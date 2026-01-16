English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • पुणे
  • Pimpri Chichwad Election Winner List: पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणूक 2026 विजयी उमेदवारांची यादी पाहा एका क्लिकवर

Pimpri Chichwad Election Winner List: पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणूक 2026 विजयी उमेदवारांची यादी पाहा एका क्लिकवर

Pimpri Chichwad Municipal Election Winner Candidates List: पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या 128 जागांसाठी निवडणूक लढवण्यात आली असून याचे निकाल गुरुवार १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जाहीर होत आहेत. तेव्हा पिंपरी चिंचवड महापालिका विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी एका क्लिकवर पाहा.... 

पूजा पवार | Updated: Jan 16, 2026, 03:06 PM IST
Pimpri Chichwad Election Winner List: पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणूक 2026 विजयी उमेदवारांची यादी पाहा एका क्लिकवर
Pimpri Chichwad Election Winner List:  पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेवर कोणाचा झेंडा फडकणार याकडे सर्वांचं लक्ष होतं. आता पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या 128 जागांसाठीचा निकाल जाहीर होत असून यंदा मतदारांनी कोणाला कल दिला हे आता स्पष्ट होत आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेत सत्ता येण्यासाठी 65 जागांची गरज आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये राष्ट्रवादी अजित पवार आणि राष्ट्रवादी शरद पवार यांची आघाडी केली आहे. शिवसेना UBT आणि मनसे यांची आघाडी झाली आहे. तर शिवसेना (शिंदे), काँग्रेस, वंचित येथे स्वतंत्र लढतायत. तर या निवडणुकीत अपक्षांची संख्या सुद्धा मोठी आहे. आता हळूहळू पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणूकांचा निकाल हाती येत असून पाहा पिंपरी चिंचवड महापालिका विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी एका क्लिकवर. 






प्रभाग क्रमांक जागा प्रवर्ग WINNER उमेदवाराचे नाव पक्ष
प्रभाग १
 
 विजय गोविंद झरे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
म्हेत्रे सुरेश रंगनाथ भारतीय जनता पार्टी
साने विकास नामदेव नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
बिरूदेव मंका मोटे वंचित बहुजन आघाडी
 
 काशिद साधना नेताजी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
मोरे सोनम विनायक भारतीय जनता पार्टी
 
 ताम्हाणे संगिता प्रभाकर नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
यादव शितल जितेंद्र भारतीय जनता पार्टी
 
 भोसले राहुलकुमार सर्जेराव शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
मयेकर गणेश दत्तात्रेय भारतीय जनता पार्टी
आकाश विठ्ठल शिंदे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
साने यश दत्तात्रेय नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
प्रविण धोंडापा पाटील अपक्ष
साने संतोष लिंगापा अपक्ष
--- ---   --- ---
प्रभाग २
 
 बोराटे सुजाता निलेश भारतीय जनता पार्टी
आल्हाट रुपाली परशुराम नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
 
 बोऱ्हाडे सारिका नितीन भारतीय जनता पार्टी
जाधव आश्विनी संतोष नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
 
 राहुल गुलाब जाधव भारतीय जनता पार्टी
विशाल विलास आहेर नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
जगताप रोहित वाल्मिक शिवसेना
कसबे संतोष किसान वंचित बहुजन आघाडी
बोऱ्हाडे ज्ञानेश्वर दत्तू अपक्ष
कदम सुनिल रामलिंग अपक्ष
 
 बोऱ्हाडे निखील शिवाजी भारतीय जनता पार्टी
बोराटे वसंत प्रभाकर नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
थोरात लक्ष्मण रमेश अपक्ष
         
3
 
 रेखा राहुल ओहाळ शिवसेना (UBT)
गायकवाड सारिका रविंद्र BJP
नरसिंगे गौरी मधुकर काँग्रेस
साळुंके अनुराधा दिपक NCP
 
 आल्हाट प्रकाश बबन NCP
नितीन आप्पा काळजे BJP
 
 पुनम अमित तापकीर NCP
अर्चना राजेश सस्ते BJP
 
 इम्रान मुस्ताक खान AAP
सचिन (भाऊ) तापकीर BJP
लक्ष्मण सोपान सस्ते NCP
         
4
 
 श्रुती विकास डोळस BJP
दोरकर प्रतिभा अभिमन्यु NCP
सरोदे अंजली सचिन काँग्रेस
भारती सुदाम भिसे वंचित बहुजन आघाडी
 
