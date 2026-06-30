/बहिणीपाठोपाठ भाऊही अडकला! सियाच्या भावाला ₹10 कोटींची नोटीस; वडगाव-मावळ कोर्टात नेमका काय राडा झाला?

केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणाच्या तपासादरम्यान आता एक मोठी कायदेशीर घडामोड समोर आली आहे. देशभरात चर्चेत असलेल्या केतन अग्रवाल हत्याकांडात मुख्य आरोपी सिया गोयलला सोमवारी न्यायालयात हजर करण्यात आलं असता कोर्टातच एक नव्या वादाला तोंड फुटलं. सियाचं वकीलपत्र नेमकं कोणाकडे आहे, यावरून दोन वकिलांमध्येच वाद निर्माण झाला. पुण्यातील वकील विपुल दुशिंग आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील आशुतोष श्रीवास्तव यांनी सियाचं प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा केल्याने न्यायालयीन परिसरातही या घडामोडींची जोरदार चर्चा रंगल्याचं दिसून आलं. सियाचं अधिकृत वकीलपत्र नेमकं कोणाकडे आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने सर्व प्रक्रियेला अर्धा तास उशीर झाला. त्यातच आता या प्रकरणावरुन आशुतोष श्रीवास्तव यांनी सियाच्या भावाला मानहानीची नोटीस पाठवली आहे.
आरोपी सिया गोयलचा भाऊ साहिल गोयल याला अॅडव्होकेट आशुतोष श्रीवास्तव यांनी थेट 10 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. वडगाव मावळ न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान सिया गोयलने, "माझे वकील आशुतोष श्रीवास्तव नसून विपुल दुशिंग आहेत," असे सांगितल्याची माहिती समोर आल्यानंतर हा वाद अधिक चिघळला आहे. साहिल गोयलने खोटे, बिनबुडाचे आणि बदनामीकारक आरोप करून आपल्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवल्याचा दावा करत आशुतोष श्रीवास्तव यांनी 10 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. तसेच आरोप मागे घेऊन सार्वजनिक माफी आणि भविष्यात असे आरोप न करण्याचे लेखी आश्वासन देण्याचीही मागणी नोटिशीत करण्यात आली आहे. आता या कायदेशीर नोटिशीला साहिल गोयल काय उत्तर देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सिया गोयलच्या भावाने साहिल गोयलने कोर्टासमोर स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या कुटुंबाने आशुतोष श्रीवास्तव यांना वकील म्हणून नेमलेले नाही. त्यांचा दावा आहे की, वकीलपत्र म्हणजेच वकालतनाम्यावर सियाची सही फसवणुकीने घेतली गेली असावी. आता अॅड. विपुल दुशिंग यांना अधिकृत वकील म्हणून काम करत असल्याचे सांगितले जात आहे.
सोमवारी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांची पोलिस कोठडी 3 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. दोन्ही बाजूंनी कोर्टात युक्तिवाद सुरू आहे. वकीलपत्रावरून दोन वकीलांमध्ये वाद निर्माण झाला असल्याने आता सियाचा भाऊ या नोटीसवर काय उत्तर देतो हे येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये स्पष्ट होईलच.
वरिष्ठ अॅड. उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ते केतन अग्रवाल यांच्या कुटुंबाच्या वतीने आणि राज्य सरकारच्या वतीने केस लढवत आहेत.