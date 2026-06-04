/विधान परिषद निवडणूक: पुण्यात मोठा ट्विस्ट, सुनेत्रा पवारांचा शरद पवारांना फोन; उमेदवाराचा मोठा निर्णय

Pune Vidhan Parishad Election: पुण्यातील विधानपरिषद निवडणूक बिनविरोध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याचं कारण पुण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे उमेदवार श्रीकांत पाटील यांनी माघार घेतली आहे. त्यामुळे विक्रम काकडे यांची बिनविरोध निवड होणं जवळपास निश्चित झालं आहे. पक्षाने आदेश दिल्याने माघार घेत असल्याचं श्रीकांत पाटील यांनी सांगितलं आहे. दिलीप वळसे पाटील यांनी बुधवारी शरद पवारांची भेट घेतली होती. त्यानंतर सुनेत्रा पवारांनाही शरद पवारांना फोन करुन निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी विनंती केली. विशेष म्हणजे सुप्रिया सुळेंनी श्रीकांत पाटलांसाठी काँग्रेस भवनला जाऊन काँग्रेस नेत्यांसोसोबत बैठक घेतली होती.
पुणे विभाग विधान परिषद निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) यांच्या वतीने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. मात्र, या निवडणुकीत कोणत्याही प्रकारचा घोडेबाजार होऊ नये, लोकशाही मूल्यांचे रक्षण व्हावे आणि निवडणूक प्रक्रियेची पवित्रता अबाधित राहावी या व्यापक भूमिकेतून पक्षाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे अशी माहिती श्रीकांत पाटील यांनी दिली आहे.
राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या सुनेत्रा अजित पवार यांच्या विनंतीला मान देत आणि आदरणीय शरद पवारांच्या मार्गदर्शनानुसार आम्ही या निवडणुकीतून माघार घेत आहोत असंही ते म्हणाले आहेत. लोकशाही प्रक्रियेवर आमचा पूर्ण विश्वास असून, राजकारणात मूल्याधिष्ठित भूमिका कायम ठेवण्याचा पक्षाचा प्रयत्न राहील असं त्यांनी म्हटलं आहे.
श्रीकांत पाटील यांनी माघार घेतल्याने महाविकास आघाडीमधील मित्रपक्ष काँग्रेस मात्र नाराज झाला आहे. शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी हा तर आमचा विश्वासघात असल्याचं म्हटलं आहे. पुणे विधान परिषदेत पवार गटाने अचानक माघार घेऊन कांग्रेसचा विश्वासघात केला असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. पवार गटाने मिञ पक्षांना विश्वासात न घेताच माघार घेतल्याने पुणे मविआत प्रचंड नाराजी आहे.
महाविकास आघाडीकडील राष्ट्रवादी (शरद पवार) गटाचे उमेदवार श्रीकांत विश्वनाथ पाटील आणि कुटुंबाकडे 37 कोटी रुपयांची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता आहे. पाटील स्वतः वाईन शॉप चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत असून एकूण संपत्तीपैकी तळेगाव दाभाडे येथे 34 कोटी रुपयांची 17 एकर वडिलोपार्जित शेती असल्याचे त्यांनी शपथपत्रात नमूद केले आहे.
विक्रम काकडे यांनी शपथपत्रात म्हटल्याप्रमाणे 12 वी उत्तीर्ण असून ते देखील बांधकाम व्यावसायिक असून त्यांच्या नावे कोट्यावधी रुपयांची संपत्ती दाखवली आहे. मात्र, विक्रम यांच्यावर दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. संपत्तीबरोबरच विक्रम यांच्या नावाने 40 कोटी 94 लाख रुपये किमतीचे कर्ज तर 99 लाख 81 हजार 498 रुपयांचा प्राप्तीकर देणे असल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच त्यांच्यावर दोन गुन्हे दाखल आहेत.