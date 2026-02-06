32 तासांनी सुरळीत झालेला मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे पुन्हा एकदा जाम; गाड्यांच्या 10 किमी लांब रांगा, काय आहे सध्याची स्थिती?

Traffic Jam on Mumbai Pune Expressway: गॅस टँकर पलटी झाल्यानंतर तब्बल 32 तासांसाठी बंद पडलेल्या मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर पुन्हा एकदा वाहतूक कोंडी झाली आहे. वाहनांच्या 10 किमी रांगा लागल्या आहेत. मुंबईकडून पुण्याकडे जाणाऱ्या मार्गांवर वाहतूक कोंडी झाली आहे. धीम्या गतीने वाहतूक पुण्याच्या दिशेने सरकत आहे. खोपोली हद्दीतील अमृतांजन पूल ते खालापूर टोल नाकादरम्यान 10 किमीपर्यंत मोठया प्रमाणात वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत.
विकेंड असल्याने अनेकजण घराबाहेर पडले असताना मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर वाहतूक कोंडीत अडकले आहेत. 32 तास रस्ता बंद असल्याने सकाळी लवकर घाट पार करून जाण्यासाठी मोठया प्रमाणात नागरिक लवकर बाहेर पडल्याने ही वाहतूक कोंडी झाल्याचा अंदाज आहे. वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महामार्गावर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
मुंबई पुणे महामार्गावरील वाहतूक कोंडी अखेर 32 तासांनंतर सुरळीत झाली. मात्र या कोंडीत अडकलेल्यांना अन्न, पाणी आणि शौचालयाच्या सुविधांच्या कमतरतेचा सामना करावा लागला. या प्रकारानंतर राज ठाकरेंनीही सरकारचा समाचार घेतला.
विकेंड आला की मुंबई पुणे महामार्गावरील वाहतूक कोंडी आणि मंदावलेला वाहतुकीचा वेग हे काही नवीन नाही. दर विकेंडला हीच स्थिती मुंबई पुणे महामार्गावर पाहायला मिळते.मात्र यंदा हे चित्र विकेंडला पाहायला न मिळता विकडे ला पाहायला मिळालं. 3 फेब्रुवारी म्हणजेच मंगळवारपासून महामार्गावर झालेली वाहतूक कोंडी गुरुवारी सकाळी म्हणजेच 32 तासांनंतर सुटली आणि हजारो वाहनचालकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला.
- मंगळवारी संध्याकाळी 5 वाजता मुंबई-पुणे एक्स्प्रेवेवर टँकर पलटी
- खंडाळा घाट सेक्शनमध्ये अडोशी बोगद्याजवळ घटना
-टँकरमधून प्रोपायलीन वायूची गळती
- खबरदारी म्हणून महामार्गाचे अनेक भाग बंद
- हजारो वाहनांमध्ये लोकं अडकली
- गाड्यांच्या 25 किमी लांब रांगा
- वाहनचालकांना अन्न, पाणी आणि शौचालयाच्या असुविधांमुळे अडचण
मुंबई-पुणे महामार्गावरील वाहतूक कोंडीमुळे वाहनचालकांचे मोठे हाल झालेत. याची मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेत. या घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिलेत. या वाहतूक कोंडीवरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग जवळपास 32 तास ठप्प होता. प्रवाशांचे कमालीचे हाल झाले. आणि यानंतर नेहमीप्रमाणे सरकारकडून या प्रकरणाच्या फक्त चौकशीचे आदेश दिले गेले. या आणि अशा अनेक घटनांच्या अनेक चौकशा होतात. पुढे त्यातून काही बोध सरकार, प्रशासन घेतं का? हा प्रश्न आहे.
कालच्या घटनेनंतर हाच प्रश्न आहे की, रस्ता बांधला आणि टोल वसुल केला इतकीच सरकारची जबाबदारी आहे का ? परवाच्या अर्थसंकल्पात मुंबई-पुणे हायस्पीड ट्रेनची घोषणा केली गेली. ती होईल तेव्हा होईल. पण त्या आधी मुंबई-पुणे प्रवास सुरळीत करा असं राज ठाकरेंनी सुनावलं आहे.