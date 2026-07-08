/खाकी वर्दीतल्या 6 जणांकडून पुण्यातील पर्यटकांचं लोणावळ्यात थरारक अपहरण, स्मार्ट वॉचमुळे संकटातून कशी झाली सुटका?

पावसाळ्यात मुंबई असो पुण्यातील अनेक पर्यटक लोणावळ्यात फिरायला येतात. पण पुण्यातून आलेल्या चार पर्यटकांसोबत धक्कादायक प्रकार घडला. त्यांना एका भयानक थरारक अनुभवातून जावं लागलं. तोतया पोलीस असलेल्या 6 जणांनी त्यांचं अपहरण केलं. अतिशय भयानक आणि थरारक प्रसंगातून त्यांची सुटका एका स्मार्ट वॉचमुळे झाली.
नेमकं काय घडलं?
पुण्यातील विमाननगरमधील भूषित उमेश शर्मा, मोहम्मद काशान आजमी, त्यांची पत्नी फायजा जमील आणि साले सय्यद जुबेर अहमद हे कारने पावसाचा आनंद लुटण्यासाठी लोणावळ्याला गेले होते. तिथे कामशेतजवळ 6 पोलिसांनी त्यांची कार अडवली. त्यानंतर त्यांना खोट्या गांजा केसमध्ये अडकवण्याची धमकी दिली. त्यामुळे ते चौघे घाबरले. त्यानंतर त्या पोलिसांनी त्यांकडून पाच लाखांची मागणी केली, तरच यातून आम्ही तुम्हाला सोडू. एवढे पैसे कोण जवळ ठेवतं असं म्हटल्यावर ते पोलीस त्यांना पैसे काढण्यासाठी तळेगावच्या ATM ला घेऊन गेले. पण त्यानंतर या पोलिसांनी त्या चौघांना ७ तास बंधक बनवून ठेवलं.
त्या तरुणाच्या हुशारीने त्यांची सुटका झाली. पोलिसांचे लक्ष नसताना भूषित उमेश शर्माने त्याच्या हातावरील स्मार्ट वॉचने पोलिसांना तात्काळ इमर्जन्सी अलर्ट मेसेज पाठवला. हा मेसेज पाहून पिंपरी-चिंचवड पोलीस यंत्रणा सज्ज झाली आणि त्यांनी पोलिसांनी लोकेशन ट्रेस शोधून तात्काळ घटना स्थळावर पोहोचले. चारही पर्यटकांची आरोपींच्या तावडीतून सुटका करुन मोठा अनर्थ टाळला. पण आरोपी फरार झाले आहेत. हा गुन्हा एखाद्या सराईत गुन्हेगारी टोळीने केल्याचा संशय पोलिसांना आहे.