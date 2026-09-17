/पुणे महापालिका बांधणार सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे, तब्बल 5 हजार घरे उभारणार, लोकेशनही ठरले, किंमत पाहाच!

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी पुणे महापालिकेने पंतप्रधान आवास योजनेचा दुसरा टप्पा हाती घेतला आहे. शहरातील सहा भागांत तब्बल 5 हजार 53 घरे उभारण्याचे नियोजन केले आहेत. त्यामुळं सर्वसामान्यांना लवकरच घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. या घरांची किंमत किती असेल? जाणून घेऊयात सविस्तर
महापालिकेच्या ताब्यातील जमीन वापरून पुणेकरांसाठी परवडणारी घरे उभारण्याचा महापालिकेने मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत सहा ठिकाणी तब्बल 5053 सदनिका उभारण्याचा प्रस्ताव आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पासाठी जमीन मोफत उपलब्ध करून दिल्यास प्रत्येक सदनिकेची किंमत सुमारे3.21 लाख रुपयांनी कमी होऊ शकते. त्यामुळे महापालिकेची जमीन वापरून नागरिकांना स्वस्त घर देणार आहे.
या घरांची किंमत साधारणपणे 16 ते 19 लाख रुपये राहणार असून पात्र लाभार्थांना केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळून अडीज लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळं आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांचे लवकरच स्वतःचे घराचे स्वप्न साकारण्याची संधी मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेनुसार राबवण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पांत 30 ते 45 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या सदानिका उभारल्या जाणार आहेत. प्रत्येक घरात स्वच्छता गृहासह आवश्यक मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणार आहेत. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात ईव्हीएस घरांसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर हे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
बालेवाडीः 214.10
कोंढवा बुः 940.22
धानोरीः 760
हडपसरः 2158.99
वडगावः429
खराडीः522
एकूणः 5053