देवउठनी एकादशी आणि तुळशी विवाह दिनी 3 दुर्लभ संयोग! 'या' लोकांवर होणार धनवर्षाव

Tulsi Vivah 2025 : हिंदू पंचांगानुसार तुळशी विवाह आणि देवउठनी किंवा कार्तिक एकादशी 2 नोव्हेंबर 2025 रविवारी असणार आहे. यादिवशी सर्वाथ सिद्धी योग, रवी योग आणि शतभिषा नक्षत्र असणार आहे. त्यासोबत शुक्र ग्रहण तूळ राशीत भ्रमण करणार आहे. संपत्तीचा कारक शुक्रची तूळ राशीतील स्थितीतून मालव्य राजयोग निर्माण होणार आहे. हा राजयोग पंच महापुरुष योगांपैकी एक अत्यंत शुभ योग आहे. असा हा योग काही राशीच्या लोकांसाठी वरदान ठरणार आहे. यात तुमची रास आहे का? जाणून घ्या.
या राशीच्या लोकांवर भगवान विष्णूंचे विशेष आशीर्वाद मिळणार आहे. प्रलंबित कामे पूर्ण होणार आहेत, आर्थिक लाभाचे नवीन मार्ग उघड होणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होणार आहे. वैवाहिक जीवन देखील सुसंवादी राहणार आहे.
तुळशी विवाह आणि कार्तिक एकादशी या राशीच्या लोकांसाठी लाभदायक आहे. यादिवशी तुम्हाला लग्नाचे प्रस्ताव येणार आहेत. या लोकांच्या नात्यात तणाव असेल पण तो हळूहळू कमी होणार आहे. नात्यात गोडवा निर्माण होणार आहे. या दिवसात तुम्ही शुभ निर्णय घेणार आहात. तुमच्या आयुष्यात सुख शांती असणार आहे.
या राशीच्या लोकांसाठी तुळशीविवाह फार लाभदाय सिद्ध असणार आहे. तुमचे जुने गैरसमज दूर होणार आहे. तसंच, या काळात तुम्ही एखाद्या नवीन वस्तूची देखील खरेदी करणार आहात. घरात सकारात्मक वातावरण असणार आहे. तसंच, तुमच्या वाणीत गोडवा निर्माण होणार आहे. या काळात तुमचं घर आणि करिअर दोघांमध्ये स्थिरता राहणार आहे.
या लोकांसाठी, विवाहाशी संबंधित अडथळे दूर होणार आहेत. वैवाहिक सुख आणि शांती तुमच्या आयुष्यात असणार आहे. धार्मिक कार्यात रस वाढणार आहे. तुमच्या बँक बॅलन्समध्ये वाढ होणार आहे. पण, खर्चावर संयम ठेवा.
तुळशी विवाह या राशीसाठी भाग्यशाली सिद्ध होणार आहे. या काळात अनेक प्रवासाचे योग तुमच्या आयुष्यात येणार आहे. नवीन अनुभवांतून तुम्हाला खूप काही शिकता येणार आहे. तुमचं प्रेम जीवन चांगलं राहणार आहे. तसंच, ग्रहांच्या शुभ संक्रमणामुळे तुम्हाला नशिबाची चांगली साथ मिळणार आहे. तुमची रखडलेली कामे तुम्हाला पूर्ण करता येणार आहे.
(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)