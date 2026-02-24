पुण्यात स्पा सेंटरवर पोलिसांचा छापा; घाबरलेल्या महिलेने इमारतीवरून उडी मारली, जागीच मृत्यू

Pune Crime News : पुण्यातील विमान नगर परिसरातील एका स्पा सेंटरवर पोलिसांनी धाड टाकली. या छाप्यादरम्यान घाबरलेल्या तरुणीने इमारतीच्या खिडकीतून उडी मारली, ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. तर, या स्पा सेंटरचा व्यवस्थापक उडी मारण्यात गंभीर जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार विमान नगर पोलिसांनी दुपारी 3 वाजता सिटी स्पेस इमारतीत असलेल्या स्पा सेंटरवर छापा टाकला. दरवाजा आतून बंद होता. पोलिसांनी दार ठोठावले. यामुळे घाबरलेल्या महिलेने आणि व्यवस्थापकाने खिडकीतून उडी मारली. महिलेच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली, ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला.
या घटनेत मॅनेजरच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी इतर चार महिलांना सुखरूप बाहेर काढले. घटनेनंतर सुमारे 20 मिनिटे पोलिस घटनास्थळी होते. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, जखमी महिला आणि मॅनेजरला रुग्णवाहिका किंवा पोलिसांच्या वाहनाने तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले नाही. जर त्यांना वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळाली असती तर ती महिला वाचू शकली असती. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दावा केला की जखमी महिला आणि व्यवस्थापकाला तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या प्रकरणाची चौकशी केली जात आहे आणि पुढील कारवाई सुरू आहे.
पोलिसांनी सांगितले की, हुसेन शेख यांची नुकतीच स्पा मॅनेजर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या घटनेत मृत्युमुखी पडलेली महिला पश्चिम बंगालची रहिवासी होती . पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही काळापासून स्पावर पोलिसांची नजर होती. महिलेच्या मृत्यूचे कारण शोधण्यासाठी पोलिसांनी घटनेच्या तपशीलांचा तपास सुरू केला आहे. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.