/मस्तच! मेट्रो थेट विमानतळाला जोडणार, असा असेल संपूर्ण मार्ग, वाचा सविस्तर

Pune Metro: मुंबईप्रमाणेच राज्यात मेट्रोचे जाळे उभारण्यात येत आहे. पुण्यातही मेट्रोची कामे वेगाने सुरू आहेत. पुणे मेट्रोसंदर्भात अलीकडेच एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळं पुणेकरांना थेट मेट्रोने विमानतळावर पोहोचता येणार आहे.
पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला मेट्रोने जोडणारा कल्याणीनगर ते पुणे विमानतळ हा नवा मेट्रो मार्ग अंतिम करण्यात आला आहे. त्यामुळं नागरिकांची ट्रॅफिकच्या कटकटीतून सुटका होणार आहे. तसंच, वेळेत विमानतळावर पोहोचता येणार आहे. सध्या पुणे विमानतळाला मेट्रोने जायचे असल्यास नागरिकांना येरवडा स्थानकात उतरावे लागते. त्यानंतर तिथून इतर वाहतुकीच्या साधनाने विमानतळापर्यंत पोहोचावे लागते. त्यामुळं मेट्रोचा पर्याय नागरिकांकडून फारसा वापरला जात नाही. म्हणूनच प्रशासनाने विमानतळाला थेट मेट्रोची जोडणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मागील वर्षीच मोहोण यांनी मेट्रो रेल प्रशासनाला मेट्रो थेट विमानतळाला जोडण्यात यावी असे निर्देश दिले होते. त्यादृष्टीने कामदेखील सुरू होते. आता अखेर विमानतळाला मेट्रो जोडण्याचा मार्ग अंतिम करण्यात आला आहे. कल्याणीनगर ते लोहगावयेथील पुणे विमानतळ याची जोडणी करण्यात येणार आहे. हा नवा मार्गाला पुणे व पिंपरी चिंचवड येथील मेट्रो मार्गदेखील जोडले जाण्याची शक्यता आहे.
पुणे मेट्रो सध्या मार्ग 1 (पीसीएमसी ते स्वारगेट) आणि मार्ग 2 (वनाज ते रामवाडी) हा कार्यरत आहे. यामध्ये 'कल्याणी नगर' हे स्थानक मार्ग 2 वर आहे. 'सिव्हिल कोर्ट' हे स्थानक मार्ग 1 आणि मार्ग 2 साठी 'इंटरचेंज' म्हणून काम करते आणि लवकरच सुरू होणाऱ्या मार्ग 3 (हिंजवडी ते शिवाजीनगर) ला देखील जोडले जाईल. प्रस्तावित मार्ग 4 (खडकवासला ते खराडी) देखील कल्याणी नगर स्थानकाशी जोडला जाईल, ज्यामुळे चारही मेट्रो मार्गांवरून विमानतळापर्यंत पोहोचणे शक्य होईल.
वनात ते चांदणी चौक या विस्तारित मेट्रो रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी कचरा डेपोपासून दुहेरी उड्डाणपूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मार्गाचा सुधारित आराखडा लवकरच तयार करण्याची सूचना केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी केल्या आहेत. तसंच, पौड फाट्यापासून वारजेच्या दिशेने जाणाऱ्या मेट्रो मार्गावर पौड फाट्यापासून तर थेट वनदेवी मंदिरापर्यंत दुहेरी उड्डाणपुलाचे नियोजन करण्याबाबतही मोहोळ यांनी सूचना दिल्या आहेत.