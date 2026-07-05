/पुण्यात चाललंय काय? डांबरी रस्ता फोडत उसळला पाण्याचा फवारा, Video पाहाच

Pune News: मुंबई-पुण्यासह संपूर्ण राज्यात पावसाचा जोर वाढला आहे. 3 जुलै ते 7 जुलैपर्यंत हवामान विभागाने मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. संपूर्ण राज्यात पावसाने थैमान घातले आहे. पुण्यातही काही ठिकाणी पावसाचा जोर वाढला आहे. मात्र पहिल्याच पावसात अनेक विकासकामांची पोलखोल झाली आहे. पुणे जिल्ह्यातील मावळमध्येही एक धक्कादायक घटना घडली आहे.
मावळमधील तळेगाव दाभाडेमध्ये विकासकामांची पोलखोल करणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शहरातील डांबरी रस्त्याच्या मधूनच अचानक मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा फवारा उसळला. रस्त्याच्या मधून इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा लोंढा आल्याने परिसरात एकच गोंधळ उडाला. रस्ताचं फुटला की काय? असा आभास झाल्याने नागरिकही काही काळ भयभीत झाले. हा थरारक आणि अचंबित करणारा प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे.
रस्त्याखालून टाकलेल्या पाईपलाईनच्या कामातील गंभीर हलगर्जीपणा या निमित्ताने समोर आला. हा सगळा पराक्रम कंत्राटदार महाशयांनी केलाय. दीड वर्षांपूर्वी तळेगाव दाभाडे शहरात पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत रस्त्याखालून नवीन पाईपलाईन टाकण्यात आली होती. त्यानंतर रस्त्याचे डांबरीकरणही करण्यात आले. पुढील आठवड्यात या पाण्याच्या योजनेचा शुभारंभ करण्याचं ठरलं. पण तत्पूर्वी नगरपरषदेकडून शनिवारी पाईपलाईनची चाचणी घेण्यासाठी नव्या टाकीतून पाणी सोडण्यात आलं. मात्र काही क्षणांतच अचानकपणे रस्त्याच्या मधूनचं पाण्याचा मोठा फवारा उसळला आणि विकासकामांची पोलखोल झाली. मात्र रस्त्याच्या मधूनच पाणी आल्याने नागरिक काही काळ भयभीत झाले होते. ही थरारक आणि अचंबित करणारी घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली.
Video: मावळमधील तळेगाव दाभाडेत विकासकामांची पोलखोल करणारी धक्कादायक घटना#punerain #pune #monsoon pic.twitter.com/4L6bk7aEr3— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) July 5, 2026
तपासणी दरम्यान पाईपलाईन जोडणी करताना, कंत्राटदार महाशयांनी दोन पाईप एकमेकांना जोडल्याचं नसल्याचं समोर आलं. त्यामुळं हा नको तो पराक्रम घडला. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तळेगाव नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी गिरीश दपकेकर यांनी संबंधित कंत्राटदाराकडूनच पाईपलाईनची दुरुस्ती आणि रस्त्याच्या पुनर्बांधणीचा संपूर्ण खर्च वसूल केला जाईल, अशी माहिती दिली आहे. यानिमित्ताने तळेगावच्या विकासाची आणि कंत्राटदारांच्या दर्जाची पोलखोल झाली.
पुण्यातील मुंढवा परिसरातही पावसाने डांबरी रस्ता खचला आहे. रस्ता खचल्याने टेम्पोचे टायर खड्ड्यात अडकले होते. रस्त्याच्या मधोमध खड्डा पडल्याने टेम्पोचे चाक खड्ड्यात रुतले गेले. अवघ्या चार दिवसांपूर्वी या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात आले होते. पहिल्याच पावसात रस्त्याची ही अवस्था झाल्याने निकृष्ट काम झाल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.