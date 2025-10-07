Daily Rashi Bhavishya: 8 ऑक्टोबर रोजी धनयोगामुळे शुभसंयोग, गणरायाची राहिल कृपा

मेष
मेष राशीचे लोक आज त्यांचे काम वेळेवर पूर्ण न केल्यामुळे महत्त्वाच्या संधी गमावू शकतात. तुमच्या कुटुंबाचा सल्ला ऐका आणि निष्काळजीपणा कमी करा. वेळेवर निर्णय घ्या.
वृषभ
वृषभ राशीला आज मोठ्या समस्येतून सहज सुटका मिळू शकते. तुम्ही योग्य वेळी योग्य दृष्टिकोन निवडला, ज्यामुळे तुमच्या समस्येचे सोपे निराकरण झाले. तुमची बुद्धिमत्ता आणि विवेकबुद्धी वापरा.
मिथुन
आज मिथुन राशीसाठी एक उत्तम काळ आहे. लवकरच तुम्हाला मोठ्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या जाऊ शकतात. लवकरच तुम्हाला कामावर पदोन्नती मिळू शकते.
कर्क
आज कर्क राशीसाठी एक खास दिवस आहे. दीर्घकालीन आव्हाने संपुष्टात येऊ शकतात. तुमचे प्रेमसंबंध यशस्वी होऊ शकत नाहीत. कोणताही नवीन व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी, त्याचे सर्व पैलू तपासून पहा.
सिंह
सिंह राशीला आज कोणीतरी बोललेल्या गोष्टीबद्दल वाईट वाटू शकते. चालू असलेल्या मालमत्तेचा वाद न्यायालयात पोहोचू शकतो. तथापि, गोष्टी तुमच्या बाजूने होतील. देवावर विश्वास ठेवा.
कन्या
तुम्ही ज्या प्रकल्पावर खूप दिवसांपासून काम करत आहात त्यात तुम्हाला यश मिळेल. तुमच्या कठोर परिश्रमाचे फळ मिळेल आणि तुम्ही प्रगती कराल. कोणावरही जास्त विश्वास ठेवू नका.
तूळ
आज तूळ राशीच्या लोकांसाठी चांगला दिवस असेल. तुमचा संयम फळ देऊ शकतो. कोणत्याही गोष्टीत घाई करू नका.
वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांना आज वाईट संगतीपासून दूर राहण्याची आवश्यकता आहे. तुमच्या वाईट सवयी तुम्हाला तुमच्या कुटुंबापासून दूर करू शकतात. तुमचे वर्तन बदला.
धनु
धनु राशीच्या लोकांना आज एखाद्याचा खरा चेहरा पाहून आश्चर्य वाटू शकते. तुमचा विश्वास तुटू शकतो. भांडणे हा कोणत्याही गोष्टीचा उपाय नाही; तुमचे शब्द गोड ठेवा.
मकर
मकर राशीच्या लोकांसाठी शुभ दिवस असेल. तुम्ही आज तुमचे स्थान किंवा नोकरी बदलू शकता. तुम्ही बऱ्याच काळापासून या बदलाची वाट पाहत आहात. तुमचे कुटुंब प्रेमविवाह करण्याच्या तुमच्या इच्छेला मान्यता देऊ शकते.
कुंभ
राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला जाईल असे दर्शवितात. तुमच्या मागील चांगल्या कर्मांचे फळ तुम्हाला मिळेल. तुम्ही आज तुमचा व्यवसाय वाढवू शकता आणि त्यासाठी योजना आखू शकता.
मीन
मीन राशीच्या लोकांना आज काही फायदेशीर संधी मिळू शकतात. तुमचे मित्र तुमच्या यशाचा हेवा करू शकतात. आज तुम्हाला तुमच्या प्रेमावर शंका असू शकते.