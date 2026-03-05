English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • पुण्यातील 6 घरफोडीचा उलगडा; दिल्लीतून विमानानं येऊन घालायचे दरोडा; सन्नी गँग दरोडेखोरांची हायफाय स्टाईल चोरी

पुण्यातील 6 घरफोडीचा उलगडा करण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. सन्नी गँग दरोडेखोरांची हायफाय स्टाईल चोरी पाहून पोलीसही चक्रावले.

नेहा चौधरी | Updated: Mar 5, 2026, 11:30 PM IST
घरफोडी करण्यासाठी देशभर विमानानं फिरणा-या टोळीला पुणे पोलिसांनी अटक केलीय. दिल्लीतल्या सन्नी गँगचे हे दोन सदस्य असून त्यांनी पुण्यात चार ठिकाणी घरफोडी केली होती. पोलिसांनी त्यांच्याकडून 62 लाखाचं सोनं जप्त केलंय.

दिल्लीच्या दरोडेखोर सन्नी गँगला पुण्यात अटक
विमानानं दिल्लीतून पुण्यात यायचे दरोडेखोर
सन्नी गँगकडून 62 लाखांचं सोनं जप्त

पुणे पोलिसांच्या ताब्यात असलेले हे दिल्लीतल्या सन्नी गँगचे दरोडेखोर पाहा... दरोडे टाकत असले तरी हे चोर उच्चशिक्षित आहेत... दरोडे टाकण्यासाठी ते देशभर विमानानं फिरतात... दिल्ली आणि गाझियाबादमध्ये या टोळीवर खुनाचे गुन्हे दाखल आहेत. या टोळीनं पुण्यात चार ठिकाणी घरफोडी केल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी पुण्यातल्या एका लॉजमधून आकाश सुभाष आणि जितेंद्र चतुर्वेदी या दोघा आरोपींना अटक केली. त्यांच्याकडून तब्बल 62 लाखांचा मुद्देमाल जप्त केलाय.

दिल्लीतल्या सन्नी गँगमधील हे हायफाय दरोडेखोरांचं वागणं एकदम टापटीप असल्याची माहिती पोलिसांनी दिलीय. देशभरातल्या कोणत्याही शहरात दरोडे टाकण्यासाठी जाताना ते विमानानं जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळालीये.

 सन्नी गँगनं पुण्यासह महाराष्ट्रातल्या कोणकोणत्या शहरात दरोडे टाकलेत याची पोलीस चौकशी करतायेत.. दरोडेखोरांची हायफाय स्टाईल आणि रहाणीमान पाहून पोलीस मात्र चक्रावलेत.

पोलीस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 18 जानेवारी रोजी विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी विशेष पथक नेमण्यात आले. पथकाने अनेक सीसीटीव्ही चित्रफिती आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे आरोपींची ओळख पटवली. फेब्रुवारी महिन्यात आरोपी पुण्याकडे येत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सापळा रचून 23 फेब्रुवारी रोजी त्यांना ताब्यात घेण्यात आले.

अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आकाश सुभाष (वय 23) आणि जितेंद्र चतुर्वेदी (वय 32) अशी असून ते दिल्ली येथील रहिवासी आहेत. तपासादरम्यान ते ज्या निवासगृहात थांबले होते, तेथून 32 तोळे सोने आणि 125 ग्रॅम चांदी जप्त करण्यात आली. तसेच त्यांनी चोरी केलेला काही मुद्देमाल दिल्लीतील सोनाराकडे ठेवला असल्याचे उघड झाले असून तोही जप्त करण्यात आला आहे.

या आरोपींवर दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमध्ये खून, खुनाचा प्रयत्न तसेच गुन्हेगारी टोळीविरोधी कायद्यांतर्गत अनेक गुन्हे नोंद असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. या प्रकरणात विश्रामबाग, समर्थ, खडक आणि भोसरी पोलीस ठाण्यांतील घरफोडीच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. चोरीचा माल खरेदी करणाऱ्या सोनारांवरही पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.