 असवले मंगेश शिवाजी NCP
सुरकुले कृष्णा भिकाजी BJP
 
 श्रद्धा योगेश अकुलवार NCP
घुले नानी उर्फ हिराबाई गोवर्धन BJP
 
 गायकवाड उदय दत्तात्रय BJP
मनिषा मारूती परांडे शिवसेना
वाळके चंद्रकांत साहेबराव NCP
         
5
 
 गोफणे अनुराधा देवीदास BJP
भिमाबाई पोपट फुगे NCP
 
 गवळी सागर बाळासाहेब BJP
अमर परशुराम फुगे NCP
 
 बारसे प्रियांका प्रविण NCP
भोंगाळे कविता विनायक BJP
कल्पना रंगनाथ शेटे शिवसेना (UBT)
 
 अँड. राहुल बाळासाहेब गवळी NCP
डोळस हरेश बाजीराव काँग्रेस
शिंदे जालिंदर किसन BJP
सावंत दिलीप ज्ञानदेव शिवसेना (UBT)
         
6
 
 देवकर रेखा देवराम BJP
घनवट इंदुबाई लक्ष्मण काँग्रेस
लांडगे जया विशाल AAP
बढे वर्षा गणेश NCP
बिनविरोध लांडगे रवि लक्ष्मण BJP
 
 लांडगे राजश्री राजेंद्र BJP
लांडे प्रियंका मयूर NCP
 
 लांडगे योगेश सोपान BJP
संतोष काळुराम लांडगे NCP
         
7
 
 लांडे विराज विश्वनाथ NCP
संतोष आण्णा ज्ञानेश्वर लोंढे BJP
 
 गव्हाणे सोनाली दत्तात्रय BJP
लांडगे अनुराधा सुशिल NCP
 
 पठारे राणी अशोक BJP
फुगे अश्विनी निलेश NCP
डोळस प्रियंका सुरेश वंचित बहुजन आघाडी
 
 आंबेकर मंगेश अनंत AAP
डोळस अमोल मधुकर NCP
नीतीन ज्ञानेश्वर लांडगे BJP
         
8
 
 कांबळे सुहास लक्ष्मण BJP
कांबळे अमित जालिंदर काँग्रेस
सावळे सिमा रविंद्र NCP
शेटे दत्ता मच्छिंद्र शिवसेना (UBT)
महेंद्र लक्ष्मण सरोदे शिवसेना
 
 लोंढे नम्रता योगेश BJP
गागरे राजश्री अरविंद NCP
 
 लांडगे निलिम शिवराज BJP
प्राजक्ता संतोष पाटील काँग्रेस
वाबळे आश्विनी संजय NCP
कुऱ्हाडे सरिता योगेश शिवसेना (UBT)
माधुरी निलेश मुटके शिवसेना
शेख समिना अयाज वंचित बहुजन आघाडी
 
 मडिगेरी विलास हनुमंतराव BJP
झा प्रकाश धिरेंद्र काँग्रेस
लगाडे कुलदीप सुनिल BSP
तुषार भिवाजी सहाने NCP
मनोज राजकुमार चौहान सनय छत्रपती शासन
बचुटे प्रशांत विष्णू वंचित बहुजन आघाडी
         
9
 
 वाळके कमलेश दशरथ BJP
उमेश राम खंदारे काँग्रेस
सिद्धार्थ अण्णा बनसोडे NCP
धम्मराज नवनाथ साळवे NCP (SP)
 
 खुरेशी समरीन रफीक काँग्रेस
मीनाज फारूक इनामदार BJP
अनिता संजय मंगोडेकर शिवसेना
शेख आस्मा इम्रान NCP (SP)
 
 मासुळकर शितल समीर BJP
मासुळकर रसिका विशाल NCP
बोचकुरे बेबी चंद्रकांत NCP (SP)
 
 भोसले राहुल हनुमंतराव NCP
महेश रामराव मासोळकर NCP (SP)
         
10
 
 अनुराधा गणपत गोरखे BJP
गायकवाड रुपाली अण्णा शिवसेना (UBT)
बिनविरोध चांदगुडे सुप्रिया महेश BJP
 
