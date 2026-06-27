/केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण; सियाच्या आई वडिलांची तब्बल 12 तास कसून चौकशी, अनेक महत्त्वाचे खुलासे

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणाच्या तपासाची चक्र वेगाने फिरत आहेत. 18 जून रोजी केतन अग्रवाल याचा लोहगडावरून मृत्यू झाला. फोटोची पोज देताना केतन अग्रवाल घसरुन दरीत पडला असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, ढकलून दिल्याची धक्कादायक बाब तपासात समोर आली. केतनची होणारी पत्नी सिया हिच्यासह तिचा प्रियकर केतन याला याप्रकरणी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. याप्रकरणी पोलिस सिया गोयलच्या कुटुंबियांची देखील चौकशी करत आहेत. सियाच्या आई वडिलांची तब्बल 12 तास कसून चौकशी करण्यात आली. अनेक महत्त्वाचे खुलासे समोर आले आहेत.
केतन अग्रवाल हत्येप्रकरणी सियाचे वडील प्रवीण गोयल आणि पूजा गोयल यांची तब्बल 12 तास कसून चौकशी करण्यात आली. सोबत साहिल देखील होता. गोयल कुटुंब 27 जून रोजी सकाळी 11 च्या सुमारास लोणावळा ग्रामीण पोलीस ठाण्यात दाखल झाले होते. 26 जून रोजी सियाचा भाऊ साहिल गोयल ची देखील दहा तास चौकशी करण्यात आली होती. त्यामधून अनेक महत्त्वाचे खुलासे झालेले आहेत.
प्रवीण गोयल आणि पूजा गोयल यांनी सियावर लग्नासाठी दबाव टाकला होता का ? आणि सिया आणि चेतन चौधरी यांच्यातील प्रेम संबंधाबद्दल माहिती नसल्याचा, आणि सियावर लग्नासाठी दबाव नसल्याचा जबाब दिल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे.. यातून आणखी काही खुलासे होण्याची शक्यता आहे. उद्या देखील काही जणांची चौकशी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात आतापर्यंत 10 जणांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत.
- सिया आणि चेतन मित्र होते, त्यांचे प्रेम संबंध होते. याची तुम्हाला कल्पना होती का?
- सियाने चेतनशी लग्न करण्याचा हट्ट धरला होता का?
- सियाच्या संमतीने केतनशी लग्न जुळवलं होतं का?
- सियाला केतनचा स्वभाव पटत नव्हता का?
- सियावर केतनशी लग्न करण्यासाठी जबरदस्ती केली जात होती का?
- लग्न ठरल्यानंतर ही सिया नेहमी चेतनशी भेटत होती, याची तुम्हाला माहिती नव्हती का?
- साहिल आणि चेतन मित्र आहेत, हे पण तुम्हाला माहित नव्हतं का?
- लोहगडावर ते तीन वेळा गेले होते, त्यावेळी सियाने काय कारणं सांगितली होती?
- केतनच्या हत्येचा कट रचला जात होता? याबाबत तुम्हाला कल्पना होती का?
लोहगडावर केतन अगरवालची हत्या झाली. तेंव्हा जे घटनास्थळी हजर होते. ज्यांनी केतनला दरीत ढकलून देताना पाहिलं. सिया गोयल आणि चेतन चौधरीचे हे कृत्य समोर आणण्यासाठी त्या साक्षीदारांनी पुढं यावं. त्यांना कोणताही त्रास होऊ देणार नाही. असं मी त्या साक्षीदारांना आश्वस्त करतो.
पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाची राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन मुलाला न्याय मिळावा, अशी मागणी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणावर तातडीने कारवाई करत खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवण्याचे आदेश दिले. तसेच ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी विधी, न्याय विभागाला निर्देश दिले.