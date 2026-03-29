Explained : आकाशातून तारे का कमी झाले? अवकाशात होणाऱ्या रात्रीच्या बदलांचं सिक्रेट काय?

ज्यांनी गावांमध्ये आपले बालपण घालवले, त्यांना अंधारात एक वेगळेच, अधिक तेजस्वी जग दिसायचे. वीज गेल्यावर, मेणबत्ती पेटवून किंवा जनरेटर सुरू होण्यापूर्वी वर पाहिल्यास, आकाश तेजस्वी ताऱ्यांनी उजळून निघायचे. पण आज परिस्थिती बदलली आहे. भारत आपला सुवर्ण खगोलशास्त्रीय वारसा गमावत आहे. आपल्या आकाशातील तारे झपाट्याने फिके पडत आहेत. मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये परिस्थिती अधिकच बिकट होत आहे. जिथे पूर्ण अंधार झाल्यावरही फारच कमी तारे दिसतात. ताऱ्यांचे जग आपल्या मुलांच्या आणि भावी पिढ्यांच्या जगातून नाहीसे होत आहे. जर असेच चालू राहिले, तर तारे आणि आकाशगंगा यांसारख्या आकर्षक गोष्टी मुलांच्या जगात पुस्तकांच्या पानांपुरत्या आणि चित्रांपुरत्याच मर्यादित राहतील.
भारताचे 'डार्क स्काय रिझर्व्ह', जे लडाखमधील हानले आणि महाराष्ट्रातील पेंच येथे आहेत, या दिशेने उत्कृष्ट कार्य करत आहेत. तिथे विज्ञानाचे संरक्षण केले जाते, वन्यजीवन पुन्हा पूर्ववत होत आहे आणि आकाशगंगा अजूनही स्पष्टपणे दिसते. परंतु प्रकाश प्रदूषणावर कोणत्याही राष्ट्रीय धोरणाच्या अभावामुळे, या अभयारण्यांच्या सीमेबाहेरील सर्व काही कृत्रिम प्रकाशाच्या गोंगाटात बुडून जात आहे.
आकाशगंगेच्या सावल्या जमिनीवर पडल्या
लडाखमधील हानले येथील भारतीय खगोलशास्त्रीय वेधशाळा (IAO) समुद्रसपाटीपासून 4500 मीटर उंचीवर आहे. भारतातील हे अशा शेवटच्या काही ठिकाणांपैकी एक आहे, जिथे आकाशगंगा इतकी तेजस्वी आहे की तिच्या प्रकाशाच्या सावल्या जमिनीवर पडतात. मुंबईतील टीआयएफआर-एचबीसीएसई (TIFR-HBCSE) येथील सहयोगी प्राध्यापक डॉ. अनिकेत सुळे आपला अनुभव सांगताना म्हणतात की, 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला, मुंबईच्या बाहेरील वांगणी गावातून, संपूर्ण आकाशगंगा एका क्षितिजापासून दुसऱ्या क्षितिजापर्यंत पांढऱ्या प्रकाशाच्या नदीसारखी दिसत होती.
जेव्हा ते नुकतेच परत आले, तेव्हा त्यांना तेथील आकाश आता मुंबईसारखेच प्रदूषित दिसले. हे पाहणे आणि अनुभवणे सुंदर आणि दुःखद दोन्ही आहे. यातून आपल्या मुलांनी काय गमावले आहे हे दिसून येते. बॉर्टल स्केल आकाश किती गडद किंवा तेजस्वी आहे हे मोजते, हे १ ते ९ पर्यंतचे एक प्रमाण आहे.
१ गुण पृथ्वीवरील सर्वात गडद अंधार दर्शवतो. लडाखमध्ये, हानलेचा गुण १ आहे. येथे, लाखो प्रकाशवर्षे दूर असलेल्या आकाशगंगासुद्धा उघड्या डोळ्यांनी पाहता येतात. ९ गुणांचा अर्थ आकाश सपाट, नारंगी आणि निर्जीव दिसते. भारताची राजधानी, दिल्लीचा गुण ९ आहे, याचा अर्थ आकाशातून तारे हळूहळू कमी झाले आहेत. या प्रमाणावर मुंबईचा गुण 8 आहे, याचा अर्थ परिस्थिती खूपच वाईट आहे.
भारतातील पथदिव्यांची रचना हे प्रकाश प्रदूषणाचे एक प्रमुख कारण आहे. डॉ. सुळे स्पष्ट करतात की, बहुतेक दिवे अशा प्रकारे बसवले जातात की त्यांचा प्रकाश थेट वरच्या दिशेने जातो, ज्यामुळे तो वातावरणात विखुरला जातो आणि नारंगी रंगाचे धुके निर्माण होते. केवळ दिव्यांवर आवरण लावून त्यांची दिशा खाली वळवल्यास आकाश वाचू शकते.
भारतातील पहिले 'आंतरराष्ट्रीय डार्क स्काय पार्क' असलेल्या महाराष्ट्रातील पेंच व्याघ्र अभयारण्यात सकारात्मक बदल दिसून येत आहेत. रात्री दिवे बंद केल्याने निशाचर प्राणी आणि स्थलांतरित पक्ष्यांचे जैविक घड्याळ सुधारत आहे. तथापि, येथेही एक मोठे आव्हान आहे. अभयारण्याच्या आत नियम लागू असले तरी, बाहेरील गावे आणि शहरांमधील पथदिवे ग्रामपंचायतींच्या अखत्यारीत येतात, ज्यावर वन विभागाचे कोणतेही नियंत्रण नाही.
पुण्यातील आययूसीएए (IUCAA) येथील प्राध्यापक देबरावती चॅटर्जी म्हणतात की, स्थानिक समुदायांना सामील करून घेतल्यास आणि पर्यटकांना शिक्षित केल्यासच खगोल-पर्यटन शाश्वत होऊ शकते. येथील मुख्य आव्हाने म्हणजे राष्ट्रीय धोरणाचा अभाव. प्रकाश प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणताही केंद्रीय कायदा नाही. विकास आणि अंधार यांच्यात एक स्पर्धाही आहे. आकाशाचे संरक्षण आणि रस्ते व गावांचे विद्युतीकरण यांच्यात संतुलन साधणे. अंधार हे देखील एक नैसर्गिक संसाधन आहे आणि त्याचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे, हे लोकांना समजावून सांगण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबवणे.
तारे अब्जावधी वर्षांपासून आहेत आणि पुढेही राहतील, पण त्यांना पाहण्याची आपली क्षमता कमी होत आहे. हानले आणि पेंचसारखी अभयारण्ये आशेचा एक किरण दाखवतात, पण जोपर्यंत देशभरात प्रकाश व्यवस्थापनासंदर्भात नियम लागू होत नाहीत, तोपर्यंत भारताच्या भावी पिढ्या खरे आकाश कधीही पाहू शकणार नाहीत. मग मुलांना तारे आणि आकाशगंगेबद्दल फक्त पुस्तकांतूनच वाचावे लागेल.