 कदम कुशाग्र अशोक BJP
चव्हाण संदीप श्रीरंग NCP
 
 हिंगे तुषार रघुनाथ BJP
क्षीरसागर सतिश मधुकर NCP
         
11
 
 गायकवाड कुंदन अंबादास BJP
जाधव मारूती गणपत NCP
 
 रिटा सचिन सानप BJP
साने मयुरी निलेश NCP
 
 नागरगोजे योगिता ज्ञानेश्वर BJP
नेवाळे सत्यभामा संजय NCP
 
 नेवाळे निलेश मधुकर BJP
बहिरवाडे नारायण सदाशिव NCP
         
12
 
 प्रविण महादेव भालेकर BJP
शरद वसंत भालेकर NCP
 
 वर्णेकर शितल धनंजय BJP
सोनवणे चारुलता रितेश NCP
 
 शिवानी दादासाहेब नरळे BJP
भालेकर सिमा धनंजय NCP
 
 भालेकर शांताराम कोंडिबा BJP
भालेकर पंकज दत्तात्रेय NCP
         
13
 
 अनिल अभिमान घोलप BJP
खाडे तानाजी विठ्ठल NCP
 
 अर्चना अक्षय करांडे BJP
कोलते प्रिया प्रसाद NCP
 
 मनिषा सुरेंद्र कुलकर्णी BJP
उबाळे सुलभा रामभाऊ शिवसेना
 
 केंदळे उत्तमराव प्रकाश BJP
संतोष शामराव कवडे NCP
         
14
 
 कुटे कैलाश गणपत BJP
काळभोर विशाल बाळासाहेब NCP
 
 यादव मिनल विशाल BJP
काळभोर वैशाली जालिंदर NCP
 
 बाबर ऐश्वर्या अमित BJP
लंगोटे अरुणा गणेश NCP
 
 शेट्टी प्रसाद शंकर BJP
कुटे प्रमोद प्रभाकर NCP
         
15
 
 मिसाळ शरद दत्ताराम BJP
काळभोर धनंजय विठ्ठल NCP
 
 मोरे शैलजा अविनाश BJP
प्रितमराणी प्रकाश शिंदे
 		 राष्ट्रवादी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
 
 बाबर शर्मिला राजू BJP
सरिता अरुण माने NCP
 
 गावडे अमित राजेंद्र BJP
निलेश ज्ञानदेव शिंदे NCP
         
16
 
 तंतरपाळे धर्मपाल यशवंतराव BJP
श्रेया अक्षय गायकवाड NCP
     
 
 भोंडवे संगिता राजेंद्र BJP
आशा तानाजी भोंडवे NCP
 
 दिपक मधुकर भोंडवे BJP
मोरेश्वर महादू भोंडवे NCP
         
17
 
 आशा ज्ञानेश्वर सूर्यवंशी BJP
मनिषा राजेश आरसुळ NCP
 
 ढाके नामदेव जनार्दन BJP
भोईर भाऊसाहेब सोपानराव NCP
 
 वाल्हेकर पल्लवी सुधीर BJP
वाल्हेकर शोभा तानाजी NCP
 
 चिंचवडे सचिन बाजीराव BJP
चिंचवडे शेखर बबन NCP
         
18
 
 अपर्णा निलेश डोके BJP
अगदज्ञान पुजा प्रशांत NCP
 
 चिंचवडे मनिषा योगेश BJP
ज्योती सचिन निंबाळकर NCP
 
 अँड. मोरेश्वर ज्ञानेश्वर शेडगे BJP
कोऱ्हाळे अनंत सुभाष NCP
 
 भोईर सुरेश शिवाजी BJP
आश्विनी गजानन चिंचवडे NCP
         
19
 
 शिंदे मधुरा नेताजी BJP
तोरणे रीना लहू NCP
 
 शिंदे शीतल उर्फ विजय BJP
  मेवानी दीपक हिरालाल नॅशनल राष्ट्रवादी पार्टी
 
 गावडे जयश्री वसंत BJP
आसवानी सानिता धनराज NCP
 
 मंदार मोरेश्वर देशपांडे BJP
पवार काळूराम मारुती NCP (Ajit Pawar)
         
20
 
 बागडे संदीप अरुण BJP
डॉ. सुलक्षणा शिलवंत धर NCP (SP)
 
