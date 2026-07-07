/विष, शस्त्राने हत्या न करता केतनला लोहगडावरून ढकलण्याचा का रचला कट? सियाने त्या भयानक हत्येचा केला अभ्यास, मोबाइल हिस्ट्रीमधून मोठा खुलासा

केतन अग्रवाल या तरुणाची लोहगढावरुन ढकलून हत्या करण्यात आली. या हत्येसाठी तिची होणारी बायको सिया गोयल आणि तिचा बॉयफ्रेंड चेतनला पोलिसांनी अटक केली आहे. या प्रकरणात पोलिसांच्या तपासात नवनवीन खुलासे होत आहेत. सिया गोयलच्या मोबाइल हिस्ट्रीमधून धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. सिया गोयल आणि चेतन चौधरीचं चार महिन्यापूर्वीच लग्न झालं होतं, असं चॅटमधून समोर आलंय.
तर सर्वात मोठा खुलासा म्हणजे केतन अग्रवालची हत्या करण्यासाठी लोहगडाची निवड का केली आणि ढकलूनच त्याची हत्या का केली याचा खुलासा झाला आहे. मोबाइल हिस्ट्रीनुसार सिया गोयलने अनेक गोष्टींचा गुगल सर्च केला आहे. केतन अग्रवालला चाकू किंवा शस्त्र वापरून का मारण्यात आले नाही. यामागे कारण म्हणजे चाकू किंवा इतर शस्त्र वापरून खून केल्यास पुरावे सहज मिळू शकतात. आरोपी पकडले जाण्याची शक्यता वाढते, असा निष्कर्ष आरोपींनी काढला होता, असं पोलिसांचा दावा आहे.
शिवाय या गोष्टी घेण्यासाठी कुठेना कुठे जावे लागेल, त्या सांभाळाव्या लागतील अथवा घटनेनंतर त्या लपवून ठेवाव्या लागतील. त्यामुळे कोणतेही शस्त्र न वापरता उंच डोंगरावरून ढकलून देऊन खूनाचा निर्णय घेतल्याचे सियाने चौकशीत सांगितल्याचा दावा पोलिसांनी केलाय.
हो, पोलिसांनी सांगितलं की, सिया गोयलने भारतातील विविध राज्यांमध्ये घडलेल्या खुनांच्या घटनांचा अभ्यास करून कोणत्या पद्धतीने गुन्हा केल्यास संशय कमी येईल याचा अभ्यास केला होता. याबाबत आरोपींनी माहिती गोळा केल्याचे निष्पन्न झालंय. सियाने इंदूरमधील राजा रघुवंशी हत्याकांडाची माहिती गोळा केली होती.
इंदूरचे व्यावसायिक राजा रघुवंशी आणि सोनम यांचा विवाह 11 मे 2025 रोजी झाला होता. लग्नानंतर काही दिवसांनी ते हनिमूनसाठी मेघालयाला गेले असताना 23 मे 2025 रोजी राजा आणि सोनम गायब झाले होते. होमस्टेमधून निघाल्यानंतर ते बेपत्ता झाले अशी बातमी समोर आली होती. त्यानंतर राजाचा मृतदेह 2 जून 2025 रोजी सोहरा इथे वेई सॉडोंग धबधब्याजवळील एका खोल दरीत सापडला. याप्रकरणात राजाची पत्नी सोनम रघुवंशीने तिचा प्रियकर राज कुशवाहा आणि इतरांसोबत मिळून त्याच्या हत्येचा कट रचला. सध्या, सोनम रघुवंशीला मेघालय उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केलाय.