/आजचे राशीभविष्य 5 ऑक्टोबर 2026 : सोमवारचा दिवस मेष आणि कर्क राशीसह 5 राशींसाठी भाग्याचा, अचानक आर्थिक लाभ आणि पदोन्नतीचे संकेत

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 5 October 2026 in Marathi : आज भाद्रपद कृष्ण पक्षाची दशमी तिथी असून आज महादेवाची उपासना करण्याचा सोमवार आहे. पितृपक्ष सुरु असल्याने आज दशमी तिथी आहे. त्यासोबत शिवयोग आणि सिद्ध योग आहे. चंद्र कर्क तर सूर्य कन्या राशीत आहे. काम, करिअर, व्यवसाय आणि वैयक्तिक जीवनात आजचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असणार आहे. अचानक आर्थिक लाभ होणार आहे. मित्र आणि सहकारी तुमच्या कामात पाठिंबा देणार आहेत. कार्यक्षेत्रात यश मिळणार आहे. प्रवासातून फायदा मिळेल.
वृषभ (Taurus Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी उत्तम असणार आहे. वडीलधाऱ्यांकडून यशाची गुरुकिल्ली सापडणार आहे. महिलांसाठी आजचा दिवश चांगला असणार आहे. नवीन व्यक्तीशी संपर्क होणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असणार आङे. करिअरमध्ये एका अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला कामी येईल. काहीतरी नवीन करणार आहात. गुंतवणुकीतून फायदा मिळणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
आज तुम्हाला चांगला नफा मिळणार आहे. मुलांबद्दलची चिंता कमी होणार आहे. चांगल्या नोकरीमुळे घरातील वातावरण आनंदी असणार आहे. मात्र शत्रूपासून दूर राहा.
सिंह (Leo Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आनंददायी असणार आहे. आरोग्य नेहमीपेक्षा चांगले असणार आहे. कौटुंबिक परिस्थिती सुधारणार आहे. कोणाशीही अनावश्यक वाद घालू नका.
कन्या (Virgo Zodiac)
आज तुमच्यासाठी आनंदाचा दिवस असणार आहे. करिअरमध्ये चांगल्या संधी मिळणार आहेत. एखाद्या कामात तुम्ही पूर्णपणे व्यस्त राहणार आहात. आज घेतलेले निर्णय भविष्यात फायदेशीर ठरणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
आजचा दिवस उत्साहाने भरलेला असणार आहे. धार्मिक कार्यात रुची वाढणार आहे. प्रलंबित कार्यालयीन कामांमध्ये तुम्हाला यश मिळणार आहे. कुटुंबातील सदस्यांमध्ये प्रेम आणि आपुलकी वाढणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
तुमच्या करिअरमध्ये नवीन उंची गाठणार आहात. तुमचे कुटुंब तुमच्यावर खूष असणार आहे. कोणतातरी मोठ्या गोष्टीमध्ये तडजोड करण्यासाठी तयार राहा. अचानक आर्थिक लाभ होणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
आजचा दिवस आत्मविश्वासाने भरलेला असणार आहे. तुमचे इच्छिक काम पूर्ण होणार आहे. तुमच्या मुलीला यश मिळणार आहे. तुमचे विचार स्पष्टपणे मांडणे हिताचे ठरणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी शुभ असणार आहे. तुमची मैत्री अधिक दृढ होणार आहे. कौटुंबिक समस्या दूर होणार आहे. घरात आनंदी आणि शांती नांदणार आहे. कामातील अडथळे दूर होणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आजचा दिवस चांगला असून विरोधक दूर राहणार आहेत. कुटुंबात एका नवीन विषयावर चर्चा होणार आहे. आर्थिक परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा होणार आहे. येणाऱ्या सर्व आव्हानांना तुम्ही धैर्याने सामोरे जाणार आहात.
मीन (Pisces Zodiac)
आजचा दिवस आनंददायी असणार आहे. आवडत्या कंपनीमध्ये मुलाखतीची ऑफर येणार आहे. सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवल्यास तुमची प्रलंबित कामं पूर्ण होणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)