Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /पुणे
  • /पुण्यात थरार! कात्रजमध्ये तरुणाची हत्या, बारामतीतही मोठ्या हत्याकांडाचा उलगडा

पुण्यात थरार! कात्रजमध्ये तरुणाची हत्या, बारामतीतही मोठ्या हत्याकांडाचा उलगडा

पुणे जिल्ह्यात 3 हत्या प्रकरण उघडकीस आली आहेत. कात्रजमध्ये एका तरुणाची हत्या झाली आहे. तर, बारामतीत 2 वृद्ध महिलांची हत्या करणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 05, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 06:25 PM IST
पुण्यात थरार! कात्रजमध्ये तरुणाची हत्या, बारामतीतही मोठ्या हत्याकांडाचा उलगडा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
इंटरनॅशन प्रकरणात नावं आलेल्या बड्या नेत्याचा पत्ता कट; UP राज्यसभा निवडणूक, भाजपने 8 उमेदवारांची नावे केली जाहीर
2
3
4
5