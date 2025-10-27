English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Baba Vanga Prediction : 2026 पर्यंत पृथ्वीचा दहावा भाग नष्ट होणार, सर्वत्र 'राखेचा ढीग'; बाबा वेंगाच्या भविष्यवाणीमुळे जग हादरले

Baba Vanga Prediction : हे वर्ष संपायला आणि नवीन वर्ष सुरु व्हायला अवघ्ये 2 महिने बाकी आहेत. अशात येणारं वर्ष कसं असेल यांची अनेकांना उत्सुकता आहे. अशात बाबा वेंगाची एक भयावह भविष्यवाणी सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 27, 2025, 11:27 PM IST
Scary Predictions of Baba Vanga 2026 : दोन महिन्यानंतर 2026 मध्ये आपण प्रवेश करणार आहोत. येणारं वर्ष कसं असेल याबद्दल ज्योतिष तज्ज्ञांसह भविष्यवर्ता आपली आपली मते सांगत आहेत. प्रसिद्ध भविष्यवर्ता बाबा वेंगा हिने येणाऱ्या 2026 साठी भयानक आणि भीतीदायक भाकीत केलं आहे. आज बाबा वेंगा आपल्यामध्ये नाहीत, पण येणाऱ्या वर्षांतील अनेक गोष्टीबद्दल तिने भाकीत केलं आहे. 2026 साठी केलेल्या भाकीतबद्दल ऐकून मानवाची झोप उडाली आहे. 

बाबा वेंगाच्या भविष्यवाणीमुळे जग हादरले

2026 साठी बाबा वांगाची भाकित कदाचित तिची सर्वात भयानक चेतावणी होती. तिने घोषित केलंय, "पूर्वेकडून एक वादळ उठेल आणि पश्चिमेला राख करेल." आता बरेच लोक तिच्या शब्दांचा अर्थ "पूर्वेकडील युद्ध" च्या पूर्वसूचक म्हणून घेतात, एक युद्ध जे एका देशापुरते किंवा सीमेपुरते मर्यादित राहणार नाही. तर संपूर्ण जगाला त्याच्या अंधारात बुडवेल, असं म्हटलं जातं की वांगाने एका "शक्तिशाली नेत्याची" भविष्यवाणी देखील केली होती जो राख आणि रक्तातून उठेल आणि त्याला "जगाचा स्वामी" म्हटलं जाईल.

रशिया, चीन किंवा इतर कोणत्याही शक्तीभोवती फिरणारी ही कल्पनारम्यता आज भयावह वाटते, कारण जग आधीच धुराच्या छायेत बसलं आहे.त्यातच दररोज एक ठिणगी पेटत आहे. 

निसर्ग त्याचा क्रूर बदला!

बाबा वांगा यांनी 2026 सालाची भविष्यवाणी करताना म्हटलं होतं की, "पृथ्वी आता टिकणार नाही. येणारे वर्ष भूकंप, ज्वालामुखी आणि वादळांची मालिका घेऊन येईल जे जगाचा नकाशा बदलू शकतात. यामुळे पृथ्वीचा एक दशांश भाग शांत होईल." आता, हिमनद्या वितळत असताना, महासागर फुगतात आणि हवामान अप्रत्याशित होत असताना, वांगाचे शब्द काल्पनिक वाटतात परंतु वैज्ञानिक भीती वाटत नाही.

माणूस त्याने निर्माण केलेल्या 'राक्षसाला' घाबरणार

बाबा वांगा यांनी असेही काही म्हटलं होतं जे त्यावेळी विनोद मानलं जात होतं. ती म्हणाली होती की, "अशी वेळ येईल जेव्हा मानव त्यांच्या स्वतःच्या निर्मित मनांकडून दया मागतील." आज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे AI आपल्या जगाचे रूपांतर करत असताना, ही भविष्यवाणी भयानक वाटते. 

वेंगा यांच्या मते, 2026 पर्यंत, यंत्रे इतकी शक्तिशाली होतील की ती स्वतः विचार करू शकतील आणि स्वतःचे निर्णय घेऊ शकतील. त्यानंतर, मानव त्यांचे गुलाम बनतील आणि जगात एक नवीन "डिजिटल साम्राज्य" उदयास येणार आहे. 

आपण ज्या युगाचे साक्षीदार आहोत ते नुकतेच सुरू झालेले नाही का? जिथे एआय मानवी नोकऱ्या ताब्यात घेत आहे, भावनांची नक्कल करत आहे आणि आता नैतिक सीमा देखील तोडत आहे? कदाचित वेंगाचा इशारा तंत्रज्ज्ञानाबद्दल नव्हता तर अहंकाराच्या अंताबद्दल होता.

एलियन्स पहिल्यांदाच पृथ्वीवर येणार...

जर वेंगाच्या शब्दांवर विश्वास ठेवायचा असेल तर 2026 हे वर्ष केवळ पृथ्वीसाठीच नाही तर विश्वासाठी प्रकटीकरणांचे वर्ष असू शकतं. ती म्हणाली, "आकाशातून अंधार पडेल, प्रकाश नाही. आणि जे खाली येईल ते आपल्यासारखे नसेल." लोक या भविष्यवाणीला परग्रही लोकांशी संपर्क साधण्याचे चिन्ह म्हणून पाहतात. असं म्हटलं जातं की एक "महाकाय अंतराळयान" पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करेल आणि पहिल्यांदाच मानवांना हे जाणवेल की ते विश्वात एकटे नाहीत.

शास्त्रज्ञ याला अंधश्रद्धा म्हणतात, पण अलिकडेच UFO दिसणे आणि गूढ अंतराळ संकेतांमध्ये वाढ झाल्यामुळे वांगाची भविष्यवाणी भीती आणि कुतूहल दोन्हीचे केंद्रबिंदू बनली आहे.

