पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून शरद पवारांना फोन, आज किंवा उद्या संध्याकाळपर्यंत...

Narendra Modi call to Sharad Pawar: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची तब्येत बिघडली असल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. प्रकृती बिघडल्याने त्यांना सोमवारी तात्काळ पुण्यातील रुबी रुग्णालयात नेण्यात आलं होतं. डॉक्टरांनी छातीत कफ झाल्याने शरद पवारांना रुग्णालयात दाखल केल्याची माहिती दिली आहे. सध्या त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असून, आज किंवा उद्या डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता आहे.
शरद पवारांच्या तब्येतीची विचारणा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना फोन केला होता. नरेंद्र मोदींनी यावेळी त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली. आज सकाळी नरेंद्र मोदींनी फोन केला होता.
शरद पवारांच्या प्रकृतीबाबत रुबीहॉल क्लिनिक कडून महत्त्वाची अपडेट देण्यात आली आहे. शरद पवारांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याची माहिती डॉक्टर सायमन ग्रँट यांनी दिली आहे. शरद पवारांची प्रकृती स्थिर असून ते बरे होत असल्याचं डॉक्टरांकडून सांगण्यात आलं आहे.
सोमवारी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले आणि त्यांना होत असलेला त्रास काही प्रमाणात कमी झाल्याचंही डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून शरद पवारांना डॉक्टरांच्या निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आलं आहे.
हॉस्पिटलच्या प्रोटोकॉलनुसार शरद पवारांवर उपचार सुरू आहे आणि बारकाईने लक्षात ठेवण्यात येत आहे. कोणत्याही कार्यकर्त्यांनी आणि हितचिंतकांनी हॉस्पिटलच्या आवारात गर्दी करू नये असं आवाहन रुग्णालयाकडून करण्यात आलं आहे.
डॉक्टर अभिजीत लोढांनी सोमवारी रुग्णालयाबाहेर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना दिलेल्या माहितीनुसार, "त्यांना कफ झाला आहे. काही दिवसांपासून शरद पवार यांना हा त्रास जाणवत असावा. शारीरिक परिश्रम झाल्यामुळे त्यांना काहीसा थकवा जाणवत होता आणि खोकला सुद्धा होता. मागील दोन ते तीन दिवसांपासून त्यांना त्रास असावा. ऑक्सिजन, ब्लड प्रेशर, सॅच्यूरेशन सर्व काही नॉर्मल आहे. आता सर्व स्थिर आहे. काळजी करण्यासारखं काही नाही". यावेळी त्यांनी शरद पवार आयसीयूत नसून, रुममध्ये आहेत असं स्पष्ट केलं आहे.
आम्ही उपचार सुरु केले आहेत. रिपोर्ट आल्यानंतर पुढील उपचारासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यांना व्हेटिंलेटर लावण्यात आलेला नाही. दोन, तीन दिवसांत रिपोर्ट मिळेल असं ते म्हणाले आहेत.
दरम्यान रोहित पवारांनी यावेळी म्हटलं की, "मी कार्यकर्त्यांना हॉस्पिटलला येऊ नका अशी विनंती करतो. येथे इतरही रुग्ण आहेत. पवारांची तब्येत नॉर्मल आहे. ते आयसीयूत नसून एका खासगी रुममध्ये आहेत. मी त्यांच्याशी चर्चा करुन आलो आहे. घाबरण्यासारखं काही नाही".
पुढे त्यांनी म्हटलं की, "मागील 12-13 दिवसांपासून ते लोकांना भेटत होते, दौरा करत होते त्यामुळे शारिरीक तणाव आला असावा. त्यांना कफ झाला आहे. पुढच्या काही वेळात रिपोर्ट येतील. माझ्या माहितीप्रमाणे एखाद दोन दिवस त्यांना रुग्णालयात ठेवलं जाईल. नंतर खासगी गाडीने मुंबईला नेलं जाईल. इतर पेशंटच्या हितासाठी गर्दी करु नये. त्यांना कोणालाही भेटता येणार नाही. सर्वांना रुग्णालयाचा प्रोटोकॉल पाळावा असं आमच्या सर्वांचं म्हणणं आहे".