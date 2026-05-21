तीन पुणेकरांनी सर केला Mt Everest! 50 दिवसांचा प्रवास, 10 तास 'डेथ झोन'मध्ये अन्...

Pune Team Scales Mt Everest: पुण्यामधील टीमच्या चार सदस्यांपैकी तिघांनी एव्हरेस्ट यशस्वीपणे सर केला. नेमका हा प्रवास कसा होता आणि हे तिघे आहेत कोण जाणून घ्या...
Pune Team Scales Mt Everest: गिरिप्रेमीच्या एव्हरेस्ट मोहिमेने 8,848.86 मीटर उंचीच्या जगातील सर्वोच्च माऊंट एव्हरेस्ट शिखरावर 21 मे रोजी पहाटे यशस्वी चढाई केली. नेपाळमधील पारंपरिक साऊथ कोल मार्गाने ही चढाई पूर्ण करण्यात आली. 2012 आणि 2013 नंतर गिरिप्रेमीची ही तिसरी यशस्वी एव्हरेस्ट मोहीम ठरली आहे.
तेनझिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ गिर्यारोहक उमेश झिरपे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या या मोहिमेत विवेक शिवदे, मिहिर जाधव आणि अखिल काटकर यांनी यशस्वी शिखर चढाई केली. त्यांच्यासोबत लाक्पा शेर्पा, उर्गेन शेर्पा आणि लाक्पा तेनजी शेर्पा हे शेर्पा गिर्यारोहकही मोहिमेचा महत्त्वाचा भाग होते.
2 एप्रिल 2026 रोजी पुण्यातून रवाना झालेल्या या पथकाने जवळपास आठ आठवडे (साधारण 50 दिवस) एव्हरेस्ट परिसरात राहून नियोजनबद्ध वातावरणाशी जुळवून घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यामध्ये लोबुचे ईस्ट शिखर चढाई तसेच एव्हरेस्टवरील कॅम्प 2 पर्यंतच्या फेऱ्यांचा समावेश होता.
रविवारी अंतिम शिखर चढाई मोहिमेला सुरुवात झाल्यानंतर पथकाने हाय कॅम्पमार्गे शिखराकडे आगेकूच केली. यंदा हवामान अनुकूल असले तरी गिर्यारोहकांना 'डेथ झोन'मध्ये — म्हणजे 8000 मीटरवरील अत्यंत कमी प्राणवायू असलेल्या क्षेत्रात — सलग 10 तासांहून अधिक काळ चढाई करावी लागली.
आरोग्याशी संबंधित कारणांमुळे टीममधील सदस्य निकुंज शहा यांनी कॅम्प 4 च्या खालील भागातून परतण्याचा कठीण पण योग्य निर्णय घेतला. त्यांचे धैर्य, चिकाटी आणि संघभावना याबद्दल संपूर्ण मोहिमेला अत्यंत आदर असल्याचं या मोहिमेतील इतर सदस्यांनी सांगितलं.
एव्हरेस्ट बेस कॅम्पवरून मोहिमेचे समन्वयन करणारे उमेश झिरपे यांनी समाधान व्यक्त केलं. “यंदा एव्हरेस्टवरील हवामानाची संधी नेहमीपेक्षा खूपच कमी होती. जेट स्ट्रीम्स सतत सक्रिय असल्याने शिखर चढाईसाठी उपलब्ध वेळ अत्यंत मर्यादित होता. अशा परिस्थितीत योग्य वेळ साधत सुरक्षितरीत्या शिखर चढाई पूर्ण करणे हे मोठे आव्हान होते, जे टीमने यशस्वीपणे पार केले. हवामानाची साथ मिळाली, पण या यशामागे टीमची शिस्त, संयम, मानसिक ताकद आणि टीमवर्क अधिक महत्त्वाचे ठरले”, असं उमेश झिरपे म्हणाले.
या यशस्वी मोहिमेसह उमेश झिरपे यांनी आता एकूण 18 गिर्यारोहकांना एव्हरेस्ट शिखरावर नेण्याचा मान मिळवला आहे. ही मोहीम भारत सरकारच्या 'फिट इंडिया' अभियानाला पाठिंबा देणारी असून शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक सक्षमता आणि सक्रिय जीवनशैलीचा संदेश देणारी ठरली. तसेच जबाबदार गिर्यारोहण, हिमनद्या संवर्धन आणि हवामान बदलाबाबत जनजागृती हाही मोहिमेचा महत्त्वाचा उद्देश होता.
मोहिमेला पूर्णार्थ, नमः, एनप्रो, अॅटमबर्ग, मायक्रो इनोटेक इंडिया, स्मार्टमार्क, एशियन मशीन टूल्स कॉर्पोरेशन प्रा. लि., गोक्यो तसेच इतर अनेक संस्थांचे सहकार्य लाभले. गिरिप्रेमीने सर्व हितचिंतक, कुटुंबीय, समर्थक आणि प्रायोजकांचे आभार मानले आहेत.