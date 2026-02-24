English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • पुणे
पुण्यात स्पा सेंटरवर पोलिसांचा छापा; घाबरलेल्या महिलेने इमारतीवरून उडी मारली, जागीच मृत्यू

पुण्यात स्पा सेंटरवर पोलिसांनी छापेमारी केली.  घाबरलेल्या महिलेने इमारतीवरून उडी मारली. यात महिलेचा जागीच मृत्यू झाला आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Feb 24, 2026, 03:10 PM IST
Pune Crime News :  पुण्यातील विमान नगर परिसरातील एका स्पा सेंटरवर पोलिसांनी धाड टाकली. या छाप्यादरम्यान घाबरलेल्या तरुणीने इमारतीच्या खिडकीतून उडी मारली, ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. तर, या स्पा सेंटरचा व्यवस्थापक उडी मारण्यात गंभीर जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार विमान नगर पोलिसांनी दुपारी 3 वाजता सिटी स्पेस इमारतीत असलेल्या स्पा सेंटरवर छापा टाकला. दरवाजा आतून बंद होता. पोलिसांनी दार ठोठावले. यामुळे घाबरलेल्या महिलेने आणि व्यवस्थापकाने खिडकीतून उडी मारली. महिलेच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली, ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला.

पोलिसांवर गंभीर आरोप 

या घटनेत मॅनेजरच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी इतर चार महिलांना सुखरूप बाहेर काढले. घटनेनंतर सुमारे 20 मिनिटे पोलिस घटनास्थळी होते. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, जखमी महिला आणि मॅनेजरला रुग्णवाहिका किंवा पोलिसांच्या वाहनाने तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले नाही. जर त्यांना वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळाली असती तर ती महिला वाचू शकली असती. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दावा केला की जखमी महिला आणि व्यवस्थापकाला तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या प्रकरणाची चौकशी केली जात आहे आणि पुढील कारवाई सुरू आहे. 

पोलिसांनी सांगितले की, हुसेन शेख यांची नुकतीच स्पा मॅनेजर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या घटनेत मृत्युमुखी पडलेली महिला पश्चिम बंगालची रहिवासी होती . पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही काळापासून स्पावर पोलिसांची नजर होती. महिलेच्या मृत्यूचे कारण शोधण्यासाठी पोलिसांनी घटनेच्या तपशीलांचा तपास सुरू केला आहे. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Tags:
Police raid on spa center in PuneIn fear the woman jumped from the buildingpune crime newsपुणेपुणे क्राईम न्यूज

