अपघात घडला आहे. गंभीर जखमी वारकऱ्यांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
आषाढी वारीदरम्यान सासवड–जेजुरी मार्गावरील बेलसर टोल नाक्याजवळ हा अपघात झाला. भरधाव ट्रक रस्त्याच्या कडेने चालणाऱ्या वारकऱ्यांच्या गर्दीत घुसला. ट्रकच्या धडकेत तीन महिला वारकऱ्यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर चार महिला गंभीर जखमी झाल्या. नांदेडच्या लोहा येथील रंगनाथ महाराज पोखरबिसीकर दिंडीचा ट्रक आणि सांगलीच्या कसबे डिग्रज येथील दिंडीतील महिला वारकरी यांच्यात हा अपघात झाला. जखमींवर जेजुरी येथील रुग्णालयात उपचार सुरू असून जेजुरी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू केला आहे.
या अपघातानंतर कर्तज-जामखेडचे आमदार रोहित पवारांनी सोशल मीडियावरुन एक पोस्ट करत चिंता व्यक्त केली आहे. "दिंडीतील वाहनानेच धडक दिल्याने जेजुरीजवळ ३ वारकऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना अत्यंत वेदनादायी आणि दुःखद आहे. या दुर्घटनेत काही वारकरी जखमी झाले असून ते लवकर बरे व्हावेत, ही श्री विठुरायाच्या चरणी प्रार्थना! हा अपघात कसा झाला याची सखोल चौकशी करुन पुन्हा अशी घटना घडू नये याची दक्षता घेऊन प्रशासनाने योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात आणि वारकऱ्यांच्या सुरक्षेची पूर्ण काळजी घ्यावी, ही विनंती!" असं रोहित पवारांनी म्हटलं आहे.
दिंडीतील वाहनानेच धडक दिल्याने जेजुरीजवळ ३ वारकऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना अत्यंत वेदनादायी आणि दुःखद आहे. या दुर्घटनेत काही वारकरी जखमी झाले असून ते लवकर बरे व्हावेत, ही श्री विठुरायाच्या चरणी प्रार्थना! हा अपघात कसा झाला याची सखोल चौकशी करुन पुन्हा अशी घटना घडू नये…— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) July 13, 2026
जेजुरीजवळ हा गंभीर अपघात सकाळच्या सुमारास घडला आहे. जखमी वारकऱ्यांना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे. माऊलींची पालखी आज सासवडमधून जेजुरीच्या दिशेने प्रस्थान ठेवते जेजुरीत दाखल झाल्यावर पालखीवर भंडाऱ्याची उधळण केली जाते, आशातच हा वारीमधीलच टेम्पो वारकऱ्यांच्या गर्दीत घुसला आणि यामध्ये जवळपास चार वारकऱ्यांना धडक दिली आहे. यापैकी तीन महिला वारकऱ्यांचा जागीच मृत्यू झाला आहे.