पुण्यातील पहिला डबलडेकर उड्डाणपूल; एकाचवेळी रस्ते वाहतूक आणि मेट्रो वाहतूक

चंद्रकांत फुंदे, पुणे
Pune Double Decker Flyover : पुणेकरांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. पुण्यातील औंध-शिवाजीनगर, बाणेर आणि पाषाण रस्त्यावरहोणारी वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. लवकरच पुण्याचा पहिला डबलडेकर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ कॅम्पसवरील डबल-डेकर उड्डाणपुलाचे बांधकाम जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. या उड्डाणपूलाला “स्वर्गीय नामदार श्री.अजितदादा अनंतराव पवार उड्डाणपूल” असे नाव देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या उड्डापुलाच्या कामाचा पहिला टप्पा ऑगस्ट 2025 मध्ये पूर्ण झाला, तर उर्वरित काम अंतीम टप्प्यात आहे. या उड्डाणपूलाच्या उद्घाटनामुळे, या मार्गावरील वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे. वाहनचालकांसाठी प्रवास सोपा तर होईलच, शिवाय प्रवासाचा वेळही लक्षणीयरीत्या कमी होईल, ज्यामुळे पुणेकरांच्या दैनंदिन जीवनात दिलासा मिळेल.
हा उड्डाणपूल रस्ते वाहतूक आणि मेट्रो वाहतूक एकत्रित करण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे. त्याची एकूण लांबी अंदाजे 1.7 किलोमीटर आहे, ज्यापैकी औंध-शिवाजीनगर विभाग 1.3 किलोमीटर आहे. शिवाजीनगर ते बाणेर आणि पाषाण पर्यंतची वाहतूक तीन-लेन अप-रॅम्पमधून जाईल. पुढे, हा मार्ग दोन्ही बाजूंनी दोन-लेन डाउन-रॅम्पमध्ये विभागला जाईल. औंध आणि बाणेर येथून येणारे दोन्ही मार्ग मेट्रो मार्गावर बांधलेल्या तीन-लेन उड्डाणपुलाशी जोडले जातील. अधिकाऱ्यांच्या मते, शिवाजीनगर ते बाणेर दरम्यान डांबरीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे आणि उर्वरित रॅम्पचे काम पूर्ण होताच, उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला केला जाईल.
पुण्यातील हा पहिला डबल-डेकर उड्डाणपूल आहे. वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि प्रवास सोपा करणे हा मुख्य उद्देश आहे. हा उड्डाणपूल मेट्रो मार्ग आणि रस्ते वाहतुकीसाठी सोयीस्कर आहे. या नवीन उड्डाणपूलाच्या उद्घाटनानंतर, पुणेकरांना शहरातील गर्दीच्या मार्गांवरील वाहतूक कोंडीपासून दिलासा मिळेल आणि प्रवासाचा वेळही कमी होईल. "पुणे विद्यापीठ चौकात नव्याने उभारण्यात दुमजली उड्डाणपूलास स्वर्गीय अजित पवारांचे नाव द्या" अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नगरसेवक दत्ता भहिरट यांनी केली आहे.