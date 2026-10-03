/आजचे राशीभविष्य 3 ऑक्टोबर 2026 : मिथुन आणि वृश्चिक या राशींची स्थिती बदलेल; नातेसंबंध आणि करिअरमध्ये महत्त्वाचे संकेत

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 3 October 2026 in Marathi : ऑक्टोबर महिन्याचा पहिला शनिवार हा काही राशींसाठी नवीन आशा आणि यशाच्या संधी घेऊन आला आहे. कामाच्या ठिकाणी प्रगतीची संधी पाहिला मिळणार आहे. कौटुंबिक जीवनातही सकारात्मक बदल दिसणार आहेत. असा हा आजचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
आज तुम्हाला इतरांकडून सहकार्य मिळणार आहे. सलोखा आणि भावनिक बाबींमध्ये नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. तुमच्या कारकिर्दीत आणि व्यवसायात तुमचा प्रभाव मजबूत राहणार आहे. शिस्त वाढणार असून कुटुंबात आनंदी वातावरण असणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. रक्ताच्या नातेवाईकांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. कुटुंबासोबत अविस्मरणीय क्षण व्यतित करणार आहात. तुमचे शब्द आणि वागणूक सर्वत्र प्रभावी ठरणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
तुमच्या इच्छा पूर्ण होणार आहे. समाजात तुमचा विश्वासार्हता आणि आदर वाढणार आहे. तुम्ही सृजनशील क्षेत्रांमधील तुमचं इच्छित स्थान टिकवणार आहात. एक सुखद प्रवास अपेक्षित असणार आहे. चांगली बातमी मिळणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
लोक व्यवसाय - संबंधित गुंतवणुकीतून तुम्हाला फायदा मिळणार आहे. तुमच्या नातेवाईकांना अत्यंत आदराने वागवणार आहाक. कामासाठी प्रवासाचे संकेत आहे. खर्चाकडे लक्ष द्या.
सिंह (Leo Zodiac)
आर्थिक स्थिती सुधारण्याची संधी तुम्हाला मिळणार आहे. सहकार्याची भावना टिकून राहणार आहे. कामगिरीत लक्षणीयरित्या सुधारणा होणार आहे. कर्तुत्वाला चालना मिळणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
व्यवस्थापनाशी संबंधित कामात नफा वाढणार आहे. पद किंवा प्रतिष्ठा उत्तम होणार आहे. वडिलोपार्जित बाबींमध्ये सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. मोठे ध्येय साध्य करण्यात यशस्वी होणार आहात. तुम्ही उत्साहाने आणि चिकाटीने पुढे वाटचाल करणार आहात.
तूळ (Libra Zodiac)
तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. धार्मिक कार्यांमध्ये प्रमुखाने सहभागी होणार आहात. कामाच्या ठिकाणी असलेले अडथळे दूर होणार आहेत. कोणत्याही संकोचाशिवाय पुढे वाटचाल करणार आहात.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
या व्यक्तींना त्यांच्या कुटुंबाकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. नियम आणि कायद्यांचे पालन करणारे फायदेशीर ठरणार आहे. आर्थिक व्यवहारांमध्ये स्पष्टता ठेवावी लागणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
या लोकांच्या औद्योगिक प्रयत्नांना गती मिळणार आहे. प्रियजनांची भेट घडणार आहे. वैवाहिक जीवनात प्रेम आणि विश्वास असणार आहे. नाते अधिक दृढ होणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
कठोर परिश्रमातून मार्ग प्रशस्त करण्यावर विश्वास ठेवा. महत्त्वाची कामं जलदगतीने पूर्ण करा. कागदपत्रांबद्दल अधिक सावध राहा. धोकादायक व्यवहारांपासून दूर रहा.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आज तुम्ही स्मार्ट वर्किंगवर भर द्या. तुमचे उत्कृष्ट प्रयत्न सर्वांचं लक्ष वेधून घेणार आहात. तुम्हाला मित्रांकडून पाठिंबा मिळणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
या लोकांनी भावनिक बाबींमध्ये घाईने निर्णय घेणे टाळा. तुम्हाला कामात योग्य संधी मिळणार आहे. गोपनीयता, प्रतिष्ठा आणि गुप्तता जपा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)