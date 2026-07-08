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20 वर्षीय सियाचं 22 वर्षांच्या चेतनसोबत 4 महिन्यांपूर्वीच झालेलं लग्न? घरच्यांपासून लपवलं? सियाचे वकील म्हणतात, 'लग्नासंदर्भातील...'

सिया गोयल आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी यांनी लग्न केल्याच्या बातम्या मंगळवारी समोर आल्यानंतर आता या प्रकरणावर सियाचे वकील बोलले आहेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 08, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:44 AM IST
20 वर्षीय सियाचं 22 वर्षांच्या चेतनसोबत 4 महिन्यांपूर्वीच झालेलं लग्न? घरच्यांपासून लपवलं? सियाचे वकील म्हणतात, 'लग्नासंदर्भातील...'
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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