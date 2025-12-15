पुण्यात महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात पावरफुल खेळी? अजित पवारांना सोबत न घेण्याचा निर्णय भाजपने जाहीर केल्यानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी...

Pune Politics Ajit Pawar And Sharad Pawar Alliance : महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकीचं बिगुल वाजले आहे. महायुती कुठं कुठं एकत्र लढणार आणि कुठं वेगवेगळे लढणार याची चर्चा सुरु झालीय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी महायुतीचा गेम प्लान जाहीर केला आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजप राष्ट्रवादीला सोबत घेणार नाही. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर अर्ध्या तासातच खुद्द देवेंद्र फडणवीसांनी तशी घोषणाच करुन टाकली.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये महायुती फुटलीये. या दोन्ही महापालिका निवडणुकीत भाजप शिवसेना युतीत तर राष्ट्रवादी वेगळी लढणार आहे. खरं तर दोन्ही महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता आहे. त्यामुळं भाजपला तिथं वाटेकरी नकोय. तर एकेकाळी बालेकिल्ला असलेला गड पुन्हा घेण्याची संधी राष्ट्रवादीला मिळालीय. अजितदादाही काका शरद पवारांच्या पक्षाची मदत घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीये.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड एकेकाळी राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला होता. पण 2014पासून राष्ट्रवादीच्या राजकीय ताकदीला ओहोटी लागलीये. एवढंच नाहीतर दोन्ही महापालिकांमधून राष्ट्रवादीचं सत्तास्थानही खालसा झालं होते. मावळत्या पुणे महापालिकेत भाजप -98, शिवसेना -10, काँग्रेस - 11, राष्ट्रवादी -40, मनसे -02
इतर -1 असं पक्षीय बलाबल आहे. पिंपरी चिंचवड म्हणजे अजितदादा असं एकेकाळी समीकरण होतं.
पिंपरी चिंचवडमध्ये महापालिकेत राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता होती. शिवाय तिथं राष्ट्रवादीचेच आमदार होते. पण पिंपरी चिंचवडमध्येही राष्ट्रवादीला ओहोटी लागली. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भाजप -77, शिवसेना -09, काँग्रेस - 00, राष्ट्रवादी -36, मनसे -01, इतर -05 असं राजकीय बलाबल होतं. भाजपला पुन्हा स्वबळावर सत्ता मिळेल असा विश्वास आहे. त्यामुळं त्यांना राष्ट्रवादीचं जोखड नकोय. तर राष्ट्रवादीलाही स्वबळ आजमावून स्वतःची सत्ता आणायची आहे. त्यामुळं फडणवीसांच्या या निर्णयाचं राष्ट्रवादीनं आढेवेढे न घेता स्वागत केलंय.
राष्ट्रवादी पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्यात स्वबळावर लढणार आहे असं नाही. तिथं अजितदादा काका शरद पवारांच्या पक्षाची मदत घेण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकत्रिकरणाची चर्चा सुरु आहे. पुढच्या काही दिवसांतच काका-पुतण्यांच्या मनोमिलनावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
फडणवीसांनी महायुतीतले पक्ष वेगवेगळे लढणार य़ाची घोषणा केली. पण नगर परिषद निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपनं वेगवेगळं लढून एकमेकांचं शाब्दिक वस्त्रहरण केलं त्याची पुनरावृत्ती महापालिकेत होणार नाही य़ाची काळजी भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना घ्यावी लागणार आहे.