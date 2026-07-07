/केतन अग्रवाल प्रकरणाला भलतच वळण! सिया गोयल विवाहित? कोण आहे नवरा, त्या व्हॉट्सॲप चॅटमधून धक्कादायक खुलासा

पुण्याजवळील लोहगडावरून प्रसिद्ध तरुण व्यापारी केतन अग्रवाल याची ढकलून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणात दररोज नवनवीन खुलासे होत आहेत. केतनची हत्या त्याची होणारी बायको सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी केल्याचं समोर आलंय. या दोघांनी या हत्येबद्दल कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितलं आहे. या प्रकरणात आताचा सर्वात मोठा खुलास समोर आला आहे. सिया आणि चेतन यांचा मोबाईलचा चॅट फॉरेन्सिक तपासातून रिकव्हर झाला आहे. यातून धक्कादायक माहिती पोलिसांच्या हाती लागली आहे.
सिया गोयल आणि चेतन चौधरी या दोघांनी चार महिन्यांपूर्वीच गुपचूप लग्न उरकल्याची माहिती पोलिसांच्या हाती लागली आहे. दोघांच्या हाती लागलेल्या व्हॉट्सअॕप चॅट आधारे पोलिसांनी हा दावा केला आहे. केतन अग्रवाल याची 18 जून रोजी लोहगडावरून ढकलून हत्या करण्यात आली होती.पोलिसांनी गेल्या 6 ते 7 महिन्यांतील या दोघांच्या डिजिटल डेटा तपासला आहे. या तपासात सिया आणि चेतनचं गुपित उघड झालं आहे. या दोघांनी चार महिन्यापूर्वीच लग्न केल्याच समोर आलंय.
केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी या दोघांनाही पोलिसांनी अटक केली. सध्या दोघेही 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. धक्कादायक म्हणजे घटनेच्या दिवशी सिया घाबरली होती. एका चॅटमध्ये तिने चेतनला म्हटलं की, माझं डेअरिंग होत नाहीये; तूही चल. आपण दोघे मिळून त्याला दरीत ढकलून देऊ.
हा विवाह दोघांनी कुटुंबियांच्या परस्पर केला असल्याचा दावा देखील करण्यात आला आहे. तर दोघांनी केतनच्या खूनासाठी अनेक वेब सिरीज तसेच पॉडकास्ट आणि देशातील वेगवेगळ्या गुन्ह्यांची माहिती घेतल्याचेही समोर आलंय. तर त्यांच्यामधील झालेले संभाषण तसेच चॅटिंग यामधून वेगवेगळी धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.
या डिजिटल पुरावामुळे पोलिसांचा तपासाला अधिक बळ मिळाला आहे. या पुराव्यामुळे केतन हत्यामागे सिया आणि चेतनचा हात असल्याचा अधिक स्पष्ट होतंय.