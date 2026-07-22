/पुण्यात रक्तरंजित थरार! दीड वर्षांच्या मुलाने २३ वर्षे जपला सूड, अनं असा घेतला वडिलांच्या हत्येचा बदला

एखाद्या हिंदी चित्रपटालाही लाजवेल अशी घटना पुणे जिल्ह्यात उघडकीस आली आहे. दीड वर्षांचा असताना वडिलांचा खून झाल्यानंतर तब्बल 23 वर्षे मनात सूडाची भावना जपलेल्या मुलानेच वडिलांच्या मारेकऱ्याची हत्या केल्याचा धक्कादायक खुलासा पोलिस तपासात झाला आहे. या प्रकरणात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी मुलगा मंथन वैद्य सह चौघांना अटक केली आहे.
पुण्यात 2003 मध्ये मजुरी करणारे दिनेश वैद्य यांची त्यांच्याच मित्राने, संजय देशमुखने एका वादातून हत्या केल्याचा आरोप होता. त्यावेळी मंथन वैद्य हा अवघा दीड वर्षांचा होता. वडिलांच्या मृत्यूनंतर आईने कष्ट करून त्याचा सांभाळ केला, मात्र वडिलांच्या हत्येची सल मंथनच्या मनात कायम राहिली. दरम्यान, एप्रिल 2026 मध्ये संजय देशमुख जामिनावर बाहेर आल्यानंतर मंथनने बदला घेण्याचा कट रचल्याचे तपासात समोर आले आहे. देशमुखनेही मंथनला जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची माहिती तपासात पुढे आली आहे.
11 जुलैच्या रात्री मुंढव्यातून निघालेल्या संजय देशमुखचा मंथन आणि त्याच्या साथीदारांनी पाठलाग केला. कात्रज बोगद्याजवळील शिंदेवाडी परिसरात त्याची गाडी अडवून धारदार शस्त्राने वार करत हत्या करण्यात आली. घटनेनंतर स्थानिक गुन्हे शाखा आणि राजगड पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक विश्लेषण आणि गुप्त माहितीच्या आधारे मंथन वैद्य, सौरभ परदेशी, मिझान शेख आणि संदीप कोरी यांना अटक केली. चौकशीत जुन्या वैमनस्यातून आणि वडिलांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी हा खून केल्याची कबुली आरोपींनी दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या कारवाईत संदीप कोरी याच्याकडून गावठी पिस्तूल आणि तीन जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली असून, त्याच्याविरोधात शस्त्र कायद्यानुसार स्वतंत्र गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे.
दोन दशकांहून अधिक काळ मनात धुमसत राहिलेला सूड अखेर रक्तरंजित हत्येत संपल्याचे या तपासातून समोर आले आहे. मात्र, आरोपींचे कबुलीजबाब आणि पोलिसांनी मांडलेली कारणे न्यायालयीन प्रक्रियेत तपासली जाणार आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास पुणे ग्रामीण पोलीस करत आहेत.