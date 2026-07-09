'सैराट' फेम अभिनेत्याचा व्हिडीओनंतर तुकाराम मुंढेंच्या एफडीएकडून सोलापूर हॉस्पिटलवर धाड, तडकाफडकी मोठी कारवाई

नागराज मुंजळे यांच्या सैराट चित्रपटातील सल्याची भूमिका करणारा अभिनेता अरबाज शेख याच्या एक व्हिडीओमुळे खळबळ माजली आहे. जो पाहून आपल्याही डोळ्यांच्या कडा पाणावतात. या व्हिडीओमध्ये तो एक अभिनेता म्हणून नाहीतर, एक लेक म्हणून मदतीची याचना करताना दिसतोय. ज्या बापानं वेळीच पोटाला चिमटा काढून लहानाचं मोठं केलं, त्याच बापाच्या उपचाराचा खर्च झेपेना म्हणून हतबल झालेल्या लेकानं आर्थिक मदतीचं आवाहन करत हा व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये अरबाज शेखनं रुग्णालय प्रशासनाच्या सक्तीवरही बोट ठेवलंय.
अरबाजनं ज्या रुग्णालयात वडिलांना दाखल केलंय, त्या रुग्णालयानं त्यांच्याच मेडिकलमधून औषधं घेण्याची सक्ती केल्याचं त्यानं सांगितलंय. काही दिवसांपूर्वीच अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रुग्णालयांमध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांना औषधं आणि वैद्यकीय साहित्य रुग्णालयाच्याच आत असणाऱ्या मेडिकलमधून खरेदी करण्याची सक्ती करणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिलेला. त्यानंतरही रुग्णालयानं अभिनेत्यावर केलेली सक्ती पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात.
या व्हिडीओनंतर तुकाराम मुंढेंच्या एफडीएने दखल घेतली आहे. एफडीए सोलापूरमधील या हॉस्पिटलवर धाड घालून ते सील करण्यात आलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी रुग्णालयांमध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांना औषधं आणि वैद्यकीय साहित्य रुग्णालयाच्याच आत असणाऱ्या अधिकृत फार्मसीमधून (मेडिकल) खरेदी करण्याची सक्ती करणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर करावाईचा इशारा दिला होता. त्यामुळे या हॉस्पिटलवर कठोर कारवाई करण्यात आली.