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पुण्यात रक्तरंजित थरार! दीड वर्षांच्या मुलाने २३ वर्षे जपला सूड, अनं असा घेतला वडिलांच्या हत्येचा बदला

पुण्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. वडिलांच्या कथित मारेकऱ्याची हत्या करण्यासाठी त्याने तब्बल 23 वर्ष वाट पाहिली. अखेर बदला पूर्ण केलाच

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 22, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:30 PM IST
पुण्यात रक्तरंजित थरार! दीड वर्षांच्या मुलाने २३ वर्षे जपला सूड, अनं असा घेतला वडिलांच्या हत्येचा बदला
Image Credit: pune manthan vaiday arrested for revenge his father murder after 23 years

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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पुण्यात रक्तरंजित थरार! दीड वर्षांच्या मुलाने २३ वर्षे जपला सूड, अनं असा घेतला वडिलांच्या हत्येचा बदला
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