Who is Anjali Krishna: 'तुझ्यात एवढी हिंमत...', अजित पवारांनी धमकी दिलेली 'ती' IPS अधिकारी कोण? महाराष्ट्राशी काय संबंध?

Who is Anjali Krishna: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आयपीएस अधिकारी अंजली कृष्णा यांना फोनवरुन धमकी दिल्याने वाद निर्माण झाला आहे. अजित पवारांनी अधिकाऱ्याला तुमची हिंमत कशी झाली? अशा शब्दांत झापलं. यानंतर ही अधिकारी नेमकी कोण आहे याची चर्चा रंगली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 5, 2025, 01:06 PM IST
Who is Anjali Krishna: अजित पवारांनी धमकी दिलेली 'ती' IPS अधिकारी कोण?

Who is Anjali Krishna: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आयपीएस अधिकारी अंजली कृष्णा यांना केलेला फोन कॉल आता वादाच्या भोवऱ्यात आहे. याचं कारण अजित पवारांनी अंजली कृष्णा यांच्याशी धमकीच्या स्वरात संवाद साधला. अजित पवारांना अंजली कृष्ण यांनी तुमची हिंमत कशी झाली? अशा शब्दांत झापलं. यानंतर अंजली कृष्णा नेमक्या कोण आहेत? अशी चर्चा रंगली आहे. 

नेमकं काय झालं? 

माढ्याच्या कुर्डू गावात रस्त्यासाठी मुरुम उत्खनन होत असल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर  करमाळ्याच्या पोलीस उपअधिक्षक अंजना कृष्णा या घटनास्थळी पोहोचल्या होत्या. यादरम्यान नागरिक आणि अंजली कृष्णा यांच्यामध्ये शाब्दिक वाद झाला. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कार्यकर्ता बाबा जगताप याने थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना फोन लावला आणि अंजली कृष्णा यांच्या हातात दिला. मात्र त्यांना अजित पवारांचा आवाज ओळखता आला नाही. अजित पवारांनी यावेळी दोनवेळा मी उपमुख्यमंत्री बोलत आहे असं सांगितलं. 'मै DCM बोल रहा हू. 'ये कारवाई बंद करो...मेरा आदेश हैं..', असं अजित पवारांनी सांगितलं. त्यावर अंजली कृष्णा म्हणाल्या, "मेरे फौन पर कॉल करे". त्यावर अजित पवार रागावून म्हणले की, "तुम पे अॅक्शन लूंगा.. इतनी डेरिंग है तुम्हारी. मेरा चेहरा तो पेहचानोगा ना". 

यानंतर अजित पवारांनी व्हिडीओ कॉल केला. त्यानंतर अंजली कृष्णा यांनी बांधावर जाऊन पवारांशी संवाद साधला. यावेळी अजित पवारांनी त्यांना कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले. माझा फोन आला आहे, तहसीलदारांना सांगा असं पवार म्हणाले. 

कोण आहेत अंजली कृष्णा?

अंजली कृष्णा यांचं पूर्ण नाव अंजना कृष्णा व्हीएस आहे. त्या भारतीय पोलिस सेवा (IPS) अधिकारी आहेत, ज्या सध्या महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यात करमाळा येथे पोलिस उपअधीक्षक (DSP) म्हणून कार्यरत आहेत. आपल्या प्रामाणिक आणि कठोर कार्यशैलीसाठी त्या ओळखल्या जातात. 2022-23 मध्ये त्यांनी युपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यांनी AIR-355 रँक मिळवला होता.

अंजली कृष्णा यांचा जन्म केरळमधील तिरुअनंतपुरम येथे झाला. त्यांचे वडील बिजू यांचा कपड्यांचा छोटा व्यवसाय आहे, तर आई सीना कोर्टात टायपिस्ट म्हणून काम करतात. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पूजापुरा येथील सेंट मेरीज सेंट्रल स्कूलमधून आणि उच्च शिक्षण तिरुअनंतपुरम येथील एचएचएमएसपीबी एनएसएस कॉलेज फॉर वुमनमधून झाले. अंजली कृष्णा यांची गणना कुशाग्र आणि प्रामाणिक आयपीएस अधिकाऱ्यांमध्ये केली जाते.

 

FAQ

1) अंजली कृष्णा कोण आहेत?
अंजली कृष्णा या 2023 बॅचच्या भारतीय पोलिस सेवा (IPS) अधिकारी आहेत, ज्या सध्या सोलापूर जिल्ह्यात करमाळा येथे पोलिस उपअधीक्षक (DSP) म्हणून कार्यरत आहेत. त्या केरळमधील तिरुअनंतपुरम येथील असून, त्यांनी यूपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षा 2022 मध्ये AIR-355 मिळवला. त्या त्यांच्या प्रामाणिक आणि कठोर कार्यशैलीसाठी ओळखल्या जातात.

2) अजित पवार आणि अंजली कृष्णा यांच्यातील वाद काय आहे?
2025 मध्ये सोलापूरच्या माढा तालुक्यातील कुर्डू गावात अवैध मुरूम उत्खननाविरुद्ध कारवाई करताना अंजली कृष्णा आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात फोन आणि व्हिडीओ कॉलवर वाद झाला. स्थानिक राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) कार्यकर्ते बाबा जगताप यांनी अजित पवारांना फोन लावून अंजली यांना दिला. अंजली यांनी पवारांचा आवाज ओळखला नाही आणि त्यांना त्यांचा नंबर देऊन कॉल करण्यास सांगितले, ज्यामुळे पवार संतापले आणि त्यांनी "इतनी डेरिंग है तुम्हारी?" असे म्हणत कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

3)  हा वाद कशामुळे उद्भवला?
अंजली कृष्णा यांनी स्थानिक तक्रारींवरून कुर्डू गावात रस्त्याच्या बांधकामासाठी होणाऱ्या अवैध मुरूम उत्खननावर कारवाई करण्यासाठी गेल्या होत्या. गावकऱ्यांनी आणि NCP कार्यकर्त्यांनी याला विरोध केला. बाबा जगताप यांनी अजित पवारांना फोन लावला, ज्यांनी अंजली यांना कारवाई थांबवण्यास सांगितले. अंजली यांनी पवारांची ओळख निश्चित करण्यासाठी त्यांना थेट कॉल करण्यास सांगितले, ज्यामुळे वाद वाढला.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

