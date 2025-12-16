पुण्यातील नवले पुलावरील अपघाताच्या मालिकेला अखेर ब्रेक लागणार, गडकरींना केली मोठी घोषणा,या 4 गावांना फायदा होणार

Pune Navle Bridge: पुण्यातील नवले पुलावरील अपघाताच्या मालिकेला अखेर ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. या घोषणेमुळं पुण्यातील नागरिकांची अखेर एका मोठ्या त्रासातून लवकरच सुटका होण्याची चिन्हे आहेत. दिल्लीतील उच्चस्तरीत बैठकीत या पुलाबाबत निर्णय घेण्यात आला.
काही दिवसांपूर्वी नवले पुलावर कंटेनर आणि वाहनांचा भीषण अपघात झाला होता. या अपघातात 8 जणांना जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतर सातत्याने या परिसरात भीषण अपघात होत होते. त्यामुळं कित्येक निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावे लागले होते. या या गंभीर व अत्यंत संवेदनशील प्रश्नावर अखेर निर्णायक तोडगा निघाला असून,आज दिल्ली येथे केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या समवेत महत्त्वपूर्ण बैठकीत नवले पुलावर तातडीने एलिव्हेटेड ब्रिज उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरे यांच्या पुढाकारातून ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत नवले पुलावरील अपघातांची मालिका, वाहतूक कोंडी, नागरिकांचे होणारे बळी आणि सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न सविस्तरपणे मांडण्यात आला.
या बैठकीत एलिव्हेटेड ब्रिजची मागणी आग्रहीपणे मांडण्यात आली.यावर नितीन गडकरी यांनी तत्काळ संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून एलिव्हेटेड ब्रिजच्या प्रस्तावाला तातडीची मंजुरी दिली. तसेच सेवा रस्त्यांवरील अतिक्रमणे त्वरित हटवून वाहतूक सुरळीत करण्याचे स्पष्ट आदेशही देण्यात आले.संबंधित विषयाची गांभीर्यता लक्षात घेऊन जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना गांभीर्यपुर्वक लक्ष देऊन लवकर कार्यवाही करण्याबाबत नितीन गडकरी यांनी आदेश दिले व त्यानुसार आजच तातडीची बैठक घेऊन त्वरित प्रस्ताव सादर करावा यासाठी सूचना दिल्या
बैठकीत सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करून एलिव्हेटेड ब्रिजच्या कामाला तातडीने सुरुवात करण्यात येईल, असे स्पष्ट आश्वासन नितीन गडकरी यांनी दिले. त्यामुळे नऱ्हे, वडगाव बुद्रुक, आंबेगाव, वारजे तसेच या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या हजारो वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नवले पुलावर यापूर्वीही अनेक अपघात घडले आहेत. या पुलावरील असलेल्या तीव्र उतारामुळं व मोठ्या अवजड वाहनांची सततच्या येण्याजाण्यामुळं हे अपघात घडत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.