/आजचे राशीभविष्य 4 ऑक्टोबर 2026 : सूर्यदेवाच्या कृपेने आज काही लोकांचे नशिब चमकणार! पण या राशीच्या लोकांनी सतर्क राहावे

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 4 October 2026 in Marathi : ऑक्टोबर महिन्याचा पहिला रविवारी भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील नवमी तिथी असून त्यासोबत आज परीघ योग आणि पुनर्वसु नक्षत्र जुळून आला आहे. ग्रहांची स्थिती पाहता आजचा दिवस काही राशीच्या लोकांसाठी सकारात्मक असणार आहे. काम, करिअर, व्यवसाय आणि वैयक्तिक जीवनात आनंदी वातावरण असणार आहे. असा हा आजचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आनंदाचा राहणार आहे. तुमचे कामं सहज मार्गी लागणार आहे. वडीलधाऱ्यांच्या सेवेचा लाभ मिळणार आहे. तुम्हाला मित्रांना भेटण्याची संधी मिळणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
आजचा दिवस खूप चांगला असणार आहे. वैवाहिक जीवनात सुख नांदणार आहे. एका दीर्घकाळच्या समस्येपासून दिलासा मिळणार आहे. महिलांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आजचा दिवस सकारात्मक असणार आहे. तुम्हाला एका मोठ्या कंपनीतून नोकरीची संधी मिळणार आहे. शारीरिक समस्या दूर होणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी उत्तम असणार आहे. आर्थिक समस्या सुटणार आहे. कायदेशीर प्रकरणे कोणाच्यातरी मदतीने सुटणार आहे. आज तुम्ही एक मोठा वैयक्तिक निर्णय घेणार आहात.
सिंह (Leo Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी सकारात्मक असणार आहे. अविवाहित लोकांना लग्नाचा प्रस्ताव येणार आहे. मालमत्तेत गुंतवणूक करण्याची योजना आखणार आहात.
कन्या (Virgo Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल राहणार आहे. कोणत्याही कामात तुम्हाला यश मिळणार आहे. व्यवसायिकांसाठी व्यवसाय वाढवण्याची संधी मिळणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आनंद घेऊन आला आहे. व्यवसाय असो किंवा करिअर यामध्ये प्रगतीचे मार्ग मोकळे होणार आहे. तुम्ही आज उत्साही असणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आजचा दिवस संमिश्र असणार आहे. कोणत्याही गोष्टीवर विचार न करता प्रतिक्रिया देणे टाळा. नातेसंबंधात थोडा तणाव जाणवणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
आज तुम्ही जोडीदारासोबत खरेदीला जाणार आहात. गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेले काम आज पूरण होणार आहे. तुमचा दिवस चांगला जाणार आहे. तुमच्यासाठी आज आनंदाचा दिवस आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
तुमच्यासाठी चांगला असणार आहे. तुमच्या मदतीने कोणाचे तरी काम पूर्ण होणार आहे. तुम्हाला आज अनेक संधी मिळणार आहे. सासरच्या मंडळींकडून चांगली बातमी मिळणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असणार आहे. तुम्हाला तुमच्या व्यावसायिक संबंधांमधून मोठा फायदा होणार आहे. तुमचं वैवाहिक जीवन सुखी राहणार आहे. तुम्हाला एका नातेवाईकाकडून आनंदाची बातमी मिळणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी पूर्वीपेक्षा अधिक चांगला असणार आहे. तुमचा सन्मान वाढणार आहे. आरोग्याची समस्या दूर होणार आहे. नात्याबद्दल चर्चा होणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)