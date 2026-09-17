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पुणे महापालिका बांधणार सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे, तब्बल 5 हजार घरे उभारणार, लोकेशनही ठरले, किंमत पाहाच!

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी पुणे महापालिकेने पंतप्रधान आवास योजनेचा दुसरा टप्पा हाती घेतला आहे. या अंतर्गंत पुणे पालिका तब्बल 5 हजार घरे बांधणार आहेत.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 17, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:21 AM IST
पुणे महापालिका बांधणार सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे, तब्बल 5 हजार घरे उभारणार, लोकेशनही ठरले, किंमत पाहाच!
Image Credit: pune pm awas yojana

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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