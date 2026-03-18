पुण्यात 15 वर्षाच्या मुलीवर तिघांकडून अत्याचार, व्हिडीओ कॉल करून कपडे काढण्यास भाग पाडायचे

Pune Crime News : पुण्यात धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. अल्पवयीन मुलीला तिघा तरुणांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना भारती विद्यापीठ परिसरात घडली आहे. तसेच दोघांनी तिच्याशी अश्लील चाळे केल्याचे उघडकीस आले आहे. मागील साडे तीन महिन्यांत हा प्रकार घडला असून, आरोपींनी मुलीला वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन अत्याचार केला आहे. याप्रकरणी चौघांना अटक करण्यात आली आहे.
आशुतोष विजयकुमार पाटील (वय २५), नागेश सुर्यवंशी (वय २१), गौरव माने (वय २०) यांना बलात्कारप्रकरणी तर प्रीतम जगताप याला विनयभंगाच्या गुन्ह्यात अटक केली आहे. एक आरोपी पसार झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलीचे कुटूंब भारती विद्यापीठ भागात राहण्यास आहे. आरोपी त्याच परिसरातील असून, गेल्या साडे तीन महिन्यांत त्यांनी पिडीत मुलीच्या अल्पवयीन असल्याचा फायदा घेतला. आरोपी आशुतोष, नागेश, गौरव यांनी मिळून तिच्यावर वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन अत्याचार केला. आरोपी प्रीतमने मुलीसोबत अश्लील चाळे करून तिचा विनयभंग केला. तसेच पाचव्या आरोपीने तिच्याशी व्हिडीओ कॉल करून कपडे काढण्यास भाग पाडून तिचा विनयभंग केला आहे.
दरम्यान, याप्रकरणात मंगळवारी गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, त्यानंतर पोलिसांनी याप्रकरणात चौघांना अटक केली आहे. 15 वर्षीय मुलीवर अत्याचार प्रकरणातील आरोपी एकमेकांच्या ओळखीतील आहेत. तिघांनी मुलीला पकडून तिच्याशी अश्लील चाळे केले आहेत. अधिक तपास महिला पोलिस उपनिरीक्षक थोरात या करत आहेत.