/आधी केतनला गमावलं, आता कुटुंबाचा आधारस्तंभ हपरला; अग्रवाल कुटुंबावर पुन्हा कोसळला दुखःचा डोंगर

पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्याकांड प्रकरणात रोज नवनवीन खुलासे येत आहेत. मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांनी गुन्हाची कबूली देखील दिली आहे. केतन अग्रवालच्या मृत्यूनंतर अग्रवाल कुटुंबाला मोठा धक्का बसला होता. त्या धक्क्यातून ते सावरत नाहीत तोच आणखी एक मोठा आघात कुटुंबावर झाला आहे. नातवाच्या हत्येचा धक्का सहन न झाल्याने केतनचे आजोबा देवीचंद अग्रवाल यांचेही शनिवारी रात्री उपचारा दरम्यान निधन झाले. केतनच्या मृत्यूनंतर अवघ्या 17व्या दिवशी आजोबांची प्राणज्योत मालवली.
18 जून रोजी लोहगडावर फिरायला गेलेल्या केतन अग्रवालला त्याच्या भावी पत्नीने आणि तिच्या प्रियकराने दरीच धक्का देऊन हत्या केली. त्यानंतर केतनचा दरीत पडून मृत्यू झाला असा बनाव रचला. मात्र पोलिसांनी अधिक तपास केल्यानंतर ही हत्या असल्याचे समोर आले. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. केतन आणि सिया यांचा साखरपुडा झाला होता नोव्हेंबरमध्ये त्यांचे लग्न होणार होते. तरुण मुलाच्या मृत्यूने कुटुंबीयांवर दुखःचा डोंगर कोसळला होता. केतनला न्याय मिळावा यासाठी त्याचे कुटुंबीय लढताहेत. तर, केतनते आजोबा यांनीही आंदोलन केले होते. आपल्याच लोकांनी धोका दिल्याची खंतही काही दिवसांपूर्वी त्यांनी व्यक्त केली होती.
देवीचंद अग्रवाल हे 83 वर्षांचे होते. गेल्या दोन दिवसांपासून त्यांच्यावर पुण्यातील रुग्णालयात आयसीयूत उपचार सुरू होते. नातवासोबत घडलेल्या घटनेचा त्यांना मोठा मानसिक धक्का बसला होता. ते अस्वस्थ होते. दोन दिवस आयसीयूत उपचार घेतल्यानंतर शनिवारी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी झालेल्या कँडल मार्चमध्ये ते सहभागी झाले होतं. तेव्हा त्यांनी "सिया गोयल हिच्या कुटुंबियांनी तिच्यावर लग्न करण्यासाठी दबाव टाकला. त्यामुळे या लग्नाला जबाबदार असणाऱ्या सर्व लोकांची चौकशी करावी. आरोपी सिया गोयल आणि तिचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा मिळायला हवी", अशी भूमिका देवीचंद अग्रवाल व्यक्त केली होती.
केतन अग्रवाल हत्याकांड प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांनी खुनाची कबुली दिल्याची माहिती समोर येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही आरोपींकडून स्पॉट सीन रिक्रियेशन दरम्यानच पोलिसांनी खुनाचा कबुली जबाब घेतला आहे. तसंच, या हत्याकांडाचे त्यांच्याजवळ सबळ पुरावेदेखील आहेत.