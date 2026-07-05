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आधी केतनला गमावलं, आता कुटुंबाचा आधारस्तंभ हपरला; अग्रवाल कुटुंबावर पुन्हा कोसळला दुखःचा डोंगर

पुण्यातील व्यावसायिक केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणातील एक मोठी घडामोड समोर येत आहे. केतनचे आजोबा देवीचंद अग्रवाल यांचे निधन झाले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 05, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:07 AM IST
आधी केतनला गमावलं, आता कुटुंबाचा आधारस्तंभ हपरला; अग्रवाल कुटुंबावर पुन्हा कोसळला दुखःचा डोंगर
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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आधी केतनला गमावलं, आता कुटुंबाचा आधारस्तंभ हपरला; अग्रवाल कुटुंबावर पुन्हा कोसळला दुखःचा डोंगर
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