  • पुण्यात नेमकी कुणाची हवा? भाजपाचा 100 प्लसचा नारा; मात्र अजित पवारांचं कडवं आव्हान, मविआ फुटल्याने तिरंगी-चौरंगी लढत

पुण्यात नेमकी कुणाची हवा? भाजपाचा 100 प्लसचा नारा; मात्र अजित पवारांचं कडवं आव्हान, मविआ फुटल्याने तिरंगी-चौरंगी लढत

Pune Municipal Corporation Election: पुण्यात भाजपने मनपा इलेक्शनच्या आधीच मेगा भरती करून 100 प्लसचा नारा देऊन जोरदार हवा केली, मात्र अजित पवारांनी दोन्ही राष्ट्रवादींना एकत्र आणून भाजपच्या या 100 प्लसच्या मनसुब्यांना कडवं आव्हान दिल्याचं बघायला मिळत आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 10, 2026, 08:58 PM IST
Pune Municipal Corporation Election: पुण्यात भाजपने मनपा इलेक्शनच्या आधीच मेगा भरती करून 100 प्लसचा नारा देऊन जोरदार हवा केली, मात्र अजित पवारांनी दोन्ही राष्ट्रवादींना एकत्र आणून भाजपच्या या 100 प्लसच्या मनसुब्यांना कडवं आव्हान दिल्याचं बघायला मिळत आहे. पण त्या नादात मविआ फुटल्याने पुण्यातही अनेक ठिकाणी तिरंगी-चौरंगी लढती बघायला मिळताहेत. पाहुयात पुण्यात नेमकी कुणाची हवा सुरूय ते.

जागावाटप आणि युती-आघाडीवरून पुणे महापालिकेची चांगलीच चर्चा रंगली होती. कोणता पक्ष कोणासोबत जाणार आणि कोण स्वबळावर लढणार हे चित्र शेवटपर्यंत स्पष्ट झालं नव्हतं, मात्र अखेर ठरलं.. शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत युती करण्याचं आश्वासन देणा-या भाजपनं एकला चलोचा नारा दिला, त्यामुळे शिवसेनेनं देखील स्वबळाची ताकद दाखवून देण्याचा इशारा दिला. दुसरीकडे पवार काका-पुतण्यांनी पुण्यात युतीत करत एकच खळबळ उडवून दिली. तर तिकडे काँग्रेस देखील ठाकरे बंधूंसोबत पुणे पालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलीय, त्यामुळे पुण्यात चौरंगी लढत पाहायला मिळणार आहे, मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपमध्ये झालेल्या इनकमिंगनंतर भाजपनं पुण्यात 100 प्लस जागांचा नारा दिलाय.

पुण्यात भाजपनं 100 प्लसचा नारा दिला असला तरी पवार काका-पुतण्या त्यांच्या होमग्राऊंडवर भाजपला आव्हान देण्यासाठी एकत्र आले आहेत. तसंच भाजपच्या 9 बंडखोरांना पायघड्या टाकत भाजपविरोधातच राष्ट्रवादीनं त्यांना मैदानात उतरवलं आहे, पुणे पालिकेला भरभरून निधी मिळतो मात्र, तो निधी वापरण्याची भाजपची कुवत नसल्याचं म्हणत दादांच्या राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष प्रदीप देशमुखांनी भाजपवर टीका केलीय

पुण्यात जागावाटपावरून भाजपनं शेवटच्या क्षणापर्यंत शिंदेंच्या शिवसेनेला झुलवत ठेवलं. त्यामुळे जो येईल त्याला शिंदेंच्या शिवसेनेकडून तिकीट दिल्याची चर्चा आहे. एकनाथ शिंदेंनी 122 जागांवर उमेदवार दिला आहे. मात्र, अजित पवारांप्रमाणे शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते मात्र, भाजपवर आगपाखड करताना दिसत नाही. लाडकी बहीण आणि मुख्यमंत्री असताना शिंदेंनी केलेल्या कामावर शिवसेना पुण्यात मतदारांसमोर जाणार आहे..

शरद पवारांची राष्ट्रवादी अजित पवारांसोबत गेल्यानंतर मविआत ठाकरेंची शिवसेना आणि काँग्रेसच शिल्लक राहिल्यानं त्यांनी एकमेकांचा हात धरला. मनसेला सोबत घेत काँग्रेस ठाकरेंची शिवसेना मैदान उतरली आहे. दरम्यान ठाकरेंची शिवसेना आणि काँग्रेसनं पुण्यात त्यांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केलाय यावेळी सतेज पाटलांनी भाजपच्या 5 वर्षातील कारभारावर टीका करत काँग्रेसच्या हातात सत्ता द्यावी अशी साद पुण्याच्या जनतेला घातली आहे.

पुण्यात कोणता पक्ष किती जागांवर लढतोय, त्यावर एक नजर टाकुयात

भाजप 164 जागा लढवतंय त्यातील 2 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. 

राष्ट्रवादी AP - 122
राष्ट्रवादी SP - 43 
शिवसेना - 125
शिवसेना UBT - 78
मनसे - 44
काँग्रेस - 98 जागांवर लढतेय...

पुण्यात सध्या महायुतीचीच हवा असल्याचं चित्र आहे. म्हणजेच भाजप, शिवसेना आणि दोन्ही राष्ट्रवादीनं प्रचारात आघाडी घेतलीय. पुण्यात अनेक ठिकाणी तिरंग आणि चौरंगी लढत पाहायला मिळतेय. त्यामुळे पुण्याची जनता कोणाच्या हातात सत्तेची चावी देणार याकडे आता लक्ष लागलंय..