 लांडे रश्मी युवराज BJP
लांडे मनिषा शाम NCP
 
 सुजाता सुनिल पालांडे BJP
जगताप वर्षा सर्जेराव NCP
 
 नागरगोजे सतीश नारायण BJP
बहल योगेशकुमार मंगलसेन NCP
         
21
 
 मोनिका सुरेश निकाळजे BJP
कदम निकिता अर्जुन NCP
 
 ढाकणे गणेश रामराव BJP
संदीप बाळकृष्ण वाघेरे NCP
 
 उषा संजोग वाघरे BJP
कुदळे प्रियांका सुनील NCP
 
 नाणीक उर्फ नरेश पंजाबी BJP
डब्बू आसवानी NCP
         
22
 
 पाडळे निता विलास BJP
मोनिका नवनाथ नडे NCP
 
 कोमल सचिन काळे BJP
काळे उषा दिलीप NCP
 
 नडे विनोद जयवंत BJP
मच्छिंद्र भाऊसाहेब तापकीर NCP
 
 अँड. हर्षद सुरेश नडे BJP
कोकणे संतोष अंकुश NCP
         
23
 
 मनीषा प्रमोद पवार BJP
साकळे मालिका नितीन NCP
 
 तानाजी हरिभाऊ बारणे BJP
बारणे विशाल नंदू NCP
 
 सोनाली संदीप गाडे BJP
बारणे योगिता महेश NCP
 
 अभिषेक गोविंद बारणे BJP
बारणे प्रवीण रामचंद्र NCP
         
24
 
 बारणे सिद्धेश्वर बाळासाहेब BJP
बारणे विश्वजित श्रीरंग शिवसेना
 
 भोसले वर्षा सचिन NCP
गुजर रुपाली बाळासाहेब अपक्ष
 
 बारणे माया संतोष NCP
करिश्मा सनी बारणे अपक्ष
 
 बारणे निलेश हिरामण शिवसेना
  जीवन भारतीय नवले सनय छत्रपती शासन
         
         
25
 
 वाव्हळकर कुणाल वैजनाथ BJP
वाघमारे विक्रम भास्कर NCP
 
 रेश्मा चेतन भुजबळ BJP
रेखा राजेश दर्शले NCP
 
 वाकडकर श्रृती रामचंद्र BJP
चित्रा संदिप पवार NCP
 
 राहुल तानाजी कलाटे BJP
कलाटे मयूर पांडुरंग NCP
         
26
 
 गायकवाड विनय रमेश BJP
संकेत शामराव जगताप NCP (SP)
 
 आरती सुरेश चोंधे BJP
सारीका गणेश कस्पटे NCP (SP)
 
 कलाटे स्नेहा रणजित BJP
साठे सीमा शिरीश NCP (SP)
 
 कस्पटे संदिप अरुण BJP
कामठे तुषार गजानन NCP (SP)
         
27
 
 बाळासाहेब त्रिभुवन BJP
सुमित रघुनाथ डोळस NCP
 
 खुळे सविता बाळकृष्ण BJP
तपकीर अश्विनी चंद्रकांत NCP
 
 अर्चना विनोद तापकीर BJP
थोपटे अनिता कैलाश NCP
 
 चंद्रकांत बारकू नखाते BJP
कोकणे सागर खंडूशेठ NCP
         
28
 
 शत्रुघ्न सीताराम काटे BJP
उमेश गणेश काटे NCP
 
 अनिता संदीप काटे BJP
शीतल विठ्ठल काटे NCP
 
 भिसे कुंदा संजय BJP
मीनाक्षी अनिल काटे NCP
 
 संदेश रामचंद्र काटे BJP
विठ्ठल कृष्णाजी काटे NCP
         
29
 
 अंघोळकर रविना सागर BJP
डोळस कुंदा गौतम NCP
 
 धराडे शकुंतला भाऊसाहेब BJP
कोळप सुनिता दिशांत NCP
 
 कदम शशिकांत गणपत BJP
लोखंडे राजू रामा NCP
 
 शाम शांताराम जगताप BJP
जवळकर तानाजी दत्तात्रय NCP
         
30
 
 सोनकांबळे चंद्रकांता BJP
राजू विश्वनाथ बनसोडे NCP
 
 मुंढे उषा अंकुश BJP
प्रतिक्षा राजेंद्र लांघी NCP
 
 जवळकर प्रतिभा रघुनाथ BJP
काटे स्वाती चंद्रकांत NCP
 
 संजय केशवराव काटे BJP
काटे रोहित सुदाम NCP
         
31
 
 आदियाल दुर्गाकौर BJP
कांबळे दिप्ती NCP
 
 जगताप ज्ञानेश्वर बटुराव BJP
जगताप राजेंद्र गणपत NCP
 
 जगताप पल्लवी महेश BJP
पाडुळे उमा शिवाजी NCP
 
 जगताप नवनाथ दत्तु BJP
पवार अरुण श्रीपती NCP
         
32
 
 कांबळे तृप्ती संतोष BJP
कांबळे निशा वसंत NCP
 
 ढोरे हर्षल मच्छिंद्र BJP
शिंदे प्रसाद उत्तम NCP
 
 ढोरे उषाताई मनोहर BJP
ढोरे उज्वला सुनिल NCP
 
 शितोळे प्रशांत कृष्णराव BJP
शितोळे अतुल अरविंद NCP
