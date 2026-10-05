/पुण्यात थरार! कात्रजमध्ये तरुणाची हत्या, बारामतीतही मोठ्या हत्याकांडाचा उलगडा

पुणे क्राईम : पुण्यात वाढत्या गुन्हेगारीमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. कात्रजमध्ये तरुणाची हत्या झाली आहे. मित्रानेच मित्राचा जीव घेतला आहे. दुसरीकडे बारामतीतही मोठ्या हत्याकांडाचा उलगडा झाला आहे. 2 वृद्ध महिलांच्या हत्या प्रकरणात पोलिसांनी एका 25 वर्षीय तरुणाला अटक केली आहे. या हत्या प्रकरणामागे धक्कादाय कारण समोर आले आहे.
मद्यप्राशन केल्यानंतर झालेल्या वादातून तरुणाच्या डोक्यात दगड घालून हत्या करण्यात आली आहे. कात्रज कोंढवा गोकुळनगर परिसरात घडली.राजकुमार संगोडे असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी तुषार वाल्हेकर याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. गोकुळनगर येथील एका हॉटेल समोरील मोकळ्या जागेत ही घटना घडली.राजकुमार संगोडे आणि तुषार वाल्हेकर हे दोघे एकमेकांच्या ओळखीचे असून ते नेहमी सोबत असायचे.दोघांमध्ये वाद झाल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे.
घटनेच्या वेळी दोघांनी मद्यप्राशन केले होते. त्यानंतर त्यांच्यात पुन्हा वाद झाला. वादाचे पर्यवसान मारामारीत झाले.यावेळी तुषारने राजकुमारच्या डोक्यात दगडाने वार केले. गंभीर जखमी झालेल्या राजकुमारचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच संबंधित पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला. पोलिसांनी तुषार वाल्हेकर याला ताब्यात घेतले असून,खुनामागील नेमके कारण आणि वादाचे स्वरूप याबाबत अधिक तपास सुरू आहे.
बारामती तालुक्यातील शेरेवाडी मध्ये इंदुमती लडकत आणि कृष्णाबाई लडकत या दोन वृद्ध महिलांची गळा चिरून हत्या करण्यात आली होती. या घटनेने संपूर्ण जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली होती. या हत्या प्रकरणाचा उलगडा झाला आहे. आरोपींना पोलिसांनी अटक केली असून हत्येमागे अत्यंत धक्कादायक कारण समोर आले आहे. शेरेवाडी येथील हत्या प्रकरणातील आरोपीला गजाआड करण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. विकास उर्फ आप्पा लडकत वय 25 वर्ष असं अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव असून त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. विशेष म्हणजे हा आरोपी खून झालेल्या महिलांच्या जवळचा नातेवाईक असून तो त्याच गावातील असल्याचं पोलीस तपासात समोर आलं आहे.
जुगाराचा नाद आणि कर्जबाजारीपणा यातून चोरीच्या उद्देशाने विकास उर्फ आप्पा लडकत याने ही हत्या केली.या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी पोलिसांनी आठ पथके तयार केली होती. तब्बल 200 हून अधिक सीसीटीव्ही फुटेज आणि 200 पेक्षा जास्त रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांची माहिती तपासण्यात आली. तांत्रिक आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसा विकास लडकत पर्यंत पोहोचले. अखेर विकास याला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याने केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले असून, चोरीचे दागिनेही जप्त करण्यात आले आहेत. रात्री एक ते दीडच्या सुमारास हा गुन्हा घडल्याची माहिती पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांनी दिली आहे.
पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने दौंड तालुक्यातील बोरीपार्धी परिसरात कारवाई करत 41 किलो 18 ग्रॅम गांजा जप्त केला आहे. या गांजाची अंदाजे किंमत 20 लाख 50 हजार 900 रुपये असून, वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेली स्विफ्ट डिझायर कारही जप्त करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी हर्षवर्धन अशोक बरडे आणि कुशाल दत्तात्रय बिनवडे या दोघांविरोधात यवत पोलीस ठाण्यात एनडीपीएस कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.