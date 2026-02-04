मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवरील वाहतूक कधीपर्यंत सुरळीत होणार? पोलिसांनी स्पष्टच सांगितलं, अजून किमान 8 ते 10...

Mumbai Pune Expressway Traffic Jam: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी झाली असून, मागील 24 तासांपासून प्रवासी अडकून पडले आहेत. आडोशी बोगद्याजवळ गॅस टँकर पलटी झाल्याने पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवरील पुणे-मुंबई लेनची वाहतूक तब्बल 24 तासांहून अधिक काळ पूर्णतः ठप्प आहे. यामुळे आडोशी बोगदा ते सोमाटणे दरम्यान सुमारे 50 ते 55 किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. या प्रचंड वाहतूक कोंडीत अडकल्याने अनेकांचे हाल झाले आहेत. ही वाहतूक कोंडी नेमकी कधीपर्यंत सुटणार यासंदर्भात ठोस अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आलेली नाही. पुणे पोलिसांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सध्याची स्थिती सांगितली आहे.
"या टॅकरमध्ये स्फोटक गॅस होता. औद्योगिक वापरासाठी हा गॅस नेला जात होता. हा टॅकर गुजरातच्या दिशेने निघाला होता. स्फोटक असल्याने सुरक्षेची काळजी घेत सर्व काम केलं जात आहे. सगळं काम पूर्ण होण्यासाठी अजून 4 तास लागतील," असं पोलिसांनी सांगितलं आहे. "जुन्या राष्ट्रीय महामार्ग 48 वरुन वाहतूक वळवण्यात आली आहे. वाहतूक पोलिसांना वाहतूक वळवण्याचा सगळा प्लान दिला आहे," असंही ते म्हणाले.
वाहतूक कोंडी सुटण्यासाठी किती वेळ लागेल असं विचारलं असता ते म्हणाले की, "पुण्याकडून मुंबईला जाणाऱ्या वाहनांची 8 ते 10 किमी कोंडी आहे. तसंच पुण्याकडून जाणारी वाहनकोंडी 3 ते 4 किमीपर्यंत आहे. पुणे, नवी मुंबई, पनवेलच्या बाजूला जड वाहनं थांबवली आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडी लवकर सुटेल अशी अपेक्षा आहे".
लोणावळा-खंडाळा मार्ग पूर्णपणे टाळावा महामार्ग पोलिसांचे आवाहन
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे वाहतूक बदल करण्यात आला आहे. एक्सप्रेस-वे आणि जुना हायवे दोन्ही ठप्प आहेत. त्यामुळे प्रवाशांनी खालील पर्यायी मार्गांचा वापर करावा असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
1) ताम्हिणी घाट मार्ग: पुणे → पौड → ताम्हिणी घाट → माणगाव → मुंबई. (दक्षिण मुंबईसाठी उपयुक्त)
2) माळशेज घाट मार्ग: पुणे → चाकण → नारायणगाव → माळशेज घाट → कल्याण/ठाणे. (उपनगरांसाठी उपयुक्त)
लोणावळा-खंडाळा मार्ग पूर्णपणे टाळावा. प्रवासाचा वेळ ३-५ तासांनी वाढू शकतो, त्यामुळे पुरेसे इंधन आणि पाणी सोबत ठेवावे. असे आवाहन महामार्ग पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.