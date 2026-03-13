युद्धामुळे पुण्यातील मनोरुग्णालयातील रुग्णांची मानसिक स्थिती बिघडण्याचा धोका? मनोरुग्णांच्या वागणुकीत बदल

Pune News : इराण इस्त्रायल युद्धानुळे जगात गॅस तुटवडा निर्माण झाला आहे. याची झळ संपूर्ण जगाला बसत आहे. याचा मोठा फटका पुणे जिल्ह्याला देखील बसला आहे. पुणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील सिलेंडरचा साठा संपला आहे. सुमारे 1200 मनोरुग्णांना नाश्ता आणि जेवन देणे अशक्य आहे. नाश्ता आणि जेवण वेळेवर न दिल्यास मनोरुग्णांची मानसिक स्थिती बिघडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
उपाशी राहिल्यामुळे अतिउत्साही होऊन हिंसक हल्ला करण्याची शक्यता
मनोरुग्णालयाच्या अधीक्षकांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी पत्राद्वारे विनंती करत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. मनोरुग्णांच्या वागणुकीत बदल पडत असल्यामुळे तातडीने पावले उचलण्याची विनंती केली आहे. केवळ दोन दिवसांचा साठा शिल्लक असल्यामुळे चिंतेत वाढ झाली आहे.
राज्यातील विविध जिल्ह्यातील मनोरुग्णांना औषधोपचार करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले पुण्यातील येरवडा येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात दाखल केले जाते. येथे 1200 रुग्ण उफचार घेत आहेत. रुग्णालयाला 12 ते 14 गॅस सिलेंडर लागतात. संपूर्ण साठा संपला आहे. केवळ एक दिवसाचा साठा शिल्लक असल्यामुळे तब्बल 1200 मनोरुग्णांना नाश्ता आणि जेवण पुरवणे अशक्य झाले आहे. परिणामी वेळेवर नाश्ता व जेवण न मिळाल्यास मनोरुग्णांची मानसिक स्थिती बिघडून शुभ सकाळ करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसा उल्लेख मनोरुग्णालयाचे अधीक्षक डॉक्टर श्रीनिवास कोलोड यांनी पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना लिहिलेल्या लेखी पत्रात केला आहे.
युद्धामुळे आता लग्नही लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. कारण गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्यामुळे कॅटरिंग व्यवसायही संकटात सापडला आहे. 15 मार्चपासूनच्या ऑर्डर घेणंही कॅटरस व्यवसायिकांनी बंद केले आहे. त्यामुळे आता लग्नही पुढे ढकलावी लागण्याची शक्यता आहे.. तसंच जेवणाचा खर्चही महागणार असल्याचं बोललं जातंय.