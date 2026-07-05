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पुण्यात चाललंय काय? डांबरी रस्ता फोडत उसळला पाण्याचा फवारा, Video पाहाच

पुण्यात विकासकामांची पोलखोल करणाऱ्या काही घटना समोर आल्या आहेत. पहिल्याच पावसात निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्याचा आरोप नागरिकांना केला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 05, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:25 AM IST
पुण्यात चाललंय काय? डांबरी रस्ता फोडत उसळला पाण्याचा फवारा, Video पाहाच
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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पुण्यात चाललंय काय? डांबरी रस्ता फोडत उसळला पाण्याचा फवारा, Video पाहाच
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