वर्षातील शेवटचा 'सुपर मून' कधी? महत्त्व काय, कोणत्या राशींसाठी ठरणार अधिक फलदायी? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Supermoon 2025: पाहता पाहता आता 2025 मधील शेवटचा महिना सुरू झाला आहे. तसेच 4 डिसेंबर 2025 ला वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यातील आणि वर्षातील शेवटची पौर्णिमा आहे. ही रात्र खगोल प्रेमींसाठी एक अद्भूत नजारा दाखवणारी ठरणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार ही पौर्णिमा मुख्य दोन राशींसाठी खूपच फलदायी ठरणार आहे. चला तर मग पुढील लेखातून या पौर्णिमेबद्दलची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
या पौर्णिमेचा अद्भूत नजारा आज रात्री म्हणजेच 4 डिसेंबर 2025 रोजी पहायला मिळणार आहे. आज सूर्यास्तानंतर पूर्व दिशेला हा 'पूर्ण चंद्र' दिसणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते या चंद्राला 'कोल्ड सुपर मून' असे म्हटले जाते. या सुपर मूनचे वैशिष्ट्य म्हणजे यावेळी चंद्र पृथ्वीच्या अधिक जवळ असणार आहे. तसेच चंद्र क्षितीजाच्या जवळ असताना पृथ्वीच्या वातावरणातून जास्त प्रवास करतो. वातावरणातील कण पृथ्वीच्या निळ्या आणि हिरव्या रंगाच्या प्रकाशाला विखुरतात ज्यामुळे हा चंद्र नारंगी रंगाचा दिसणार आहे. यावेळी चंद्राचे पृथ्वीपासूनचे अंतर कमीत कमी 3,57,000 किमी असणार आहे. या चंद्राचा आकार आणि प्रकाश रोज दिसणाऱ्या चंद्रापेक्षा 10 पट मोठा आणि 30 पट जास्त असणार आहे.
आज रात्रीची पौर्णिमा ज्योतिषशास्त्रानुसार अत्यंत महत्वाची मानली जात आहे, कारण या पौर्णिमेचा मिथुन आणि धनु या दोन राशींवर अधिक अनुकूल प्रभाव पडणार आहे. पौर्णिमेच्या काळात चंद्राची ऊर्जा उच्च स्तरावर असते, त्यामुळे मानसिक स्पष्टता, भावनिक संतुलन आणि निर्णयक्षमता वाढण्याची शक्यता असते. मिथुन राशीसाठी ही पौर्णिमा स्वतःच्या क्षेत्रात उत्साह, सर्जनशीलता आणि नवे विचार घेऊन येऊ शकते. संवादकौशल्य, शिक्षण, लेखन, प्रवास किंवा नवीन प्रकल्पांची सुरुवात यासाठी हा काळ उत्तम मानला जातो. काही दीर्घकाळ थांबलेली कामे पूर्णत्वास जाण्याचीही शक्यता असते.
दुसरीकडे, धनु राशीसाठी ही पौर्णिमा नातेसंबंध, सहयोग आणि भागीदारीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करू शकते. जवळच्या व्यक्तींशी संवाद सुधारण्याची संधी मिळू शकते आणि काहींना नवीन संबंध किंवा व्यावसायिक भागीदारीचा लाभ होऊ शकतो. भावनिक भार हलका होणे, मनातील द्वंद्व दूर होणे आणि काही महत्वाचे निर्णय घेण्यासाठी धैर्य मिळणे या गोष्टी धनुराशीला अनुभवता येऊ शकतात. त्यामुळे ही पौर्णिमा दोन्ही राशींना सकारात्मक परिवर्तन, वाढ आणि आंतरिक जागरूकतेचा संदेश देणारी ठरू शकते.
मार्गशीर्ष पौर्णिमेचा हा 'कोल्ड सुपर मून' भारतातून संध्याकाळी सुमारे 4 वाजून 30 मिनिटे ते 5 वाजून 0 मिनिटे या वेळेच्या दरम्यान दिसण्यास सुरूवात होईल. नंतर जसजसा रात्रीचा अंधार वाढू लागेल तसा चंद्राचा प्रकाश अधिक प्रखर दिसेल. विशेषतः पूर्वेकडील दिशेला हा चंद्र अधिक मोठा आणि तेजस्वी दिसेल.
1. 2025 मधील शेवटचा सुपरमून कधी दिसणार आहे?
उत्तर: 4 डिसेंबर 2025 च्या संध्याकाळी 4.30 ते 5.00 दरम्यान ‘कोल्ड सुपर मून’ भारतात दिसण्यास सुरुवात होईल, आणि रात्री जसजसा अंधार वाढेल तसतसा चंद्र अधिक तेजस्वी दिसेल.
2. या सुपरमूनचा कोणत्या राशींवर जास्त परिणाम होणार आहे?
उत्तर: ज्योतिषशास्त्रानुसार ही पौर्णिमा मुख्यतः मिथुन आणि धनु राशींसाठी अत्यंत शुभ मानली जात असून, मानसिक स्पष्टता, उत्साह, नवे विचार आणि नातेसंबंधातील सुधारणा घडवून आणते.
3. हा चंद्र ‘कोल्ड सुपर मून’ का म्हणतात?
उत्तर: डिसेंबर महिन्यातील पौर्णिमेला परंपरेने ‘कोल्ड मून’ म्हणतात, आणि यावेळी चंद्र पृथ्वीच्या अधिक जवळ येत असल्याने त्याला ‘सुपर मून’ असेही संबोधतात. त्यामुळे याचे नाव कोल्ड सुपर मून असे ठेवले गेले आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)