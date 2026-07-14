/16.42 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अन् रणबीर कपूर झाला पुणेकर; नेमका कोणत्या गावात गुंतवला एवढा पैसा?

बॉलिवूड अभिनेता रणबीर कपूरने पुण्यामधील छोट्याश्या गावात तब्बल 16.42 कोटी रुपयांची जमीन घेतली आहे. रणबीरने या गावामध्ये 25 एकर जमीन विकत घेतली आहे. यासंदर्भातील वृत्त रिअल इस्टेटसंदर्भातील 'सीआरई मॅट्रिक्स' या वेबसाईटने दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुळशी तालुक्यातील पिंपरी गावाजवळच्या चार जमिनीचे तुकडे रणबीरने खरेदी केले आहेत. 30 एप्रिल 2026 रोजी या जमिनीच्या व्यवहाराची नोंदणी झाली आहे. रणवीरने विकत घेतलेल्या जमिनींपैकी पहिला तुकडा हा 21400 स्वेअर मीटरचा असून त्याची किंमत 3.31 कोटी रुपये इतकी आहे. तर दुसरा तुकडा हा 29900 स्वेअर मीटरचा असून त्याची किंमत 4.62 कोटी रुपये इतकी आहे. रणबीरने घेतलेला जमिनीचा तिसरा तुकडा हा 43800 स्वेअर मीटरचा असून त्याची किंमत 7 कोटी 7 लाख रुपये इतकी आहे. या प्रॉपर्टीमधील चौथा तुकडा हा 8900 स्वेअर मीटर अजून त्याची किंमत 1.39 रुपयांना आहे. सर्व तुकड्यांचं एकूण क्षेत्रफळ हे 104000 चौर मीटर म्हणजेच सुमारे 25.70 एकर इतकं आहे. ही सगळी जमीन खरेदी करण्यासाठी रणबीरने 16.42 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. रजिस्ट्रेशनसंदर्भातील कागदपत्रांनुसार, या व्यवहारामध्ये 82.13 लाख रुपयांचं मुद्रांक शुल्क म्हणजेच स्टॅम्प ड्युटी रणबीरने भारली आहे.
मे 2026 मध्ये, 'द हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा'च्या मदतीने रणबीर कपूरने अयोध्येत जमीन विकत घेतील होती. लोढाच्या 'द सरयू' या प्रकल्पात सुमारे 3.31 कोटी रुपयांचा जमीन व्यवहार केला होता. त्याने जमिनीचा एक तुकडा खरेदी केला आहे. हा जमिनीचा तुकडा 2134 स्वेअर फूट आकाराचा होता. यावरून अयोध्येत आता लोढा सारख्या लक्झरी-ब्रँडेड कंपन्यांच्या माध्यमातून 'प्लॉटेड डेव्हलपमेंट्स'ची म्हणजेच प्लॉट-आधारित निवासी प्रकल्पांची वाढती मागणी दिसून येत असल्याचं कंपनीनं म्हटलेलं. रणबीरने खरेदी केलेली ही जमीन 'द सरयू बाय द हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा' या प्रकल्पाचा भाग होती. हा प्रकल्प सरयू नदीच्या काठावर वसलेला 75 एकरांचा 'प्लॉटेड डेव्हलपमेंट' प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात क्लबहाऊस, 35 हून अधिक लाइफस्टाइलसंदर्भातील खास सुविधा आणि 'द लीला' (The Leela) द्वारे चालवले जाणारे पाच एकरांचे पूर्णपणे शाकाहारी लक्झरी हॉटेल यांचा समावेश असेल, असं कंपनीने स्पष्ट केलं आहे.
मुंबईबाहेरील रिअल इस्टेट गुंतवणुकीत बॉलिवूड तसेच क्रिकेटमधील सेलिब्रिटींचा रस वाढत असताना दिसतंय.बॉलीवूडमधील अनेक व्यक्तींनी अलिबाग, लोणावळा, पुणे आणि गोवा यांसारख्या ठिकाणी शेतजमीन व बिगरशेतीची जमीन, हॉलिडे होम्स आणि प्रीमियम निवासी मालमत्ता खरेदी केल्याचं मागील काही वर्षांमध्ये दिसत आहे. अमिताभ बच्चन, कार्तिक आर्यन, कृती सनॉन, विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा यांच्यासह अनेक नामवंत व्यक्तींनी देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी जमिनीमध्ये गुंतवणूक केली आहे. अमिताभ यांनी अयोध्येत तर विराटने अलिबागमध्ये जमीन विकत घेतली आहे.