Marathi News
2026 मध्ये किती ग्रहण लागणार, सूर्यग्रहण अन् चंद्रग्रहणाचा सामान्यांवर काय परिणाम होणार

2026 मध्ये एकूण चार ग्रहणे होतील. ज्यामध्ये दोन सूर्यग्रहणे आणि दोन चंद्रग्रहणे असतील.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 7, 2025, 11:15 AM IST
2026 मध्ये एकूण चार ग्रहणे होतील, ज्यामध्ये दोन सूर्यग्रहणे आणि दोन चंद्रग्रहणे असतील. त्यांनी सांगितले की, पहिले सूर्यग्रहण मंगळवार, 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी होईल. हे ग्रहण अंटार्क्टिका, दक्षिण चिली, अर्जेंटिना आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या काही भागात दिसेल. ते भारतात दिसणार नाही आणि म्हणूनच, भारतात सुतक काळ वैध राहणार नाही. दुसरे

बुधवार, 12 ऑगस्ट 2026 रोजी पूर्ण सूर्यग्रहण होईल. हे एक महत्त्वाचे पूर्ण सूर्यग्रहण असेल, जे ग्रीनलँड, आइसलँड, स्पेन आणि पोर्तुगालमधून जाईल. ते भारतातही दिसणार नाही. तिसरे पूर्ण चंद्रग्रहण मंगळवार, 3 मार्च 2026 रोजी होईल.

हे ग्रहण आशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका आणि युरोपमध्ये दिसेल. हे ग्रहण भारतातील अनेक भागात दिसेल. त्याचा सुतक काळ देखील वैध असेल. चौथे आंशिक चंद्रग्रहण शुक्रवार, 28 ऑगस्ट 2026 रोजी होईल. हे ग्रहण उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका, युरोप आणि आफ्रिकेत दिसेल. ते भारतात कुठेही दिसणार नाही.  शास्त्रांमध्ये असे म्हटले आहे की ज्या देशात ग्रहण दिसत नाही, तेथे त्याचे कोणतेही धार्मिक महत्त्व नाही आणि कोणताही परिणाम होत नाही.

6 मिनिटं 23 सेकंद पृथ्वी अंधारात 

खगोलशास्त्रज्ञांच्या मते, २ ऑगस्ट 2027 रोजी पूर्ण सूर्यग्रहण दिसेल. दरवर्षी किंवा दरवर्षी पूर्ण सूर्यग्रहण होत असले तरी, ऑगस्ट 2027मधील हे सूर्यग्रहण त्याच्या दीर्घ कालावधीसाठी विशेषतः खास आहे. यामुळे खगोलशास्त्रज्ञांना विश्वाचे रहस्य उलगडण्याची एक अनोखी संधी मिळेल.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

Tags:
2026 grahan details2026 solar eclipselunar eclipse

