English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • पुणे
  • पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या संपत्तीत 44 टक्क्यांची तुफान वाढ! भारतातील श्रीमंतांच्या यादीत TOP 5 मध्ये नाव

पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या संपत्तीत 44 टक्क्यांची तुफान वाढ! भारतातील श्रीमंतांच्या यादीत TOP 5 मध्ये नाव

भारतातील श्रीमंतांची यादी जाहीर झाली आहे. या यादीत पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीने  TOP 5 मध्ये स्थान मिळवले आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Mar 7, 2026, 07:50 PM IST
पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या संपत्तीत 44 टक्क्यांची तुफान वाढ! भारतातील श्रीमंतांच्या यादीत TOP 5 मध्ये नाव

Cyrus Poonawalla Hurun Global Rich List 2026 :  भारतात 24 नवीन अब्जाधीशांची भर पडली आहे. हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 नुसार, भारतातील  अब्जाधीशांची संख्या 308 इतकी झाली आहेत. श्रीमंताच्या यादीत  भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, चीन आणि अमेरिकेनंतर. पहिल्यांदाच, जगभरात अब्जाधीशांची संख्या 4,000 पेक्षा जास्त झाली आहे. आता 4,020 अब्जाधीश आहेत, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 578 ने वाढ झाली आहे. पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या संपत्तीत 44 टक्क्यांची वाढ झाली. भारतातील श्रीमंतांच्या यादीत या व्यक्तीचे नाव TOP 5 मध्ये आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती

अहवालानुसार, भारतीय अब्जाधीशांची एकत्रित संपत्ती 112.6 लाख  कोटी इतकी  झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास 10  टटक्केने वाढली आहे. मुकेश अंबानी हे भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आणि आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती राहिले आहेत. त्यांची संपत्ती 9.8 लाख कोटी आहे.  जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 9 टक्केनी वाढली आहे. गौतम अदानी हे भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत, जरी त्यांची संपत्ती 14 टक्केने कमी झाली आहे आणि आता ती 7.5 लाख कोटी रुपये आहे.

पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती चौथ्या स्थानावर

रोशनी नादर मल्होत्रा ​​ 3.2 लाख कोटीच्या एकूण संपत्तीसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. भारतातील टॉप 10 श्रीमंत व्यक्तींमध्ये त्या एकमेव महिला आहेत. तर, पुण्याचे सायरस एस. पूनावाला हे भारतातील श्रीमंतांच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर पोहोचले आहेत. त्यांची संपत्ती 44 टक्केने वाढली आहे. त्यांची संपत्ती 3 लाख कोटी इतकी आहे. भारतातील टॉप 10 अब्जाधीशांमध्ये कुमार मंगलम बिर्ला, दिलीप संघवी, अझीम प्रेमजी, नीरज बजाज, अशोक पी. हिंदुजा आणि राधाकिशन दमानी यांचाही समावेश आहे.

कोण आहेत सायरस पूनावाला

सायरस पूनावाला हे 2,04,300 संपत्तीचे मालक असून पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती सायरस पूनावाला हे भारतातील सर्वात मोठ्या खाजगी औषध उद्योगांपैकी एक असलेल्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मालक आहेत.  1966 मध्ये त्यांनी स्थापन केलेल्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या जगातील सर्वात मोठ्या लस निर्मिती कंपनीचे ते मालक आहेत. या कंपनीचे मुख्यालय पुणे येथे आहे. सीरम दरवर्षी गोवर, पोलिओ आणि फ्लूसह लसींचे 1.5 अब्ज पेक्षा जास्त डोस तयार करते. पूनावाला यांच्या मालमत्तेत फायनान्स सर्व्हिसेस फंड पूनावाला फिनकॉर्पमधील बहुसंख्य भागभांडवल तसेच पुण्यातील रिट्झ-कार्लटन हॉटेलमधील भागभांडवल यांचाही समावेश आहे. 

भारतातील या शहरात सर्वाधिक अब्जाधीश राहतात

मुंबई हे भारतातील सर्वात मोठे अब्जाधीश शहर राहिले आहे. 95 अब्जाधीशांचे घर असलेले मुंबई हे जगातील सर्वाधिक अब्जाधीश असलेल्या शहरांच्या यादीत सहाव्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर न्यू यॉर्क, शेन्झेन, शांघाय, बीजिंग आणि लंडन यांचा क्रमांक लागतो. 146 अब्जाधीशांसह न्यू यॉर्क हे अब्जाधीशांची सर्वाधिक संख्या असलेले शहर आहे, त्यानंतर शेन्झेन (132) आणि शांघाय (120) यांचा क्रमांक लागतो.

सर्वाधिक कमाई करणारे क्षेत्र

अहवालानुसार, गेल्या वर्षभरात तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपन्यांनी सर्वाधिक संपत्ती निर्माण केली. एलोन मस्क जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती राहिले आहेत, त्यांची संपत्ती 89 टक्केने वाढून 792 अब्ज डॉलर्स झाली आहे. जेफ बेझोस 1 अब्ज डॉलर्ससह दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. अल्फाबेटचे सह-संस्थापक लॅरी पेज 271 अब्ज डॉलर्ससह तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Pune richest man wealthTOP 5 list of India richest peopleCyrus Poonawalla Hurun Global Rich List 2026भारतातील श्रीमंतांची यादी जाहीरसायरस पूनावाला

इतर बातम्या

IND VS NZ : 'भारतीय चाहत्यांचा मन मोडणं...', न्यू...

स्पोर्ट्स