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मस्तच! मेट्रो थेट विमानतळाला जोडणार, असा असेल संपूर्ण मार्ग, वाचा सविस्तर

पुणेकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. आता मेट्रोची जोडणी थेट लोहगाव येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला होणार आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 03, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:46 PM IST
मस्तच! मेट्रो थेट विमानतळाला जोडणार, असा असेल संपूर्ण मार्ग, वाचा सविस्तर
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मस्तच! मेट्रो थेट विमानतळाला जोडणार, असा असेल संपूर्ण मार्ग, वाचा सविस्तर
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