  • चालक बेपत्ता, रक्ताने माखलेली कार अन् कापरे भरवणारा घटनाक्रम; गणेश खिंडीजवळ नेमकं काय घडलं?

चालक बेपत्ता, रक्ताने माखलेली कार अन् कापरे भरवणारा घटनाक्रम; गणेश खिंडीजवळ नेमकं काय घडलं?

Kalyan Titwala Crime News: टिटवाळा परिसरात रस्त्याच्या कडेला एक रक्ताने माखलेली कार आढळली. ही उबर कार असून त्याचा चालक बेपत्ता होता. घटनास्थाळाजवळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र पोलीस तपासात जे उघड झालं ते अत्यंत धक्कादायक होतं. जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?

प्रिती वेद | Updated: Mar 9, 2026, 04:04 PM IST
(Photo Credits- Social Media)

Kalyan Titwala Crime News : टिटवाळा परिसरात काही दिवसांपूर्वी रक्ताने माखलेली उबेर कार आढळल्याने मोठी खळबळ उडाली होती. गाडी सापडली पण चालक बेपत्ता असल्याने नेमके काय घडले याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत कारचा रोडमॅप, शेवटचा प्रवासी आणि संपूर्ण प्रवासाची माहिती तपासली. या तपासातून धक्कादायक घडामोडी समोर आल्या आहेत. पुण्याकडे निघालेल्या एका विद्यार्थ्यासोबत झालेल्या झटापटीत उबेर चालकाचा मृत्यू झाल्याचे तपासात उघड झाले आहे. मात्र मृत्यूचं करण थक्क करणारं ठरलं. नेमकं काय घडलं जाणून घ्या.

टिटवाळ्यात रक्ताने माखलेली कार सापडल्याने खळबळ

टिटवाळा येथील गोवेली रोडवर काही दिवसांपूर्वी रक्ताच्या डागांनी माखलेली उबेर कार उभी असल्याचे स्थानिकांच्या निदर्शनास आले. ही माहिती मिळताच टिटवाळा पोलिस घटनास्थळी पोहोचले आणि तपास सुरू केला. मात्र गाडी सापडली तरी चालकाचा कोणताही पत्ता लागला नव्हता. त्यामुळे हा प्रकार नेमका काय आहे याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तपास अधिक तीव्र केला.

या प्रकरणाच्या तपासासाठी टिटवाळा पोलिसांसह ठाणे एलसीबीची टीमही कामाला लागली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप गीते यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस अधिकारी भाऊसाहेब गायकवाड यांच्या पथकाने तपास सुरू केला. गाडी उबेर कंपनीची असल्याने तिचा प्रवासमार्ग आणि शेवटचा प्रवासी कोण होता याचा शोध घेण्यात आला. तपासादरम्यान पोलिसांना समजले की ही कार पुण्याला जाण्यासाठी 'आदर्श भालेराव' नावाच्या तरुणाने बुक केली होती. आदर्श हा इंजिनिअरिंगच्या दुसऱ्या वर्षात शिकत असून तो आपल्या मैत्रिणीला भेटण्यासाठी पुण्याकडे निघाला होता. उबेर चालक 'नासीर अन्सारी' त्याला घेण्यासाठी आला आणि दोघे पुण्याच्या दिशेने प्रवास करू लागले.

गाडी गणेश खिंडी परिसरात पोहोचल्यावर चालक नासीर अन्सारी याने कार थांबवली. त्याने चाकूचा धाक दाखवत आदर्शकडे पैशांची मागणी केली. त्यावेळी नासीरने आदर्शला सांगितले, “तुझ्याकडचे पैसे बऱ्या बोलाने दे”. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे दोघांमध्ये वाद निर्माण झाला आणि त्यानंतर जोरदार झटापट सुरू झाली. झटापटीदरम्यान नासीरच्या हातातील चाकू आदर्शच्या हाती आला. गोंधळाच्या परिस्थितीत तो चाकू नासीरच्या गळ्याला लागला आणि त्याचा गळा चिरला गेला. गंभीर जखमी झाल्यामुळे नासीर अन्सारी याचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर घाबरलेल्या आदर्शने मृतदेह तिथेच सोडून गाडी घेऊन निघाल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे.

नासीन पैसे का मागितले?

नासीर अन्सारीचा मृतदेह गणेश खिंडी परिसरात सोडून आदर्श भालेराव उबेर कार घेऊन टिटवाळ्याकडे आला. गोवेली रोडवर गाडी उभी करून तो तिथून फरार झाला. याच कारमधील रक्ताचे डाग पाहून संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले. पोलिस तपासात समोर आले की नासीर अन्सारीला पैशांची गरज होती आणि त्याने काही जणांकडून पैसे मागितले होते. त्याच कारणातून त्याने प्रवाशाकडे पैसे मागितल्याची शक्यता तपासात व्यक्त करण्यात आली आहे.

हे ही वाचा: भिवंडीत भीषण अपघात! मोबाईलवर बोलत रस्ता ओलांडणे 26 वर्षीय तरुणाला भोवले; जागीच गमावला जीव

या प्रकरणात आदर्श भालेरावचा चालकाला मारण्याचा थेट हेतू नसल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले असले तरी एक गंभीर गुन्हा घडला आहे. या घटनेप्रकरणी ओतूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस पुढील तपास करत आहेत.

