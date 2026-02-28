English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Marathi News
  भविष्य
  Aajche Rashi Bhavishya 1st March 2026: रविपुष्य योगमुळ कोणाला मिळणार आर्थिक लाभ? राशीभविष्य एका क्लिकवर!

Aajche Rashi Bhavishya 1st March 2026: रविपुष्य योगमुळ कोणाला मिळणार आर्थिक लाभ? राशीभविष्य एका क्लिकवर!

Aajche Rashi Bhavishya 1st March 2026:  आज रवि पुष्य योग, सर्वार्थसिद्धी योग आणि प्रदोष व्रत यांचा शुभ संयोग होत आहे. हा योग धन, यश आणि नवीन कामांच्या सुरुवातीला फार फायदेशीर मानला जातो. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 28, 2026, 10:52 PM IST
आजचे राशीभविष्य

1 March 2026 Horoscope: 1 मार्च 2026 रविवार हा दिवस ज्योतिषाच्या दृष्टिकोनातून खूप खास आहे. आज रवि पुष्य योग, सर्वार्थसिद्धी योग आणि प्रदोष व्रत यांचा शुभ संयोग होत आहे. हा योग धन, यश आणि नवीन कामांच्या सुरुवातीला फार फायदेशीर मानला जातो. ग्रहांची स्थिती आर्थिक बाबतीत सकारात्मक संकेत देत आहे. व्यवसाय, गुंतवणूक आणि करिअरमध्ये पुढे जाण्याच्या संधी मिळू शकतात. काही राशींना थांबलेले पैसे मिळतील, तर काहींना नव्या योजनांमुळे फायदा होईल.

मेष राशी

कामांना प्राधान्य देऊन लवकर पूर्ण करावे लागतील. दुपारनंतर कामांचा वेग कमी होऊ शकतो. गरजेच्या कामांसाठी पर्यायी व्यवस्था ठेवावी. भावनिक स्तरावर आनंद वाटेल.

वृषभ राशी

जास्त उत्साहात इतरांसोबत योजना करताना रोजच्या कामांकडे दुर्लक्ष करू नका. नवीन व्यक्ती, ठिकाण आणि तंत्रज्ञानाशी जोडले जाणे जीवनमान उंचावण्यात मदत करेल. नशीबाची साथ मिळेल.

मिथुन राशी

खरी वास्तव कल्पनांपेक्षा वेगळी असू शकते. असमाधानी असाल तर आरोप-प्रत्यारोप टाळा. आरोग्याबाबत काळजी वाटू शकते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी समन्वय नसल्यास निर्णय घेताना खूप सावधगिरी बाळगा.

कर्क राशी

कामांमध्ये प्रगती होईल. मनात उत्साहाने भेटीगाठी करण्याची इच्छा असेल. नियमांचे पालन आणि लोकहिताच्या कामांमध्ये विशेष रस असेल. धावपळ ऐवजी शांतता निवडाल.

सिंह राशी

व्यवस्थेत बदल जाणवेल. आळस येऊ देऊ नका. कुटुंबीय समारंभात पैसे खर्च करून सुख वाटेल. धार्मिक कार्यक्रमात भाग घेऊ शकता. आई-वडिलांच्या आरोग्याबाबत चिंता राहू शकते.

कन्या राशी

जुने व्यावसायिक योजना पुढे सरकल्याने उत्साही वाटेल. पैसा आणि साधनांची जास्त गरज भासेल. प्रेमात जोडीदाराचा वागणूक अपेक्षेपेक्षा चांगला राहण्याची शक्यता आहे.

तूळ राशी

कामाच्या ठिकाणी व्यवस्थेवर पूर्ण नियंत्रण राहील. विरोधक आणि स्पर्धकांना मागे टाकण्यात यश मिळेल. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चांगला ताळमेळ राहील. प्रेमसंबंधात नव्या अनुभवांमधून जाल.

वृश्चिक राशी

काम आणि भावनांमध्ये समतोल राखणे कठीण जाईल. सकारात्मक लोक आणि विचारांवर ठाम राहा. योग्य दिशेने पुढे गेलात तर कमी मेहनतीत जास्त पैसे मिळण्याचा दिवस असू शकतो.

धनु राशी

शब्द आणि वागण्यावर भावना हावी झाल्या तर अडचणी येऊ शकतात. आई-वडिलांच्या आरोग्याबाबत काळजी राहू शकते. थांबलेले पैसे मिळाल्याने आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. आर्थिक धोका घेऊ नका.

मकर राशी

भावनिक नात्यात संपर्क चांगला होईल, पण भेटण्याची शक्यता कमी दिसते. भागीदारी व्यवसायात चर्चा सकारात्मक राहील. नव्या योजनांवर एकमत होऊ शकते. जीवनसाथीचा सल्ला महत्त्वाचा राहील.

कुंभ राशी

आरोग्य कमकुवत राहिल्याने स्पर्धेत कमजोर कामगिरी होण्याची शक्यता आहे. संघकार्यातून इच्छित निकाल मिळवू शकता. भावनिक नात्यात जोडीदाराचा वागणूक बदललेला वाटेल.

मीन राशी

कामांच्या वेगाने तणावमुक्त आणि आनंदी राहाल. वरिष्ठ आणि सहकाऱ्यांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी मिळू शकते. शिक्षणात एकाग्रतेचा उच्च स्तर विशेष यश देऊ शकतो.

महाराष्ट्र बातम्या